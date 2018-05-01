‘KARİKATÜR ustalarının albümleri bulunmuyor’ başlıklı yazım üzerine Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker’den bir mektup aldım. Mektupla birlikte büyük bir paket de ünlü ustaların karikatür albümlerini göndermiş.

Önce Peker’in mektubunu size ileteyim:

“Karikatürcüler Derneği 1969 yılında değerli büyüklerimiz Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören tarafından kurulmuş kamu yararına faaliyet gösteren bir dernektir.

Hürriyet gazetesindeki köşe yazınızı heyecanla okudum.

Size, değerlendirmek dileği ile derneğimizin karikatür ve mizah severlere sunduğu bazı albümleri sevinçle gönderiyoruz.

Karikatürcüler Derneği olarak 1974 yılında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nı 37 yıldır düzenlemekteyiz.

Bu çalışmalarımızın yanı sıra Ramiz, Cemal Nadir, Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Mim Uykusuz, Yalçın Çetin, Ali Ulvi Ersoy gibi ustalarımızın karikatürleri ve özel eşyaları da dernek arşivimizde korunmaktadır.

Bu konu ile ilgili tek sorunumuz Karikatür ve Mizah Müzesi’nin olmamasıdır.”

Metin Peker’e hem müzenin durumu hakkındaki bilgileri hem de karikatür albümleri için teşekkür ederim.

Gerçekten de mizahın ve mizahçıların ülkesinde bir müzenin olmaması düşünülemez.

Bence bu müze için yerel yönetim harekete geçmelidir. Belli bir alan tahsis etmeli, sponsorların yardımıyla müze binası tamamlanmalıdır.

Çünkü mizah tarihimizi, bu tarih içinde yer alan ustaları genç kuşak ancak müzelerden öğrenebilir. Hazırlanacak bir müze kataloğu da bu konuda bir başvuru kitabı niteliği taşıyacaktır.

Baskısı bulunmayan karikatür kitapları da burada okunabilir, hatta alınabilir. Müzeyi dijitalize edersek de mizah ve mizahçılarımız için uluslararası standartta bir mekân olur.

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GÖNDERİLEN albümler:

- Ahmet Erkanlı

- Altan Erbulak

◊ Mim Uykusuz

- Necmi Rıza

- Sülüname (Süleyman Demirel) - Tonguç Albümü

- Burhan Solukçu

- Eflatun Nuri Erkoç

- Paşaname (İsmet İnönü) - Nehar Tüblek Albümü

- Mehmet Sönmez - Nefti

- Nasreddin Hoca’nın Torunları - Tonguç - Kapısu

- Nasreddin Hoca’nın Torunları - İbrahim Ersaraç - Çizginin Gölgesi

- Nasreddin Hoca’nın Torunları - Zeki Beyner

- Nasreddin Hoca’nın Torunları - Mustafa Eremektar - Mıstık

- Nasreddin Hoca’nın Torunları - Erdoğan Bozok

- 36.-37. Uluslmararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması albümleri.

- Uluslararası Adalet (Justice) Karikatür Sergisi Albümü.

Bizde çoğu karikatürist gazetede çizdiği için, çalışmaları gazete sayfalarında kalmıştır.

Müstakil, bir konuyu eksen alan karikatür albümü çok azdır.

Karikatüristler birçok kişinin portresini çizmişlerdir. Nedense bu portrelere gazetelerde, dergilerde yer verilmiyor. Herkes fotoğraf kullanıyor. Oysa portre karikatürü çizenin yorumunu da getirdiğinden, kişilik tanımına, yorumuna farklılık getiriyor.

Sözgelimi, ben yabancı edebiyatçıların fotoğraflarından çok ünlü çizer David Levine çalışmalarını tercih ederim.

Çok beğendiğim NRB’nin yıllık takviminde çizgileri kullanır.

Yıllık hazırlayanların, gazete ve dergi editörlerinin, karikatüristlerin çizgi portrelerini kullanmalarını anımsatıyorum.

Gelelim gene albüm konusuna.

Ramiz, Ali Ulvi, Ferruh Doğan, Semih Balcıoğlu’nun albümlerini bulabilir misiniz?

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METİN PEKER’in karikatür müzesi kurulması dileğine ben de katılıyorum. Gerekli bir müze.

Karikatürcüler Derneği

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