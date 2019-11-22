‘Kara Hafta’da Hitchcock konuşulacak

POLİSİYE roman tutkunları “5. Kara Hafta Festivali”nde buluşacaklar.
Kara Hafta komitesinde bulunanlar:
- Doğan Hızlan
- Ahmet Ümit
- Adnan Özer
- Metin Celâl
22-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Denizbank işbirliğinde Pera Palace Hotel’de düzenlenecek haftanın teması Alfred Hitchcock. Agatha Christie’nin kaldığı otelde bu etkinliğin yapılması da ayrı bir özellik taşıyor.
Festival kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve toplam 141 başvurunun olduğu öykü yarışmasını kazananlar da belli oldu.
Birincilik ödülüne “İmkânsız Dedektif” eseriyle Gurur Güneş layık görüldü. Ödül kazanan öykü ve dereceye giren ilk 9 eser kitaplaştırılacak.
Öyküler Vapur Kitap tarafından basılacak.
Önceki yıllarda haftanın teması seçilenler listesi:
- Agatha Christie
- Georges Simenon
- Ian Fleming
- Mike Hammer
Çevirmen Ali Cevat Akkoyunlu’ya da Onur Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.
Festival ünlü isimleri ağırlıyor.
Bu yıl festivale önemli adlar da katılıyor:
- Michael Katz Krefeld
- Petros Markaris
- Teresa Solana
Ayrıca tanınmış Türk yazarlarından Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi gibi adlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılacak.
“Geleceğin Suçları Paneli”nin moderatörü Algan Sezgintüredi, konuşmacılar da suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek, polisiye yazarı Oğuzhan Aslan.
*
KONUŞMALAR:
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hafta için ne dedi:
“Şehir ve edebiyat ilişkisinin izini süren festivalin beşinci yılında da işbirliğimize devam ediyoruz. Önde gelen yerli ve yabancı pek çok yazarın, polisiye gibi bir alana gönül vermiş sanatseverlerin dünyada da yoğun ilgi gören Kara Hafta Festivali kapsamında bir araya gelmesinden, İstanbul gibi dünyanın gözbebeği şehrinin kültür sanat hayatına renk katmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Festivalin komite başkanı Ahmet Ümit’in konuşmasından:
“Kara Hafta Festivali, beş yıldır düzenlediğimiz İstanbul’un önde gelen kültür sanat organizasyonlarından biri konumunda bulunuyor. Yıllardır hep söylediğimiz gibi, ‘İyi polisiye iyi edebiyattır’ anlayışıyla bu önemli organizasyona başlıyoruz. Bu yıl da yine yurtiçi ve yurtdışından çok kıymetli yazarların katılımı ve Sir Alfred Hitchcock teması ile festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm polisiye tutkunlarını bekliyoruz”.
Polisiye edebiyat, eskiden edebiyat dışı sayılmak gibi bir durumla karşı karşıyaydı. Oysa birçok ünlü yazar ve şair polisiye edebiyatın popüler eserlerini dilimize çevirdi.
Şimdi birçok yayınevi polisiye diziler kurdu, Türk yazarları bu alanda dünyaca tanındı, polisiye edebiyat dergisi yayımlanıyor.
Yıllar önce çalıştığım Altın Kitaplar Yayınevi’nde sadece Agatha Christie’nin kitapları yayımlanırdı.
2. Abdülhamid’den bu yana polisiye gündemde olan bir tür.
Edebiyatımızın büyük ustaları Peyami Safa ile Kemal Tahir takma adla polisiye romanlar yazdılar.
Peyami Safa, Server Bedi adını kullanıyordu. Kemal Tahir de ‘Mayk Hammer’ları yazıyordu. Bir açıklamaya göre ‘Mayk Hammer’ın yazarı Mickey Spillane bir tarikata girmiş, yazmayı bırakmıştı.
Polisiye edebiyatı inceleyenler Kemal Tahir’in romanlarının çok daha ustaca olduğunu yazmışlardır.
Bizim polisiye edebiyatımızın tarihini, örneklerini öğrenmek isteyenler Erol Üyepazarcı’nın iki ciltten oluşan “Korkmayınız Mister Sherlock Holmes! Türkiye’de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü (1881-2006, Oğlak Yayınları) kitabını okumalıdır.
Üyepazarcı, ustaların polisiye romanlarını da bugünün diline aktararak yayınlamaktadır.
Polisiye roman konusunda çalışan diğer bir öğretim üyesi de Seval Şahin’dir.
O da notlarla, önsözle birçok polisiye kitabı yayına hazırladı. Polisiye edebiyat üzerine de önemli kitaplar yayımladı.
Kitap okumaya başladığımdan beri polisiye romanları ihmal etmedim. Onlardan sinemaya uyarlamaları da kaçırmadım.
Anılarım içinde unutmadığım da “Nil’de Ölüm” kitabının yazıldığı Kahire’deki otelde yazmaktı.
Polisiye edebiyatın da iyi edebiyat olduğunu bir konuşmadan aktarayım.
Erol Üyepazarcı’ya en iyi polisiye roman hangisidir diye sorulunca Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler”in adını vermiş. Sorana da niçinini açıklamış.
*
KARA HAFTA’da çeviri ve yerli polisiye romanlar okumanızı salık veririm.
