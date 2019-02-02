Kemalettin Kamu’yu okurken...

Adını meşhur şiirinin bir dizesinden alan ‘Gurbet Benim İçimde’, ‘hüznün şairi’ Kemalettin Kamu’yu hatırlamak için güzel bir vesile. Türk şiirini bir bütün olarak okumak, öğrenmek isteyenler bu kitabı ihmal etmesin.
Zaman zaman antolojilere bakmalıyız. İlk okuduğumuzda çok sevdiğimiz bir şair, bir şiir, şimdi o eski etkiyi uyandırmayabilir. Ama ben daima onun edebiyat tarihindeki, dönemindeki yerini düşünürüm.
Onların şiir zevkimizin oluşmasında ne kadar önemli olduğunu fark edersiniz.
Kemalettin Kamu’nun ‘Gurbet Benim İçimde’ başlıklı ‘Bütün Şiirleri’ni okurken onun eskimeyen yanlarını saptamaya çalıştım. Kitabı Ziya Karatekin hazırlamış.
Bütün antolojilerde yaşamını bulabileceğinizden doğum ve ölüm tarihlerini veriyorum. 15 Eylül 1901’de Bayburt’ta doğdu, 6 Mart 1948’de Ankara’da öldü. Kitabı hazırlayan Karatekin de 1961 yılında Bayburt’ta doğdu.
Onun üzerine yazılanlardan, benim yorumlarımdan önce, en tanınmış ‘Gurbet’ şiirini okumanızı isterim:
“Gurbet o kadar acı
Ki ne varsa içimde,
Hepsi bana yabancı,
Hepsi başka biçimde
Eriyorum gitgide,
Elveda her ümide,
Gurbet benliğimi de
Bitirmiş bir içimde!
Ne aşkım ne emelim,
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim,
Gurbet benim içimde!”
* * *
Çok sevdiğim birçok dizesi belleğimde kalan ‘Bingöl Çobanları’ndan da dizeler aldım:
“Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden,
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden
Anlattı uzun uzun.
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla...
Karıştım o gün bugün, bu zavallı çobanla
Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.”
Turgut Uyar: Kırık gönüllüdür
Kitabı yayına hazırlayan Ziya Karatekin, ‘Önsöz’de şair ve kitap üzerine düşüncelerini iletiyor: “Şiirleri ölümünden sonra Rifat Necdet Evrimer ve Gültekin Sâmanoğu tarafından derlenen ve her antolojide yer alan Kemalettin Kamu’nun şiirlerinin bu son baskısı, adını şairin ilk ünlü şiirlerinden ‘Gurbet’ten alır.”
Şiirleri, yaşadığı günlerin bir yansımasıdır. Kendisiyle yapılan bir konuşmada milli edebiyattan ne anladığını belirtmiştir.
* * *
Mehmet Kaplan, ‘Bingöl Çobanları’nı Faruk Nafiz Çamlıbel’in ‘Han Duvarları’ ile karşılaştırmış.
Turgut Uyar, ‘Kimsesizlik’ şiirini yorumlar: “İncedir, kırık gönüllüdür, hüzünlerin ve gurbetin şairidir. Kenarlara kuytulara çekilmenin, silinip acı çekmenin ve bunları en güzel söylemenin şairidir aslında. Ne var ki bir savaş dönemine rastlamıştır yaşamı.”
Türk şiirini bir bütün olarak okumak, öğrenmek isteyenler bu kitabı ihmal etmesin.
Gurbet Benim İçimde
Dergâh Yayınları
145 sayfa
16 TL
Kemalettin Kamu’yu okurken...
Adını meşhur şiirinin bir dizesinden alan ‘Gurbet Benim İçimde’, ‘hüznün şairi’ Kemalettin Kamu’yu hatırlamak için güzel bir vesile. Türk şiirini bir bütün olarak okumak, öğrenmek isteyenler bu kitabı ihmal etmesin.
Zaman zaman antolojilere bakmalıyız. İlk okuduğumuzda çok sevdiğimiz bir şair, bir şiir, şimdi o eski etkiyi uyandırmayabilir. Ama ben daima onun edebiyat tarihindeki, dönemindeki yerini düşünürüm.
Onların şiir zevkimizin oluşmasında ne kadar önemli olduğunu fark edersiniz.
Kemalettin Kamu’nun ‘Gurbet Benim İçimde’ başlıklı ‘Bütün Şiirleri’ni okurken onun eskimeyen yanlarını saptamaya çalıştım. Kitabı Ziya Karatekin hazırlamış.
Bütün antolojilerde yaşamını bulabileceğinizden doğum ve ölüm tarihlerini veriyorum. 15 Eylül 1901’de Bayburt’ta doğdu, 6 Mart 1948’de Ankara’da öldü. Kitabı hazırlayan Karatekin de 1961 yılında Bayburt’ta doğdu.
Onun üzerine yazılanlardan, benim yorumlarımdan önce, en tanınmış ‘Gurbet’ şiirini okumanızı isterim:
“Gurbet o kadar acı
Ki ne varsa içimde,
Hepsi bana yabancı,
Hepsi başka biçimde
Eriyorum gitgide,
Elveda her ümide,
Gurbet benliğimi de
Bitirmiş bir içimde!
Ne aşkım ne emelim,
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim,
Gurbet benim içimde!”
* * *
Çok sevdiğim birçok dizesi belleğimde kalan ‘Bingöl Çobanları’ndan da dizeler aldım:
“Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden,
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden
Anlattı uzun uzun.
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla...
Karıştım o gün bugün, bu zavallı çobanla
Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.”
Turgut Uyar: Kırık gönüllüdür
Kitabı yayına hazırlayan Ziya Karatekin, ‘Önsöz’de şair ve kitap üzerine düşüncelerini iletiyor: “Şiirleri ölümünden sonra Rifat Necdet Evrimer ve Gültekin Sâmanoğu tarafından derlenen ve her antolojide yer alan Kemalettin Kamu’nun şiirlerinin bu son baskısı, adını şairin ilk ünlü şiirlerinden ‘Gurbet’ten alır.”
Şiirleri, yaşadığı günlerin bir yansımasıdır. Kendisiyle yapılan bir konuşmada milli edebiyattan ne anladığını belirtmiştir.
* * *
Mehmet Kaplan, ‘Bingöl Çobanları’nı Faruk Nafiz Çamlıbel’in ‘Han Duvarları’ ile karşılaştırmış.
Turgut Uyar, ‘Kimsesizlik’ şiirini yorumlar: “İncedir, kırık gönüllüdür, hüzünlerin ve gurbetin şairidir. Kenarlara kuytulara çekilmenin, silinip acı çekmenin ve bunları en güzel söylemenin şairidir aslında. Ne var ki bir savaş dönemine rastlamıştır yaşamı.”
Türk şiirini bir bütün olarak okumak, öğrenmek isteyenler bu kitabı ihmal etmesin.
Gurbet Benim İçimde
Dergâh Yayınları
145 sayfa
16 TL