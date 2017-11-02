Kitap baharı

4 KASIM Cumartesi günü saat 12.00’de Beylikdüzü TÜYAP binasında Kitap Fuarı ve Sanat Fuarı açılıyor. 36 yıldır ajandamın ilk yazısı fuar tarihidir. Bir de İKSV’nin Müzik Festivali.

Bir etkinliğin tarihini başlangıcından bugüne kadar biliyorsanız, sizin için taşıdığı önem farklıdır.

Gerek katılanlar gerek ziyaretçi sayısı arttıkça, kitap okuma kapasitesi artıyor, yeni yayınevleri kuruluyor, yeni yazarlar okurlarla buluşuyor.

Ben rakamlardan çok gördüğüme, gözlemlerime, tespitlerime inanırım.

Fuarlar, az okuyoruz, okuma alışkanlığımız yok gibi eskimiş yargıları yalanlıyor.

Hele çocuk yayınlarının yükselişi, büyüdüklerinde iyi birer kitap okuru olacaklarının umudunu veriyor.

Fuara girdiğimde, çocukların konuşmalarının uğultusu, bir hayat belirtisinin müjdecisi gibi geliyor bana.

Yeni yazarların, eski ustaların kitapları, hepimize kendimizi, beynimizi, ruhlarımızı yenileme olanağı sağlıyor.

Elbet fuarın tarihini anımsadıkça, aramızdan ayrılan yazarların da çehreleri yavaş yavaş gözümüzün önünde beliriyor.

Onur Konuğu olanların duvarlarda asılı fotoğrafları, anılar denizine sürüklüyor bizi.

Yıllar öncesinde kitap-okur buluşması mümkün değildi. Oysa okur, bir yazarla konuşmak, ona sorular yöneltmek, bu yanıtların doğrultusunda o yapıtı yeniden okuma arzusu duyuyor.

Fuarın bir özelliği de sevdiğiniz yazarın bütün kitaplarını bir arada bulabilme imkânını tanıması.

İmza günleri dışında söyleşilerin, sempozyumların, tanıtmaların okur bilgisini genişlettiği kanısındayım.

Elbette fuarlarda öne çıkan edebiyattır ama fuarlarda düşünce kitaplarını, siyasal ve toplumsal tarih kitaplarını da alabiliyoruz.

Ne olursa olsun kitapçı dükkânları, yeni ve popüler adları vitrinlerinde sergilerler. Oysa fuarlar, popülerliğin ötesinde kitap arayan okuyucuların gereksinimini karşılarlar.

Kendi düşüncelerinizi de bu fuarlarda gözden geçirin, karşıt düşüncelere de yer verin, doğruyu onların karışımından elde edebilirsiniz.

850 yayınevi katılıyor bu yıl fuara, 300 etkinlik yapılıyor. 18 uluslararası yazar fuara geliyor.

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FİLOZOFUN dediği gibi, artık dünya küçük bir köy, onun için sınırlarımız dışındaki edebiyatı okumalıyız, öğrenmeliyiz.

Bu yılın yabancı konuğu Güney Kore.

Ülke hakkında bilgi alacağız, yazarlarını tanıyacağız. Çevirilerini okuduğumuz birçok yabancı yazarla tanışacağız.

Her yıl fuarın bir ‘tema’sı vardır, bu tema ekseninde tartışmalar yapılır, görüşler ileriye sürülür.

Fuar afişini süsleyen zeytin ağacı ve iyi ki varsın edebiyat.

Gerçekten edebiyat olmasa dünyada yaşam ne kadar sıkıcı, kısır olurdu.

Fuarın Onur Konuğu: Ayla Kutlu.

Fuar süresince çeşitli panel ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacak.

Bir de fotoğraf sergisi açılacak.

Hakkında hazırlanan kitap da yayımlanacak.

Kitap fuarında elbette kitapçılığın, yayıncılığın sorunları da tartışılacak. Meslekten olanlar için ilgi çekici toplantılar.

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FUARA gelin, kitap seçin, hem düşünce dünyanızı hem edebiyat zevkinizi yenileyin. Kütüphanenizi yeni kitaplarla zenginleştirin.