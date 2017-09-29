Kitabevlerimiz yeniden düzenlenmeli

Baktığım açı şuydu. İyi bir kitap okuru ile kitap okuru olmayanı bir mağazaya çekmek için neler yapılmalı?

Yapılanların yetersiz olduğu kanısına vardım.

Hele AVM’lere gelenler için bu çağrı daha da zorunlu.

Çünkü AVM’ler dışındaki kitapçıların belli okurları vardır, oraya gelenler zaten alacakları kitapları seçmişlerdir.

Vitrinin önünde duranlar da beğendikleri bir kitabı görürlerse içeri girerler.

Cazibe nasıl sağlanır?

İçeriye girenleri bilgilendirmek için haftanın kitapları listesi konulmalıdır. Bu liste sadece çok satanları içermemeli. Bilineni tekrarlamanın bir anlamı yok.

Bir kurul ya da belli bir kişi tarafından seçilen kitaplar da bu listede yer almalı.

Böylece çok satanların dışındaki değerli kitaplardan da okur haberdar olur.

Artık vakti az olan bir okur kitlesine kitap okutacağız.

Bunun dışında ödüllü kitaplar haftası yapılabilir, yerli ve yabancı ödüllerden bir köşe hazırlanabilir. Okurun merakı uyandırılabilir.

İndirim haftası düzenlenebilir. Buraya ya belli konularda kitaplar seçilir ya da değişik türlerden seçim yapılabilir.

İçeriye giren okur, kitapları karıştırabilmek için oturacak bir mekân bulmalı. Kahve, çay içebileceği bir yer.

Hemen gir kitabı al ve çık, yeni kitabevi anlayışıyla uyuşmuyor.

Kendimden bilirim, bir yere oturup kitaptan birkaç sayfa okumalıyım.

Oysa bizim kitabevlerimizde sınıflandırılmış, durgun, soğuk raflar dışında okurla bir bağlantı kurulmuyor.

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ÖZLEDİĞİM büyük kitabevlerinden ne bekliyorum?

Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerin yayınlarını bulmak mümkün değil. En azından bu kitapları kitabevlerine ısmarlamak mümkün olmalı.

Okura büyük bir hizmet olarak görüyorum.

Başka kurumların kitaplarını da vitrinlerde arıyorum.

Devlet yayınlarının bulunduğu bir kitabevinin özlemi içindeyim. Butik kitapçılarda bulduğum kitapları, kitabevi zincirlerinde de görmek istiyorum.

Türk Dil Kurumu’nun, Kültür Bakanlığı’nın kitapları da yok.

Ancak internetten alabilirsiniz, o da çok zor.

Belli bir bölümde bu kitaplar da bulundurulmalı.

Ne yazık ki bu kitapları ancak kitap fuarlarından alabiliyoruz.

Devlet de bu tür yayınlar için bir dağıtım şebekesi kurmalı.

İlgi duyduğum, okuyacağım bütün yayınları bulunduran kitabevlerini özlüyorum.

Eğer yerimiz yok deyip bu kitapları almıyorlarsa, o zaman kataloglarını bulundururlar ve ısmarlanan kitapları getirtebilirler.

Özel müzeler çok güzel kataloglar yayınlıyorlar. Bunlar sadece sergi süresince değil, sergiden sonra da kitabevlerinde sergilenebilir.

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KİTABEVLERİ bu reformu yaptıkları oranda kitap okuru artacaktır.