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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Kitap fuarı Yaşar Kemal’in memleketinde

2 Ocak 2020

Çukurova Kitap Fuarı , Adana’da 4 Ocak’ta açılacak, 12 Ocak’ta kapısını kapatacak.

Sekiz gün boyunca kitabın başkenti Adana olacak.

Adana, tanınmış büyük edebiyatçıların yeridir.

Orhan Kemal, Yaşar Kemal Adana’yı doğasıyla, insanıyla bize tanıtmıştır.

Adana deyince mutlaka Arif Dino, Güzin Dino ile Abidin Dino’yu anmak gerekir. Çünkü bu adların Yaşar Kemal’in hayatında da önemli yerleri vardır. Çiçek Arif (Keskiner) de Adana’yı temsil eder.

Fuara gidenler, yazarların Adana’yı anlatan kitaplarını alıp okumalıdır, bir kenti tanımak bence ancak böyle mümkündür.

Adanalılar kar yağışını bekliyorlarsa benim oraya gitmem gerekir. Ne yazık ki bu yıl gidemeyeceğim, o yüzden de kar duasına çıkamayacağım.

Yıllar önce Adana Kitap Fuarı’na gittim, İstanbul’a uçaklar inemediği için dönemedim, oradan İzmir’e geçecektim, bu kez de İzmir’e kar yağdı, gene oraya da gidemedim.

O zaman Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Sedat Ergin’in tavsiyesiyle Adana hakkında birçok kitap okudum, bunların içinde elbet yemek kitapları da vardı.

Fuarı hangi kurumlar gerçekleştiriyor:

TÜYAP Adana
Fuarcılık A.Ş.

Türkiye Yayıncılar Birliği

Adana Valiliği

Adana Büyükşehir Belediyesi

Çufaş Çukurova
Fuarcılık A.Ş.

Fuar mekânı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi.

Fuar buluşmaları:

Fuara 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

70 kültür etkinliği yapılıyor.

*

SÖYLEŞİYE katılan, okurlarıyla buluşacak, kitap imzalayacak yazarlar:

Gülten Dayıoğlu

Hasan AliToptaş

Ercan Kesal

Feyza
Hepçilingirler

Arif Keskiner

Ayşe Kulin

Ahmet Ümit

Canan Tan

Altan Öymen

İpek Ongun

Atilla Yeşilada

Enver Aysever

Ahmet Telli

Mine Söğüt

Adnan Özyalçıner

Mavisel Yener

Nebil Özgentürk

Tülin Kozikoğlu

Aydın Ilgaz

Sevil Atasoy

Sima Özkan

Şükrü Erbaş

Yavuz Bahadıroğlu

Nazlı Çevik Azazi

Saygı Öztürk

Behiç Ak

Aytül Akal

Doğu Yücel

Mete Yarar

Judith Malika Liberman

Sinan Yağmur

Kahraman Tazeoğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Esin Pervane

Zafer Algöz

Can Yılmaz.

Söyleşiler Çukurova Salonu ile Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek.

*

FUAR hakkında en güncel haberlere, ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine www.cukurovakitapfuari.com sitesinden ulaşabilir, facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.

Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine web sitesinin Etkinlik Takvimi sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Son gün kapanış saati ise 19.00.

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