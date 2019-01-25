Kapsamlı bir Atatürk sergisi

İZMİR’deki Folkart Gallery’de Atatürk’ün hiçbir yerde görülmeyen, hiçbir dergide çıkmayan fotoğraflarından ve kişisel eşyasından oluşan bir sergi açıldı.
Sergi için bir de iki büyük cilt kitap yayımlandı.
Serginin adı:
“Büyük Dâhi
Gazi Mustafa Kemal.”
Fotoğrafları seyrederek, onun hayatının çeşitli evrelerini, çevresini bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
Görsel malzeme çoğunlukla ardında bir tarihi saklar. İşte fotoğrafların bu özelliğine de dikkatinizi çekerim.
Bu özellikleri nedeniyle de sergi daha sonra yurtiçinde ve yurtdışında da açılmalı.
Proje danışmanlığını Prof. Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi, Fahri Özdemir ile Toprak’ın üç yıl süren çalışmalarının sonunda açılabildi.
Serginin açılışını TBMM Başkanı Binali Yıldırım yapmıştı.
Atatürk’ün çeşitli yerlerde, özellikle açılışlarda yaptığı konuşmalar, tarihimizi, hukuktan edebiyata kadar nasıl yenileyeceğimizin ipuçlarını vermektedir.
Kişisel eşya da bir kişinin kimliğinin birçok belirtisini taşır, o açıdan da bir yorum malzemesidir.
Sergide sadece fotoğrafları görmeyeceksiniz, gerek siyasi tarihimiz gerek Atatürk’ün bireysel tarihi açısından önemli belgeleri bulacaksınız.
Albümlerde, Atatürk konusunda en doğru, en çağdaş tahlilleri yapan yazarların kaleme aldığı makaleleri, tanınmış hukukçulardan, yazarlardan da ayrıntılar bulacaksınız.
*
ONLARDAN seçilmiş satırları aldım yazıma.
Tarık Zafer Tunaya:
“Atatürkçülük, günümüzde dahi, karışık ve karıştırıcı tartışmaların konusudur.
Atatürkçülük bir ideoloji midir, değil midir? Zamanın dışında değişmez midir, değil midir? Onun söyledikleri ve yazdıkları mıdır? Bir parti programının oklarından mı ibarettir?
Sorular düşünce sökükleri gibi, sübjektif görüşlerin, kişisel çıkarların yükleriyle ağırlaşarak başlarını almış gidiyorlar.”
Şerif Mardin:
“Bu sunuşumuzda, Atatürk reformlarında bulduğumuz ve reform sürecine yaklaşımda bir başlangıç saydığımız dört ‘sosyal veri’ üstünde durarak, bu reformları ortaya çıkaran genel dinamiğin bir kaba şemasını çizmek istiyoruz.
1- Kişilerin otoritesi üstüne kurulu bir onur anlayışından kurallar ve yasalar üstüne kurulu bir onur anlayışına geçiş.
2- Evren Düzeni’ni anlamada, dinden ‘pozitif bilim’ anlayışına geçiş.
3- Avam-havas ayrılıkları üstüne kurulmuş bir topluluktan, halkçı bir topluluğa geçiş.
4- Bir ümmet topluluğundan ulusal devlete geçiş.”
Macit Gökberk:
“Duraksamaları aşıp, Türk toplumuna, onu ortaçağdan kesin olarak ayıracak adımları attıran Mustafa Kemal Atatürk olacaktır.
Onun devriminin temel anlamı budur.”
Atatürk üzerine düşünce yürütmek için ilk yapılacak iş Nutuk’u okumaktır. İlk elden Cumuhuriyet’in kuruluşunun tarihini bu metinden okuyabilirsiniz.
Daha sonra okunacak kitaplar arasında hiç kuşkusuz çevresinde bulunan, onu tanıyan insanların yazdıkları okunmalıdır.
Tabii dönemin fikir hareketleri, Avrupa’ya açılış da söz konusudur.
Böyle bir okuma yöntemini gerçekleştirmeden bütün yorumlar havada kalır.
*
SERGİYİ gezmenizi salık veririm.
Küratör ve kitabı yayına hazırlayan Fahri Özdemir.
