Karadeniz/Samsun Kitap Fuarı bugün açılıyor

Kitap fuarı bu yıl, İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir’den 220 yayınevini, fuar süresince imza günleri ve etkinliklerde 600 yazarı, şair ve bilim insanını konuk ediyor.

Karadeniz Kitap Fuarı geçtiğimiz yıl 44 bin öğrenci ve toplamda 139 bin 544 okur tarafından ziyaret edilirken fuara gelen ziyaretçilerden 7 bin 250 okur etkinliklere katıldı.

Fuardan öne çıkan bazı etkinlikler şöyle sıralanıyor:

- Açılış günü Alper Akçam “Köy Enstitüleri” konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak.

- 21 Şubat Çarşamba günü Bahadır Yenişehirlioğlu “Abdülhamid’i 100. Yılında Anmak” konulu söyleşide bulunacak.

- Aynı gün Ataol Behramoğlu son çıkan kitabı “Ne Çok Hain”i anlatacak.

Fuara katılacak yazarlardan bazıları: Murat Karayalçın, Banu Avar, Levent Gültekin, İsmail Saymaz, Ercan Kesal, Nazım Alpman, Osman Şahin, Faruk Duman, Ercan Yılmaz, Cemre Birand, Güldal Mumcu.

Fuarda hafta içi farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik okuma atölyeleri ve yazar söyleşilerinde Behiç Ak, Sevgi Özel, Hicabi Demirci, Cemalettin Kavaklıgil, Özlem Dilber, Hamdi Tuncer ve Mine Soysal genç okurlarıyla buluşacak.

YAŞAR KEMAL ANILIYOR

YAŞAR Kemal’in aramızdan ayrılışının üçüncü yılında, 24 Şubat Cumartesi günü Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Yaşar Kemal yaratıcılığı besleyen eğitime, gençlerin edebiyatı yaşamlarına katmasının önemine her zaman dikkat çekti. Bu buluşmanın “Edebiyat ve Yaşam” başlıklı ilk bölümünde böyle bir eğitimin, okuma kültürünün gençlere kazandırılmasının yolları tartışılacak.

Yaşar Kemal Vakfı’nın sürdürdüğü “Öğretmen Buluşmaları”nda paylaşılan yaratıcı deneyim ve yöntemler de bir poster sergisinde ziyaretçilerle buluşacak.

Son bölümde ise “toplumda bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan korkunun destansı bir romanı” olarak anılan ‘Tek Kanatlı Bir Kuş’, Atilla Birkiye’nin düzenlemesi ile Tilbe Saran, Atilla Şendil, Hakan Gerçek ve Metin Belgin tarafından okuma tiyatrosu olarak sunulacak.

YAPI KREDİ’DE ETKİNLİK

Bütün eserleri YKY tarafından yayımlanan Yaşar Kemal için, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın performans mekânı Loca’da, 28 Şubat saat 18.30’da, şiirli şarkılı bir etkinlik düzenleniyor. Nâzım Oyuncuları tarafından, Yaşar Kemal’in ‘Bugünlere Bahar İndi’ kitabındaki en uzun ve belki en güzel şiiri olan “Kırmızı Deynek”ten uyarlanan gösteride Yaşar Kemal’in barış, kardeşlik, doğa, insan ve gelecek sevgisini anlatan dizeleri okunacak, yazarın en sevdiği türküler seslendirilecek.

Metin Coşkun’un düzenlediği programın ışık tasarımı Yüksel Aymaz’ın, müzik yönetmenliği ve şarkılar da Emin İgüs’ün.

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YAŞAR KEMAL’i sevgi ve özlemle anıyorum.