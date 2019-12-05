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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Kitabın başkenti Eskişehir

5 Aralık 2019

TÜYAP bu yılın son kitap fuarını 10 Aralık’ta Eskişehir’de açıyor. Fuar Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

15 Aralık’ta kapanacak olan fuar destekçileri:

Türkiye Yayıncılar Birliği

Eskişehir Ticaret Odası

Eskişehir Valiliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Bu yıl fuara 155 yayınevi katılacak, 50 kültür etkinliği yapılacak.

İmza günleri, söyleşiler için Eskişehir’e gelecek yazarlar:

Zeynep Oral,

Ahmet Telli,

Enver Aysever,

Hasan Ali Toptaş,

Aret Vartanyan,

Ayşe Kulin,

Haydar Ergülen,

Füsun Çetinel,

Sinan Akyüz,

Nabi Avcı,

Sara Şahinkanat,

Mete Yarar,

Nilgün Bodur,

Birsen Ekim Özen,

Altay Öktem,

Sezgin Kaymaz,

Sinem Sal,

Kahraman Tazeoğlu,

Dilara Keskin,

Ahmet Şimşirgil,

Ayşe Tolga,

Koray Yersüren,

Zeynep Sahra,

Hicabi Demirci,

Mustafa Hoş,

Figen Şakacı,

Saygı Öztürk,

Ali Lidar .

*

ESKİŞEHİR denince hiç kuşkusuz hemen Ahmet Cemal’i anımsıyorum. Anadolu Üniversitesi’nde birçok çocuğu yetiştirdi. Onların etkinliklerini İstanbul’a da taşıdı.

Önemli yazarları büyük ustalıkla dilimize çevirdi. Telif kitapları da bir aydının dünyaya bakışını özetliyordu.

Yayınevi yönetiminde bulunduğum zamanlarda büyük bir dostluğumuz başladı ve ölünceye kadar da devam etti.

İzmir’de Onur Yazarı seçildiği zaman, akşam kutlama gecesinde bir konuşma yapmıştım.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in operayı açma törenine de üç kişi birlikte gidecektik. Sevgili İlhan Selçuk, Egemen Berköz ve ben. İlhan’ın işi çıkmıştı, biz de ikimiz opera açılışına gitmiştik.

Diğer bir gün de çocukların diploma törenine katılmıştık.

Eskişehir için iki kitaptan da söz etmeli:

Enis Batur’un hazırladığı “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir”.

Haydar Ergülen’in “Trenler de Ahşaptır” kitabı.

Eskişehir’e gitmişken bir müze ziyaretini de salık vereceğim:

Odunpazarı Modern Müze (OMM).

Bu ayki serginin adı Erol Sabancı Koleksiyonu’ndan Vuslat.

*

2019’u uğurlarken 2020’ye yeni kitaplarla girin.

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