Kapsamlı bir Atatürk sergisi
İZMİR’deki Folkart Gallery’de Atatürk’ün hiçbir yerde görülmeyen, hiçbir dergide çıkmayan fotoğraflarından ve kişisel eşyasından oluşan bir sergi açıldı.
Sergi için bir de iki büyük cilt kitap yayımlandı.
Serginin adı:
“Büyük Dâhi
Gazi Mustafa Kemal.”
Fotoğrafları seyrederek, onun hayatının çeşitli evrelerini, çevresini bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
Görsel malzeme çoğunlukla ardında bir tarihi saklar. İşte fotoğrafların bu özelliğine de dikkatinizi çekerim.
Bu özellikleri nedeniyle de sergi daha sonra yurtiçinde ve yurtdışında da açılmalı.
Proje danışmanlığını Prof. Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi, Fahri Özdemir ile Toprak’ın üç yıl süren çalışmalarının sonunda açılabildi.
Serginin açılışını TBMM Başkanı Binali Yıldırım yapmıştı.
Atatürk’ün çeşitli yerlerde, özellikle açılışlarda yaptığı konuşmalar, tarihimizi, hukuktan edebiyata kadar nasıl yenileyeceğimizin ipuçlarını vermektedir.
Kişisel eşya da bir kişinin kimliğinin birçok belirtisini taşır, o açıdan da bir yorum malzemesidir.
Sergide sadece fotoğrafları görmeyeceksiniz, gerek siyasi tarihimiz gerek Atatürk’ün bireysel tarihi açısından önemli belgeleri bulacaksınız.
Albümlerde, Atatürk konusunda en doğru, en çağdaş tahlilleri yapan yazarların kaleme aldığı makaleleri, tanınmış hukukçulardan, yazarlardan da ayrıntılar bulacaksınız.
*
ONLARDAN seçilmiş satırları aldım yazıma.
Tarık Zafer Tunaya:
“Atatürkçülük, günümüzde dahi, karışık ve karıştırıcı tartışmaların konusudur.
Atatürkçülük bir ideoloji midir, değil midir? Zamanın dışında değişmez midir, değil midir? Onun söyledikleri ve yazdıkları mıdır? Bir parti programının oklarından mı ibarettir?
Sorular düşünce sökükleri gibi, sübjektif görüşlerin, kişisel çıkarların yükleriyle ağırlaşarak başlarını almış gidiyorlar.”
Şerif Mardin:
“Bu sunuşumuzda, Atatürk reformlarında bulduğumuz ve reform sürecine yaklaşımda bir başlangıç saydığımız dört ‘sosyal veri’ üstünde durarak, bu reformları ortaya çıkaran genel dinamiğin bir kaba şemasını çizmek istiyoruz.
1- Kişilerin otoritesi üstüne kurulu bir onur anlayışından kurallar ve yasalar üstüne kurulu bir onur anlayışına geçiş.
2- Evren Düzeni’ni anlamada, dinden ‘pozitif bilim’ anlayışına geçiş.
3- Avam-havas ayrılıkları üstüne kurulmuş bir topluluktan, halkçı bir topluluğa geçiş.
4- Bir ümmet topluluğundan ulusal devlete geçiş.”
Macit Gökberk:
“Duraksamaları aşıp, Türk toplumuna, onu ortaçağdan kesin olarak ayıracak adımları attıran Mustafa Kemal Atatürk olacaktır.
Onun devriminin temel anlamı budur.”
Atatürk üzerine düşünce yürütmek için ilk yapılacak iş Nutuk’u okumaktır. İlk elden Cumuhuriyet’in kuruluşunun tarihini bu metinden okuyabilirsiniz.
Daha sonra okunacak kitaplar arasında hiç kuşkusuz çevresinde bulunan, onu tanıyan insanların yazdıkları okunmalıdır.
Tabii dönemin fikir hareketleri, Avrupa’ya açılış da söz konusudur.
Böyle bir okuma yöntemini gerçekleştirmeden bütün yorumlar havada kalır.
*
SERGİYİ gezmenizi salık veririm.
Küratör ve kitabı yayına hazırlayan Fahri Özdemir.