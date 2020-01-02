Kitap fuarı Yaşar Kemal’in memleketinde

Çukurova Kitap Fuarı , Adana’da 4 Ocak’ta açılacak, 12 Ocak’ta kapısını kapatacak.
Sekiz gün boyunca kitabın başkenti Adana olacak.
Adana, tanınmış büyük edebiyatçıların yeridir.
Orhan Kemal, Yaşar Kemal Adana’yı doğasıyla, insanıyla bize tanıtmıştır.
Adana deyince mutlaka Arif Dino, Güzin Dino ile Abidin Dino’yu anmak gerekir. Çünkü bu adların Yaşar Kemal’in hayatında da önemli yerleri vardır. Çiçek Arif (Keskiner) de Adana’yı temsil eder.
Fuara gidenler, yazarların Adana’yı anlatan kitaplarını alıp okumalıdır, bir kenti tanımak bence ancak böyle mümkündür.
Adanalılar kar yağışını bekliyorlarsa benim oraya gitmem gerekir. Ne yazık ki bu yıl gidemeyeceğim, o yüzden de kar duasına çıkamayacağım.
Yıllar önce Adana Kitap Fuarı’na gittim, İstanbul’a uçaklar inemediği için dönemedim, oradan İzmir’e geçecektim, bu kez de İzmir’e kar yağdı, gene oraya da gidemedim.
O zaman Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Sedat Ergin’in tavsiyesiyle Adana hakkında birçok kitap okudum, bunların içinde elbet yemek kitapları da vardı.
Fuarı hangi kurumlar gerçekleştiriyor:
TÜYAP Adana
Fuarcılık A.Ş.
Türkiye Yayıncılar Birliği
Adana Valiliği
Adana Büyükşehir Belediyesi
Çufaş Çukurova
Fuarcılık A.Ş.
Fuar mekânı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi.
Fuar buluşmaları:
Fuara 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
70 kültür etkinliği yapılıyor.
*
SÖYLEŞİYE katılan, okurlarıyla buluşacak, kitap imzalayacak yazarlar:
Gülten Dayıoğlu
Hasan AliToptaş
Ercan Kesal
Feyza
Hepçilingirler
Arif Keskiner
Ayşe Kulin
Ahmet Ümit
Canan Tan
Altan Öymen
İpek Ongun
Atilla Yeşilada
Enver Aysever
Ahmet Telli
Mine Söğüt
Adnan Özyalçıner
Mavisel Yener
Nebil Özgentürk
Tülin Kozikoğlu
Aydın Ilgaz
Sevil Atasoy
Sima Özkan
Şükrü Erbaş
Yavuz Bahadıroğlu
Nazlı Çevik Azazi
Saygı Öztürk
Behiç Ak
Aytül Akal
Doğu Yücel
Mete Yarar
Judith Malika Liberman
Sinan Yağmur
Kahraman Tazeoğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu
Esin Pervane
Zafer Algöz
Can Yılmaz.
Söyleşiler Çukurova Salonu ile Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek.
*
FUAR hakkında en güncel haberlere, ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine www.cukurovakitapfuari.com sitesinden ulaşabilir, facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.
Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine web sitesinin Etkinlik Takvimi sekmesinden ulaşabilirsiniz.
Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Son gün kapanış saati ise 19.00.
Kitap fuarı Yaşar Kemal’in memleketinde
Çukurova Kitap Fuarı , Adana’da 4 Ocak’ta açılacak, 12 Ocak’ta kapısını kapatacak.
Sekiz gün boyunca kitabın başkenti Adana olacak.
Adana, tanınmış büyük edebiyatçıların yeridir.
Orhan Kemal, Yaşar Kemal Adana’yı doğasıyla, insanıyla bize tanıtmıştır.
Adana deyince mutlaka Arif Dino, Güzin Dino ile Abidin Dino’yu anmak gerekir. Çünkü bu adların Yaşar Kemal’in hayatında da önemli yerleri vardır. Çiçek Arif (Keskiner) de Adana’yı temsil eder.
Fuara gidenler, yazarların Adana’yı anlatan kitaplarını alıp okumalıdır, bir kenti tanımak bence ancak böyle mümkündür.
Adanalılar kar yağışını bekliyorlarsa benim oraya gitmem gerekir. Ne yazık ki bu yıl gidemeyeceğim, o yüzden de kar duasına çıkamayacağım.
Yıllar önce Adana Kitap Fuarı’na gittim, İstanbul’a uçaklar inemediği için dönemedim, oradan İzmir’e geçecektim, bu kez de İzmir’e kar yağdı, gene oraya da gidemedim.
O zaman Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Sedat Ergin’in tavsiyesiyle Adana hakkında birçok kitap okudum, bunların içinde elbet yemek kitapları da vardı.
Fuarı hangi kurumlar gerçekleştiriyor:
TÜYAP Adana
Fuarcılık A.Ş.
Türkiye Yayıncılar Birliği
Adana Valiliği
Adana Büyükşehir Belediyesi
Çufaş Çukurova
Fuarcılık A.Ş.
Fuar mekânı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi.
Fuar buluşmaları:
Fuara 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
70 kültür etkinliği yapılıyor.
*
SÖYLEŞİYE katılan, okurlarıyla buluşacak, kitap imzalayacak yazarlar:
Gülten Dayıoğlu
Hasan AliToptaş
Ercan Kesal
Feyza
Hepçilingirler
Arif Keskiner
Ayşe Kulin
Ahmet Ümit
Canan Tan
Altan Öymen
İpek Ongun
Atilla Yeşilada
Enver Aysever
Ahmet Telli
Mine Söğüt
Adnan Özyalçıner
Mavisel Yener
Nebil Özgentürk
Tülin Kozikoğlu
Aydın Ilgaz
Sevil Atasoy
Sima Özkan
Şükrü Erbaş
Yavuz Bahadıroğlu
Nazlı Çevik Azazi
Saygı Öztürk
Behiç Ak
Aytül Akal
Doğu Yücel
Mete Yarar
Judith Malika Liberman
Sinan Yağmur
Kahraman Tazeoğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu
Esin Pervane
Zafer Algöz
Can Yılmaz.
Söyleşiler Çukurova Salonu ile Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek.
*
FUAR hakkında en güncel haberlere, ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine www.cukurovakitapfuari.com sitesinden ulaşabilir, facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.
Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine web sitesinin Etkinlik Takvimi sekmesinden ulaşabilirsiniz.
Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Son gün kapanış saati ise 19.00.