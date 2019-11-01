Kitabın başkenti İstanbul

Benim gibi ilk fuardan bugüne kadar gelişimi izlediyseniz, hem kurum hem Türkiye adına gönenirsiniz.
Fuarların bir başka havası vardır, küçük çocuklardan ileri yaşlardaki ziyaretçilere kadar, ellerinde kitap poşetleri, paketleriyle gezenlerin görüntüsü sizi bir başka dünyaya götürür. Küçük çocukların cıvıltıları yarının okurlarının sesi olarak gelir bana.
Fuarlar sadece kitap alma yerleri değildir. Bütün yayın dünyasını bir mekânda izleyeceğiniz, yazarlarıyla buluşacağınız, söyleşilerde yeni bilgiler edineceğiniz yerlerdir.
Fuar bir yılın dökümünü sunduğu gibi, yeniliklerin de habercisidir. Yıllar önce küçük standlarda yapılan imza günleri bugün geniş salonlara taşmıştır. Bu görüntü hem yazarların kitap satışlarının artışını hem de okur ilgisinin yoğunluğunu sergilemektedir.
Bu yılın teması benim için de heyecan vericidir.
Tema “1950 Kuşağı”dır. Benim de mensup olduğu bu kuşak gerçekten de edebiyat tarihimizde kendine özgü bir yer sağlamıştır.
Üstelik benim için ayrı bir önemi vardır.
Öykücüler ilk kitaplarını 1959’da yayınlamışlardır, 2009’da 50. yıl baskıları yapılırken Ferit Edgü’nün önerisiyle bütün kitapların başına “Solistlerden Oluşan Bir Koro” adlı yazımı koymuşlardır.
Bu yazı için Ferit Edgü’ye de, onun önerisine evet diyen kuşaktaşlarıma da teşekkür borçluyum.
Fuarın içeriği konusunda kısa bilgi vermeliyim.
*
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece’de düzenleniyor.
Yurtiçi ve yurtdışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacaktır.
Bu yılın Onur Yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında:
2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli,
50 Kuşağı’nın Doğuşu söyleşisi,
50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri paneli,
3 Kasım’da ise “Mahallem İstanbul” ve “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşileri Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla gerçekleşecektir.
Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.
EDEBİYATIMIZDA 50 KUŞAĞI
ULUSLARARASI İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkinliklere yer veriyor.
Zeynep Oral yönetiminde Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi ve Engin Uludağ tarafından “50’li Yıllar ve Tiyatro”,
Atillâ Dorsay yönetiminde Deniz Türkali ve Burçak Evren tarafından “Sinemada 50 Kuşağı”,
Metin Celâl yönetiminde Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın ve Erhan Altan tarafından “Dergicilikte 50 Kuşağı”,
Fahri Aral yönetiminde Eray Canberk ve Erol Üyepazarcı tarafından “Yayıncılıkta 50 Kuşağı”
Doğan Hızlan yönetiminde Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın tarafından “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” ele alınacak.
İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza atarak “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşisi başlatıyor. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkaracaklar. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde otuzdan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.
Uluslararası Yayıncılar TÜYAP’ta
Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve genel sekreteri Jose Borghino, fuarın 2 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacak açılış töreninin ardından aynı gün “Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” başlıklı bir söyleşi yapacaklar.
Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım 2019 Pazar günü Susanne Lux, “Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği”,
Frank Kühne “Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” başlıklı panellerde konuşacaklar.
Fuarın ilk dört günü açık olan Uluslararası Salon’a bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan’dan yayıncılar katılıyor.
*
FUARDA buluşmak üzere.
Kitabın başkenti İstanbul
TÜYAP 38 yıldır İstanbul’da kitap fuarı düzenliyor.
Benim gibi ilk fuardan bugüne kadar gelişimi izlediyseniz, hem kurum hem Türkiye adına gönenirsiniz.
Fuarların bir başka havası vardır, küçük çocuklardan ileri yaşlardaki ziyaretçilere kadar, ellerinde kitap poşetleri, paketleriyle gezenlerin görüntüsü sizi bir başka dünyaya götürür. Küçük çocukların cıvıltıları yarının okurlarının sesi olarak gelir bana.
Fuarlar sadece kitap alma yerleri değildir. Bütün yayın dünyasını bir mekânda izleyeceğiniz, yazarlarıyla buluşacağınız, söyleşilerde yeni bilgiler edineceğiniz yerlerdir.
Fuar bir yılın dökümünü sunduğu gibi, yeniliklerin de habercisidir. Yıllar önce küçük standlarda yapılan imza günleri bugün geniş salonlara taşmıştır. Bu görüntü hem yazarların kitap satışlarının artışını hem de okur ilgisinin yoğunluğunu sergilemektedir.
Bu yılın teması benim için de heyecan vericidir.
Tema “1950 Kuşağı”dır. Benim de mensup olduğu bu kuşak gerçekten de edebiyat tarihimizde kendine özgü bir yer sağlamıştır.
Üstelik benim için ayrı bir önemi vardır.
Öykücüler ilk kitaplarını 1959’da yayınlamışlardır, 2009’da 50. yıl baskıları yapılırken Ferit Edgü’nün önerisiyle bütün kitapların başına “Solistlerden Oluşan Bir Koro” adlı yazımı koymuşlardır.
Bu yazı için Ferit Edgü’ye de, onun önerisine evet diyen kuşaktaşlarıma da teşekkür borçluyum.
Fuarın içeriği konusunda kısa bilgi vermeliyim.
*
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece’de düzenleniyor.
Yurtiçi ve yurtdışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacaktır.
Bu yılın Onur Yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında:
2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli,
50 Kuşağı’nın Doğuşu söyleşisi,
50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri paneli,
3 Kasım’da ise “Mahallem İstanbul” ve “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşileri Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla gerçekleşecektir.
Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.
EDEBİYATIMIZDA 50 KUŞAĞI
ULUSLARARASI İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkinliklere yer veriyor.
Zeynep Oral yönetiminde Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi ve Engin Uludağ tarafından “50’li Yıllar ve Tiyatro”,
Atillâ Dorsay yönetiminde Deniz Türkali ve Burçak Evren tarafından “Sinemada 50 Kuşağı”,
Metin Celâl yönetiminde Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın ve Erhan Altan tarafından “Dergicilikte 50 Kuşağı”,
Fahri Aral yönetiminde Eray Canberk ve Erol Üyepazarcı tarafından “Yayıncılıkta 50 Kuşağı”
Doğan Hızlan yönetiminde Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın tarafından “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” ele alınacak.
İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza atarak “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşisi başlatıyor. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkaracaklar. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde otuzdan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.
Uluslararası Yayıncılar TÜYAP’ta
Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve genel sekreteri Jose Borghino, fuarın 2 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacak açılış töreninin ardından aynı gün “Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” başlıklı bir söyleşi yapacaklar.
Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım 2019 Pazar günü Susanne Lux, “Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği”,
Frank Kühne “Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” başlıklı panellerde konuşacaklar.
Fuarın ilk dört günü açık olan Uluslararası Salon’a bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan’dan yayıncılar katılıyor.
*
FUARDA buluşmak üzere.