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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Kırtasiye Fuarı'nı gezdim

23 Şubat 2018

ÇARŞAMBA günü saat 12.00’de Beylikdüzü TÜYAP binasında ‘Kırtasiye Ofis 2018’ başlığıyla kırtasiye fuarı açıldı.

Büyükler ve çocuklar, bütün kırtasiye meraklıları aradıklarını bulacaklar. Hiç kuşkusuz her yıl yapılan yenilikleri, çeşit artmasını görebilirsiniz.

Açılışta yapılan konuşmalarda katılımın her yıl biraz daha arttığından, uluslararası durumlarının gelişme gösterdiğinden söz ettiler.

Oyuncakların da sergilendiği fuarda elbette ben kalemlerle, defterlerle ilgilendim daha çok.

Yazının, yazı araçlarının tarihini merak edenler daktiloların yer aldığı bölümü mutlaka görmeliler.

Hayatımıza ne zaman girdi, ne zaman çıktı, kaç yıl yazılarımızı, mektuplarımızı bunlarla yazdık.

Şerit değiştirdik, sık sık tamire götürdük. Kopya kâğıtlarıyla yazımızın bir örneğini dosyalarda saklardık.

Fuar yalnız İstanbul’da yaşayanlar için değil, Anadolu’daki bütün kırtasiyecilerin de uğrak yeri. Hepsi de gelecek yıl için malzeme hazırlıklarını burada yapıyor, siparişlerini veriyorlar.

Dolmakalemlere ilgi daima tartışılıyor ama bence saltanatı devam ediyor.

Bir kere armağan listesinde dolmakalem daima birinci sırada. Yazarken başka, armağan ederken başka düşünüyoruz.

Mekanik kurşunkalemler odunlu kurşunkalemlerle savaşabiliyor mu?

Defter ve ajanda zevkimiz çeşitlendi. Akıllı telefona kayıt alınsa da onların masa üstündeki, cepteki işlevi son bulmadı.

Kırtasiye çok geniş bir alan, sadece benim merakımın ekseninde dönmüyor.

Yaz-at kalemlerin yanı sıra kartuşla çalışan kalemler de alıcı buluyor.

EL çantalarından çok omuz ve sırt çantaları çoğunlukta. Onların satıldığı yerlerde bir renk cümbüşü bizi karşılıyor.

Kuru boya, suluboya kalemler öğrencilerin çantasında mutlaka bulunur.

Fuara üç yüze yakın firma katılmış.

Kâğıt ve kâğıt ürünlerinden öğrenci araç ve gereçlerine, okulöncesi ve anaokulu malzemelerinden eğitici yayınlara, okul çantalarından tekstil tüketim ürünlerine ve ofis malzemelerine kadar geniş bir ürün çeşidi var.

Her yaşa ve zevke hitap eden malzemeyi bulabileceksiniz. Ailenin her bireyi kendine bir kalem, bir çanta, bir hobi malzemesi seçebilir.

Tabii defterlere meraklıysanız seçme oranınız yüksek bir fuar.

FUAR 24 Şubat akşamı kapanacak. Kırtasiye merakı olanlara tavsiye ederim.

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