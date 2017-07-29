Keyifli bir seyahat rehberi

Yazar ve karikatürist İzel Rozental’in yeni kitabı ‘Seyir Hali-Bir Mizahçıyla Dünyayı Gezmek’i okurken yoruldum. Okurlarım bilir. Ben seyahati sevmem, seyahat kitaplarını okumaya ise doyamam. Gitmediğim, gitmeyeceğim yerleri böyle tanıyorum.

İzel Rozental’in aktardıkları kuru, sıkıcı gezi notları değil. Bir karikatüristin ince-keskin mizahından izler taşıyor. Bir taraftan oradaki insanları, kentleri, kültürü tanırken diğer taraftan anlatıcımızın yaşadıklarına tanık oluyoruz...

Neden bu kadar çok yolculuk yaptığının gerekçesini şöyle açıklıyor: “Aslında üç nedenle sık yolculuk ediyorum.

Birincisi, dünyanın çeşitli ülke ve kentlerine zorunlu iş yolculukları yapıyorum. Bu yolculuklar genellikle sıkıcıdır. Bir an önce işimi bitirip eve dönmek isterim.

Ama sıkıcı bir iş yolculuğunu da keyifli hale getirmek mümkün oluyor, hele ki farklı kültürlerle karşılaşınca. Bunun için etkili tek ilaç biliyorum: Mizah!”





Detaylar sizi kahkahaya boğacak

Gezilerde hepimizin başına gelen bir bavul hikâyesi vardır. İzel Rozental de bundan uzak duramaz. Kaybolan bavulunu bulduklarında, bir tekerleğinin koptuğunu fark ediyorlar ve kendi deyişiyle şefkat gösteriyorlar. Sonrasını onun lezzetli dilinden okumalısınız.

Bir dostunun yelkenlisiyle Marsilya’dan Napoli’ye gidiş öyküsü başlı başına bir macera romanı bile olabilir.

Ülkelerin, ulusların, kendine özgü yaşama biçimleri daha çok düğünlerde, önemli günlerde ortaya çıkar.

Tanık olup aktardığı, ‘Bir Hint Düğünü’nü okuduğunuzda bizdeki şehzade düğünlerini bile olağan görürsünüz.

‘Saint Tropez’de jet-set’ yazısını okumalısınız, içinde bizim yaşamımızdan kesitler de bulacaksınız.

Dünyayı dolaşan, konuşmalar yapan bir karikatürcü İzel, haliyle sanat odaklı gezi ve anılar da yer alıyor kitapta. Örneğin, ‘Ah Şu Japonlar’ yazısında sanatın işlevini okuyacaksınız.

Filistinlilerle İsrailliler arasındaki dostluğu nasıl sağladığını da göreceksiniz.

Vietnam’ı tanımak, ora insanlarının dünyasını anlamak ancak ‘Vietnam’da keçileri kaçırmadık’ başlıklı yazısını okuyarak mümkün olur.

İyi bir tanıtma yazısının yanı sıra hiç kuşkusuz iyi de bir mizah yazısı okumuş olacaksınız.

‘Ho Amcanın Hanoi’si’ bölümü sayesinde Ho Chi Minh’in mozolesi ve alçakgönüllü evini öğrendim.

Seyahatten eğlenceli detaylar ise sizi kahkahaya boğacak.

Eğer hem bir gezi rehberi hem farklı kültürlerdeki insanların yaşam biçimlerini aktaran bir kitap istiyorsanız, ‘Seyir Hali’ biçilmiş kaftan.