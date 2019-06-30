Kadın hekimlerimiz söylüyor

Hekimlik mesleğinin zorluğunu, bu mesleği icra edenlerin fedakârlığını hepimiz biliriz, hepimiz de yaşadık. Kadın hekimlerimizin yükü daha da ağır.
Günün yorgunluğunu, mesleğin yoğunluğunu kısa bir süre de olsa üzerlerinden atmaları, dünyalarını sanatla süslemeleri, müzikle ilgilenmeleri dinlenmenin en doğru yoludur. Hepimiz yorgun anlarımızda notalara sığınıyoruz.
Birçok sanatçıyı dinledik ama bize şifa veren kadın hekimler bir araya gelmişler ve bu kez tıptaki değil müzikteki yeteneklerini bize iletmişler. “Hekimler Söylüyor” başlıklı iki CD’den oluşan başarılı bir kayıt yapmışlar.
Sanat yönetmenleri: Göksel Baktagir-Selçuk Murat Kızılateş.
Ben meslekleri dışında hobileri, ilgileri olanları ayrıca takdir ederim.
CD çalarıma koydum zaman zaman da onlara eşlik ettim, o koroda yer alamayacağıma göre ben de koroya katılmış oldum. Bir CD’nin başlığı “Hekim Şarkıları” diğerinin ise “Hekim Türküleri”
Albüm Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelen 30 kadın hekim tarafından seslendirilmiş, toplam 36 eser icra edilmiş.
“Hekim Şarkıları” albümünün sanat yönetmenliği 2017 yılında “Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri” töreninde müzik alanında büyük ödüle layık görülen değerli sanatçı Göksel Baktagir, “Hekim Türküleri” albümünün sanat yönetmenliği ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanatçılarından Sayın Selçuk Murat Kızılateş tarafından yapılmış.
Proje koordinatörlüğünü üstlenen biyokimya uzmanı Dr. Özlem Kaya, albümün amacını yazısında belirtiyor:
“Gündelik hayatın telaşesi ve hekimlik mesleğinin ağır yükü ile koşuştururken, müzik ile soluklanan meslektaşlarımı bulup onlarla birlikte keyifli bir albüm yolculuğuna çıkmak istedim.
Sosyal medya aracılığıyla yaptığım çağrıya ülkenin dört bir yanından katılım oldu. Hazırlık aşaması dahil yaklaşık 6 ay süren titiz bir çalışma sonucunda altyapılar hazırlandı ve bizler eserlerimizi okumak üzere laboratuvardan, poliklinikten, ameliyathaneden çıkıp stüdyoya girdik, kalemi, neşteri, steteskopu bırakıp mikrofon karşısına geçtik... Biz hayalimizi gerçekleştirelim, bu arada ailemize, eşimize, dostumuza, evlatlarımıza, hastalarımıza bizden hoş bir seda kalsın ve albümün geliriyle de ihtiyacı olan gençlerimizin eğitimine katkı sağlayalım diye büyük bir heyecanla söyledik şarkılarımızı, türkülerimizi...”
Stüdyo okumaları sırasında Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı hekimlere vokal koçluğu yaptılar. Göksel Baktagir:
“Dr. Özlem Kaya’nın proje koordinatörlüğünü yaptığı albümde yurdun dört bir yanından bir araya gelen otuz kadın hekimimiz sizlere ‘müziğin şifa gücüyle’ seslenmek için amatör ruh ve büyük bir heyecanla seçtikleri birbirinden güzel eserleri yorumlamaya çalıştılar.”
Selçuk Murat Kızılateş:
“Tarihte birçok ilki başaran Türk kadını, sanırım bu proje ile dünyada başka bir ilke, hem hekim hem de kadın olarak imza atıyor. ‘Hekimler Söylüyor’ projesi, tıp biliminin disiplini ile yoğrulmuş hekimlerimizin gönüllerindeki müzik sevdasının mütevazı bir harmanı oldu.”