‘Kara Hafta’da Hitchcock konuşulacak
POLİSİYE roman tutkunları “5. Kara Hafta Festivali”nde buluşacaklar.
Kara Hafta komitesinde bulunanlar:
- Doğan Hızlan
- Ahmet Ümit
- Adnan Özer
- Metin Celâl
22-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Denizbank işbirliğinde Pera Palace Hotel’de düzenlenecek haftanın teması Alfred Hitchcock. Agatha Christie’nin kaldığı otelde bu etkinliğin yapılması da ayrı bir özellik taşıyor.
Festival kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve toplam 141 başvurunun olduğu öykü yarışmasını kazananlar da belli oldu.
Birincilik ödülüne “İmkânsız Dedektif” eseriyle Gurur Güneş layık görüldü. Ödül kazanan öykü ve dereceye giren ilk 9 eser kitaplaştırılacak.
Öyküler Vapur Kitap tarafından basılacak.
Önceki yıllarda haftanın teması seçilenler listesi:
- Agatha Christie
- Georges Simenon
- Ian Fleming
- Mike Hammer
Çevirmen Ali Cevat Akkoyunlu’ya da Onur Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.
Festival ünlü isimleri ağırlıyor.
Bu yıl festivale önemli adlar da katılıyor:
- Michael Katz Krefeld
- Petros Markaris
- Teresa Solana
Ayrıca tanınmış Türk yazarlarından Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi gibi adlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılacak.
“Geleceğin Suçları Paneli”nin moderatörü Algan Sezgintüredi, konuşmacılar da suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek, polisiye yazarı Oğuzhan Aslan.
*
KONUŞMALAR:
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hafta için ne dedi:
“Şehir ve edebiyat ilişkisinin izini süren festivalin beşinci yılında da işbirliğimize devam ediyoruz. Önde gelen yerli ve yabancı pek çok yazarın, polisiye gibi bir alana gönül vermiş sanatseverlerin dünyada da yoğun ilgi gören Kara Hafta Festivali kapsamında bir araya gelmesinden, İstanbul gibi dünyanın gözbebeği şehrinin kültür sanat hayatına renk katmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Festivalin komite başkanı Ahmet Ümit’in konuşmasından:
“Kara Hafta Festivali, beş yıldır düzenlediğimiz İstanbul’un önde gelen kültür sanat organizasyonlarından biri konumunda bulunuyor. Yıllardır hep söylediğimiz gibi, ‘İyi polisiye iyi edebiyattır’ anlayışıyla bu önemli organizasyona başlıyoruz. Bu yıl da yine yurtiçi ve yurtdışından çok kıymetli yazarların katılımı ve Sir Alfred Hitchcock teması ile festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm polisiye tutkunlarını bekliyoruz”.
Polisiye edebiyat, eskiden edebiyat dışı sayılmak gibi bir durumla karşı karşıyaydı. Oysa birçok ünlü yazar ve şair polisiye edebiyatın popüler eserlerini dilimize çevirdi.
Şimdi birçok yayınevi polisiye diziler kurdu, Türk yazarları bu alanda dünyaca tanındı, polisiye edebiyat dergisi yayımlanıyor.
Yıllar önce çalıştığım Altın Kitaplar Yayınevi’nde sadece Agatha Christie’nin kitapları yayımlanırdı.
2. Abdülhamid’den bu yana polisiye gündemde olan bir tür.
Edebiyatımızın büyük ustaları Peyami Safa ile Kemal Tahir takma adla polisiye romanlar yazdılar.
Peyami Safa, Server Bedi adını kullanıyordu. Kemal Tahir de ‘Mayk Hammer’ları yazıyordu. Bir açıklamaya göre ‘Mayk Hammer’ın yazarı Mickey Spillane bir tarikata girmiş, yazmayı bırakmıştı.
Polisiye edebiyatı inceleyenler Kemal Tahir’in romanlarının çok daha ustaca olduğunu yazmışlardır.
Bizim polisiye edebiyatımızın tarihini, örneklerini öğrenmek isteyenler Erol Üyepazarcı’nın iki ciltten oluşan “Korkmayınız Mister Sherlock Holmes! Türkiye’de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü (1881-2006, Oğlak Yayınları) kitabını okumalıdır.
Üyepazarcı, ustaların polisiye romanlarını da bugünün diline aktararak yayınlamaktadır.
Polisiye roman konusunda çalışan diğer bir öğretim üyesi de Seval Şahin’dir.
O da notlarla, önsözle birçok polisiye kitabı yayına hazırladı. Polisiye edebiyat üzerine de önemli kitaplar yayımladı.
Kitap okumaya başladığımdan beri polisiye romanları ihmal etmedim. Onlardan sinemaya uyarlamaları da kaçırmadım.
Anılarım içinde unutmadığım da “Nil’de Ölüm” kitabının yazıldığı Kahire’deki otelde yazmaktı.
Polisiye edebiyatın da iyi edebiyat olduğunu bir konuşmadan aktarayım.
Erol Üyepazarcı’ya en iyi polisiye roman hangisidir diye sorulunca Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler”in adını vermiş. Sorana da niçinini açıklamış.
*
KARA HAFTA’da çeviri ve yerli polisiye romanlar okumanızı salık veririm.