Kitap seçimi üzerine

Bugün genel bilgilerin yanı sıra içinden bazı seçmelerin üzerinde duracağım.

Yıllığın bir özelliğinin altını çizmeli, her alandaki seçmelerin bir yanına dikkatinizi çekmeliyim.

Ustalarla genç yeteneklerin ürünlerini okuyacaksınız.

Ben ustaların adını vereceğim: Cemil Kavukçu, Fatma Barbarosoğlu, Ferit Edgü, Demir Özlü, Jale Sancak, Orhan Duru.

2016 yılında öykü yayınlarının arttığını yazmıştım.

Mehmet Kahraman, ‘İlk Öykü kitaplarıyla 2016 yılı’ yazısında Kemal Gündüzalp’in ‘Hece Öykü’de çıkan yazısından rakam konusunda alıntı yapıyor:

“Gündüzalp’in listesine göre 113 adet ilk kitap, 79 adet de yeni öykü kitapları çıkmış. Çeviri öyküler, tekrar baskılarla birlikte bu rakam 370’e çıkıyor.”

İlk kitaplardan bazıları:

Senem Gezeroğlu – ‘Zaman Dursun İstedim’

Betül Nurata – ‘Yüzümü Tanı’

Demet Şahin – ‘Uzun Kışın Suçlusu’

Hanife Altun – ‘Masalından Göçen Kuş’

Nurcan Toprak – ‘Depresyon Hırkası’

Misli Baydoğan – ‘Hû Diyen Karga’

İlk kitapları okuduğunuzda iyi öykücülerle bunları karşılaştırabilirsiniz. Özgün bir çalışma yapmak isteyenler, daha önceki başka yazarların ilk kitaplarıyla birlikte bir çalışma yapabilirler.

Söyleşiler bölümünde yer alan yazarlar: Murat Gülsoy, Güray Süngü, Handan Acar Yıldız, Ali Haydar Aksal, Hasan Ali Toptaş, Mustafa Kutlu, Rasim Özdenören.

Murat Gülsoy söyleşisinde, kitabından yola çıkarak kendi romancılığı ve edebiyatı üzerine önemli saptamalarda bulunuyor:

“Okuduklarımız bizi ve yazdıklarımızı şekillendirir. Yazarın gücü etkileyebilmesi ile ölçülebilir ancak. Bu yazarlar da son derece etkili oldular benim üzerimde.

Bilimkurgu son derece olanaklı bir türdür. Sosyal medya, internet ya da bir başka şekilde söylersek günümüz iletişim teknolojisi ve ortamları akla hayale gelmedik olanakları içeriyor.”

Hasan Ali Toptaş kimin için yazıyor:

“Okura yazmak başka, okur için yazmak başka, ikisinin arasında dağlar kadar fark var.

Elbette isteyen okur için yazar isteyen okura yazar, buna kimse karışamaz. Ben okura yazmaktan yanayım.”

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YILLIKTAN hem yazar seçebilirsiniz, hem de konuşmaların ışığında yazarların kitaplarını değerlendirebilirsiniz.

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(1) Bu konudaki yazım 10 Ağustos Perşembe günü yayımlandı.

Öykü-Roman Yıllığı 2017, Hazırlayanlar: Arif Ay, Beyhan Kanter, Erdem Dönmez, (Edebiyat Ortamı Yayını)