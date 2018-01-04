Karikatür ustalarının albümleri bulunmuyor

Bunca karikatür dergisi çıkıyor ama karikatürün ustalarının albümleri yok.

Karikatür meraklısı biri, onları ancak kütüphaneye gittiğinde okuyabilir.

Gerçi karikatür albümü alma alışkanlığımız yok, karikatürü günübirlik gazetelerde, dergilerde görüyor, unutup gidiyoruz.

Karikatüre hâlâ önem veren, uluslararası yarışmasıyla yaşatan tek kurum var:

Aydın Doğan Vakfı.

Her yıl yarışmaya katılan ve ödül alan eserlerin yer aldığı bir albüm yayımlıyorlar.

Albümler için söylenen satılmıyor gerekçesi benim için geçerli değil. Her yayın da satılacak değil ki. Bir zamanlar Bekir Ödemiş, Ürgüp Belediye Başkanı iken Semih Balcıoğlu adına bir yarışma açmıştı.

Yıllarca ben de seçiciler kurulunda görev aldım. Ayrıca başkan bir de sanat merkezi açmıştı Balcıoğlu adına. Ödemiş, başkanlıktan ayrılınca yarışma da iptal edildi, salon da kapatıldı.

Belediyelerin bu açma/kapatma durumlarına bakınca, düzenledikleri ödüllerin, anmaların kalıcılığı tartışılıyor.

Birkaç karikatür ustasının adını vereyim:

Ferruh Doğan, Semih Balcıoğlu, Tonguç Yaşar, Altan Erbulak, Oğuz Aral, Tekin Aral, Eflatun Nuri, Yalçın Çetin, Altan Erbulak, Nehar Tüblek...

Listeyi Turgut Çeviker’in yardımlarıyla oluşturdum.

Çeviker’in muazzam bir arşivi var. İleride karikatürümüz üzerine çalışma yapacakların bu arşivden yararlanacaklarından şüphem yok. O malzemeyi bir kurum ya da bir belediyenin koruma altına alması, kullanılmasını sağlaması gerekiyor.

Araştırmacılar, yazarlar bu arşivi görebilmeliler.

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YUKARIDA adını andığım karikatürcülerin çoğunu tanıdım, haklarında yazdım.

Gırgır’ı yaratan Oğuz Aral’ın, Çarşaf’ı yaratan Semih Balcıoğlu’nun albümlerinin olmadığını bu işle uğraşan bir yabancıya anlatsak sanırım anlamaz. Günlük gazetelere de çizerlerdi.

Çizdikleri karikatürler yüzünden başlarına neler geldiği yalnız karikatür tarihinde değil siyasal tarihimizde de yer almıştır.

Birlikte konuştuklarımızı, tartıştıklarımızı, dostluklarımızı yazacağım.

Halen yakın görüştüğüm, dostluk ettiğim karikatürist arkadaşlarım var.

Latif Demirci, Tan Oral, İzel Rozental, Kamil Masaracı, Piyale Madra, İbrahim Ersaraç ve Semih Poroy gibi.

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KARİKATÜRİSTLERLE ilgili bilgi almak, biyografilerini öğrenmek, çizgilerinden örnekleri görmek istiyorsanız, size bir kitap salık vereceğim:

‘Çizgi Ustaları’. Hazırlayanlar: İbrahim Ersaraç, Kekil Şimşek. Mustafakemalpaşa Kültür ve Sanat Derneği. Patikalar

Dergisi Yayınları.

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