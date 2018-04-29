Kulaktan izlenimler

ÇOĞUMUZ dinlediklerimizi ses belleğine kaydederiz. Söylerken ya da çalarken, o parça bizde bir değişime uyar, hele müzikçiysek onların etkisinde bizim olan bir ortak tınıya ulaşırız.

Bestecilerin çeşitlemeleri, ses ortaklıkları hep bu anlayışın ürünleridir.

Bazen dinlediğimizin notasını görmeden çalıyorsak, söylersek, kaçta kaçının dinlediklerimize, kaçta kaçının bize ait olduğunu ayırt etmek zorlaşır.

İyi bir müzikçi dinleyicinin verilen kaynaklarla, ses izlenimleriyle bir karşılaştırma yapmak zevkli bir uğraş olabilir.

Mustafa Avşar’ın CD’sinin ilgi çekiciliği? “Acılı Pizza” (1) adlı CD’nin kitapçığındaki bilgiyi okuyalım.

“Kendisi klasik Batı müziği eğitimi almış olan Mustafa Avşar’ın bu ilk caz albümü çalışmasında caz müziğine dair aslında hiçbir eğitimi yoktur.

İlk bestesi ve aynı zamanda albüme ismini veren “Acılı Pizza” dışındaki tüm eserleri dinleyerek transkript ederek öğrenmiştir. Albümdeki caz sololarının bir kısımı Keith Jarrett (Prism), Gonzalo Rubalcaba (Laurita), Otmaro Ruiz (Apres la Pluie), Michel Petrucciani (Rachid) ve Hermeto Pascoal (Bebe) gibi büyük ustalara aittir. Yıllarca keyifle dinlemekten kulaklarına kazınan bu sololar her ne kadar başkalarına ait de olsa, sanki Mozart’ın yazılı sonatlarını yorumlarken aldığı keyif gibi, bu caz ustalarının da fikirlerini (sololarını) taklit edebilmiş olmaktan müthiş haz duyar ve bu albümde de kendi aranjmanları ile birlikte yeniden yorumlar.”

Birden fazla Grammy Ödülü’nün ve Emmy En İyi Besteci Ödülü’nün sahibi müzisyen/besteci/ses mühendisi/prodüktör George Whitty albüm için şunları yazmış:

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“Arada sırada müzikle ilgili yolculuklarım esnasında, içimde anında bir daha dinleme isteği uyandıran çarpıcı ve yeni bir ses duyarım. Mustafa Avşar öyle ber ses ki; piyano üzerinde harika bir dokunuş ve benim için iyi caz’ın ruhu demek olan sololarıyla armoniye tamamen hayat dolu bir yaklaşım. Yeni ve benzersiz. Bu CD de herkes harika çalmış ve her zamanki gibi caz’ın dünya müziği ile birleştiğinde olabileceklerin hatırlatıcısı olmuş.”

CD’ye emek verenler :

Müzik yönetmeni/Aranjör: Mustafa Avşar

Piyano/tuşlular: Mustafa Avşar

Trompet/flugelhorn: Şenova Ülker

Bas gitar: Eylem Pelit

Davul: Volkan Öktem

DENİZ TÜRKAN’IN ‘ÜRYAN’I

SANATÇININ Üryan’ı (2) için Kemal Varol ne demiş:

“Deniz Türkan’ın hem sesinde hem sazında bir üryanlık var. Bir yanıyla bir geleneğin parçası, diğer yanıyla bugüne ait. Hem geçmişte hem bugünde. Hem duru hem uğul uğul.

Sesinde, sazında, her dinleyenin ister istemez kapadığı gözlerin yolculuğu var: Onun bazen keder, bazen sevinç, bazen isyanla ses verdiği, konup göçtüğü bir zamana Üryan.”

CD’de 13 parça var.

Sözleri Nesimi Çimen, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi, Âşık Fezai, Fuzuli’nin bestelerini seslendirmiş.

‘Gerekmez Bana’da dört kişinin imzası var:

Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Hüseyin Korkankorkmaz, Deniz Türkan.

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(1) Z

(2) Kalan