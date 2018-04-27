Kadri Şençalar anılıyor

“İlklerin Müzik Adamı Kadri Şençalar CRR’de Anılıyor”

Bu anmaları çok destekliyorum, çünkü müzisyenleri kuşaktan kuşağa dinleterek onların kalıcılığına hizmet etmiş oluruz.

Çoğu bestecimizin kayıtları olmasına rağmen CD’lere aktararak satış imkânı olmadığından ancak böyle etkinliklerde bestelerini dinletebiliyor, biyografisini anlatıyoruz.

Telif hakları sorunu da halledilmediği için ne yazık ki birçok bestecinin icralarını dinleyemiyoruz.

Bu engelin başında Muhlis Sabahattin ile Neveser Kökdeş geliyor.

Kadri Şençalar, Türkiye’de ilk defa Türk Musikisi dergisini çıkaran, Türk Musikisi Mensupları Sendikası’nı kuran ve yine ilk ut metodunu yayınlayan Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve udidir.

Ailemle birlikte Türk müziği konserlerine gittiğimizden çocukluğumdan beri Kadri Şençalar’ın udunu ve bestelerini dinlerim.

Gazinolarda bugünkü gibi ses düzenleri olmadığından udi/besteci gazinolarda cümbüş çalardı. Şimdi pek rastlamadığım cümbüşün sesi kuvvetli ve madeniydi.

Ben bestecilerin kendi eserlerini söylemelerinden ayrı bir haz duyarım. Kadri Şençalar da birkaç bestesini ut eşliğinde çalmıştı.

Bunların içinde ikisini çok severim: Biri ‘Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Demini’, diğeri de ‘Sönmez Artık Yüreğimde’.

100’e yakın bestesi olan udi/bestecinin birçok film müziği de vardır.

‘Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Demini’ bestesini hepimize, magazin dünyasının tanınmış adlarından Ergil Tezerdi sevdirdi. Rahmetle anarım.

Ayrıca şarkıyı Hamiyet Yüceses de onun eşliğinde söylemişti.

Udi bestecilerin kendi eserlerini seslendirenler arasında iki ustayı hatırlatmak gerekir.

Yesarî Asım ve Udî Nevres Bey.

HANGİ besteleri çok çalındı, çok söylendi:

Ah Güzel İstanbul

Neyleyim Köşkü

Gönlüm Yaralı

Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

Onur Nar şefliğindeki bu akşamki konserin solistleri şöyle:

Çiğdem Yarkın

Bekir Ünlüataer

Ayşen Birgör

Dilek Türkan

Konserde on altı bestesi seslendirilecek.

Sanatçının sanatçıya yardımı konusundaki örnekleri sık sık köşeme alırım.

Bakın Neşet Ertaş ne demiş:

“Bana İstanbul’da ilk ekmeği o verdi.”

Kardeşi İsmail Şençalar’ın Türkiye’nin en önemli kanun sanatçıları arasına girmesine vesile olan Şençalar’ın Zeki Müren, Neşet Ertaş, Yusuf Nalkesen ve Abdullah Yüce gibi isimlerin yetişmesinde de büyük katkıları olur.

Neşet Ertaş, Kadri Şençalar’la olan hikâyesini bakın nasıl anlatıyor:

Kendi deyimiyle Ertaş, kıtlık zamanı çocuğuydu. Açlığa dayanıklıydı ama bir yere kadar. Beş parasız geldiği İstanbul’da günlerce tok karnına çalışacak iş dahi bulamayan Neşet Ertaş, bir akşam vakti Doğu İşhanı’nda ‘Şençalar Plak’ tabelasını görür ve son bir umutla içeri girer. “Saz çalarım, çalmaya geldim” der. Ertaş, ‘Neden Garip Garip Ötersin Bülbül’ü çaldıkça Kadri Şençalar ağlar. Ertaş aynı akşam Beyoğlu Saz’da çalmaya başlar. Henüz 15 yaşındayken ilk plağını çıkarır.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği gece bugün saat 20.00’de CRR’de.

Bir ustayı, iyi sazlardan ve seslerden dinlemelisiniz.