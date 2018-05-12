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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Kitaplığınızda bulunmalı

12 Mayıs 2018

İnternet merakımızı şıpın işi giderebiliyor belki ama sözlükler hâlâ önemlidir. Ben bazen onları bir roman, öykü kitabı gibi okurum. Unutulmuş yazarları anımsarım, aramızdan ayrılanların anısını çağrıştırırım. Hikmet Altınkaynak’ın ‘Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü’ de bütün kuşakların yararlanacağı böyle bir kaynak...

Kitaplığınızda bulunmalı
Beş üzerinden 4 yıldız
Can Yayınları
896 sayfa
50 TL

Sözlüklerin, ansiklopedilerin hâlâ geçerli bir önemleri olduğu kanısındayım. İnternet belki şıpın işi merakımızı giderir ama basılı bir kaynaktan onaylanmadıkça inanılırlığı eksiktir.

Hele yazar sözlükleri, internete rağmen işlevini korumaktadır.

Hikmet Altınkaynak’ın hazırladığı ‘Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü’ bu açıdan alınmalıdır.

Hürriyet okurlarının çoğunluğunun da benim bu görüşüme katılacaklarından şüphem yok.

Kamusal bir görev

Kitapta toplam 1700 yazar ve ozanın yaşamöyküleri ve yapıtları yer alıyor. Altınkaynak, sözlük yazarlığı konusunda düşüncelerini şöyle iletiyor: “Yazarlık, hele de sözlük yazarlığı kamusal bir görevdir. Bu tür sözlükleri de genellikle kurumlar yapar.”

Sözlüğün özelliği hakkındaysa şunları söylüyor: “Üçüncü baskıda sözlüğü genişlettim, biyografik bilgileri güncelledim, olabildiğince titizlikle gözden geçirdim. Her maddeyi şair ve yazarın yaşamı, kişiliği, sanat anlayışı, edebiyatımızdaki yeri, önemi ve yapıtları çerçevesinde ele aldım. Yeni yorumlar kattım. Bunu yazılan eleştiriler ve dostların yaptığı uyarılar ışığında da yaptım.”

Sözlüklerin maddelerinde yer alanların herkesi memnun etmesi mümkün değildir. Çünkü ne kadar nesnel davranılırsa davranılsın gene de yapanın dünya görüşünden, edebiyat zevkine kadar birçok belirleyici unsur vardır.

Altınkaynak, edebiyat dışı türlerde de kitap yazmış olanları sözlüğüne almış. Böylece edebiyatın sınırlı seçimi yerine kitap kavramının genişliğini uygulamış.

Sözlüğü düzenlerken, belli bir edebî anlayışın etkisinde kalmamış, kitabı ideolojilerden de azade kılmış.

Yenilenmede interneti kullanabilirsiniz

Bu sözlükler güvenilir başvuru kaynağıdır, yenilenme konusunda interneti kullanabilirsiniz.

Batı’da sözlükler için yılda bir ya da belli zamanlarda ekler çıkarılmaktadır ama artık internet olduğundan bunlara gerek yoktur.

Sözlükler okullar için önemlidir çünkü öğrenciler toplu bilgileri tek kaynaktan elde edebilirler.

Bazen sözlükleri bir roman, öykü kitabı gibi okurum. Unutulmuş yazarları anımsarım, aramızdan ayrılanların anısını çağrıştırırım.

Bütün kuşakların, edebiyat okurlarının yararlanacağı kaynak bir çalışma...

Kitaplığınızda bulunmalı

 

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