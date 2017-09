‘Kardeş Türküler’ yeniden...

TÜRKÜLERİN anlamı da alanı da geniştir. Özellikle bizim yurdumuz için kapsayıcı ve kuşatıcı bir işlevi vardır. Sadece müzikte değil, yaşamımızda, umutlarımızda, kırgınlıklarımızda, göçlerimizde, sürgünlerde de her duygunun karşılığını bir türküde buluruz.

Kardeş Türküler’in yeni CD’si ‘Yol’u(1) dinlerken türkülerin bu özelliklerini belleğimde tazelemek geçti içimden.

Kardeş Türküler’in seçimlerindeki isabeti, icralarındaki coşkuyu belirtmeli. 15 yaşına bastıklarında, Kardeş Türküler 15 Yılın Öyküsü adlı kitabı Ayhan Akkaya yazmıştı.

O kitabı okursanız, Kardeş Türküler’in yaptıkları müziğin nasıl her dilden, her dinden herkesi kucaklamak istediğini görürsünüz.

Bir müzik parçasının orijinal dilinde icra etmenin etkileyiciliğini iyi bir dinleyici bilir. Bu topraklarda konuşulan her dilin müziği vardır. Onu dinlersek, onları tanırız.

O kitaptan bir bölüm, topluluğun dünya görüşünü özetler:

“Çalışma ‘çokkültürlü’ bir coğrafyada ‘kardeşlik içinde bir arada yaşama’ ilkesine dayanarak, halklar arasında yaratılan kutuplaşma ve gerilime karşı bir duruşu da içeriyordu.”

*

ÇEŞİTLİ müzik dinlerim. Ama benim dinlediğim müzikler klasik Türk müziği ile klasik Batı müziği.

Ancak işlevi ve müziğin yanı sıra bir mesajı, bir dünya görüşü olan, bana müzikle yaşadığım ülkenin insanlarını tanıtan müzikleri de dinlerim.

Çünkü onları dinlemezsem, insanı da, bizim siyasal ve toplumsal tarihimizi de öğrenemem.

Kardeş Türküler’i dinlemenin ardında hep bu gerekçeler vardır.

Benim için öğretici müziktir, onlardan önceki ustaların izini sürdüklerine ve yenilikler kattıklarına inanırım.

Sanatta, edebiyatta, insanın kendi ölçütlerinin esiri olması beni rahatsız eder. Benim için tek ölçüt, yaptıklarını en iyi yapanları desteklemektir.

Arka kapakta çok sevdiğim, iyi şair Birhan Keskin’in bir şiiri var:

“Taş yarılıyor bir çiçek için yol veriyor

Kısacık konuşuyor: ‘Dünya’ diyor”.

Aşağıdaki satırları da okuyalım:

“Yol tüm sınırları aşar...

Yeter ki vakit geç demeden düşelim yollara...

Elbet bir gün şarkılarımızı hep bir ağızdan söyleyeceğimiz

güzel günlere çıkarır bizi o yollar...

Yol’dan selam olsun”.

Yol CD’sinde 13 parça seslendirmişler. Hepsinin metni var, kendi özgün dillerinde olmak üzere.

Sıralama:

Beyaz Atlı

Halâle / Dağ Lâlesi

Kayseri Cogum / Kayseri Yolunda

Hanan

Kalk Gidelim (Oğlan Adın İsmail)

Ala Del’una / Evlerinde Lambaları Yanıyor

Eşrefoğlu Al Haberi

Bir İncecik Duman Tüter

Aitents Eparapetanen / Kartal Uçuyordu

Mito Bekrijo / Bekri Mito

Sebahul Xeyr / Hayırlı Sabahlar

Gule

Karanfil Deste Gider

*

GELENEKSEL çizginin özünü yok etmeden, bugünün müziğine getirmenin önemini kabul ederseniz Kardeş Türküler’i dinlersiniz.

(1) Kalan Müzik

Meraklısına not: Albümdeki şarkıların hikâyeleri, nasıl seçildiği, nasıl düzenlendiği ve daha pek çok ayrıntıyla ilgili bilgiyi www.bgst.com.tr ve www.kardesturkuler.com adresinde bulabilirsiniz.