*
CD’lerde söyleyen hekimler:
Özlem Kaya
Buket Peker
Seher Tanıdık
Mediha Bostancı Kahraman
Demet Acar
Ebru Şimşek
Pınar Yozgatlı Karagülle
Lale Yoldaş Zengin
Ruksan Çopuroğlu
Yeşim Telci Kıyım
Neslihan Hatice Sütpideler Köksal
Damla Sarıgüney
Elvan Bayraktar
Ayça Tuzcu
Gül Babacan Abanonu
Hatice Gamze Demirdağ
Emel Memetoğlu
Emel Taşçıoğlu
Sibel Çakır Sarı
Neşe Güveneroğlu Üstün
Ayça Özkan Tan
Seçil Kapar Yavaşi
Gülay Şengel
Gülfidan Elaldı Karadeniz
Âzer Aras Uluğ
Ayşegül Uryan Karabay
Nefise Akdemir
Nazlı Akman Görgün
Kanarya Samancı
Merve Aybal
Hülya Güç
2 CD ve içindeki 44 sayfa kitapçıktan oluşan albüm, 12 Mayıs Anneler Gününde müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda Ege Şafak Orpheus Yapım etiketiyle dinleyicisiyle buluşmuştu.
Kutlanacak bir proje.
Kadın hekimlerimiz söylüyor
Hekimlik mesleğinin zorluğunu, bu mesleği icra edenlerin fedakârlığını hepimiz biliriz, hepimiz de yaşadık. Kadın hekimlerimizin yükü daha da ağır.
Günün yorgunluğunu, mesleğin yoğunluğunu kısa bir süre de olsa üzerlerinden atmaları, dünyalarını sanatla süslemeleri, müzikle ilgilenmeleri dinlenmenin en doğru yoludur. Hepimiz yorgun anlarımızda notalara sığınıyoruz.
Birçok sanatçıyı dinledik ama bize şifa veren kadın hekimler bir araya gelmişler ve bu kez tıptaki değil müzikteki yeteneklerini bize iletmişler. “Hekimler Söylüyor” başlıklı iki CD’den oluşan başarılı bir kayıt yapmışlar.
Sanat yönetmenleri: Göksel Baktagir-Selçuk Murat Kızılateş.
Ben meslekleri dışında hobileri, ilgileri olanları ayrıca takdir ederim.
CD çalarıma koydum zaman zaman da onlara eşlik ettim, o koroda yer alamayacağıma göre ben de koroya katılmış oldum. Bir CD’nin başlığı “Hekim Şarkıları” diğerinin ise “Hekim Türküleri”
Albüm Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelen 30 kadın hekim tarafından seslendirilmiş, toplam 36 eser icra edilmiş.
“Hekim Şarkıları” albümünün sanat yönetmenliği 2017 yılında “Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri” töreninde müzik alanında büyük ödüle layık görülen değerli sanatçı Göksel Baktagir, “Hekim Türküleri” albümünün sanat yönetmenliği ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanatçılarından Sayın Selçuk Murat Kızılateş tarafından yapılmış.
Proje koordinatörlüğünü üstlenen biyokimya uzmanı Dr. Özlem Kaya, albümün amacını yazısında belirtiyor:
“Gündelik hayatın telaşesi ve hekimlik mesleğinin ağır yükü ile koşuştururken, müzik ile soluklanan meslektaşlarımı bulup onlarla birlikte keyifli bir albüm yolculuğuna çıkmak istedim.
Sosyal medya aracılığıyla yaptığım çağrıya ülkenin dört bir yanından katılım oldu. Hazırlık aşaması dahil yaklaşık 6 ay süren titiz bir çalışma sonucunda altyapılar hazırlandı ve bizler eserlerimizi okumak üzere laboratuvardan, poliklinikten, ameliyathaneden çıkıp stüdyoya girdik, kalemi, neşteri, steteskopu bırakıp mikrofon karşısına geçtik... Biz hayalimizi gerçekleştirelim, bu arada ailemize, eşimize, dostumuza, evlatlarımıza, hastalarımıza bizden hoş bir seda kalsın ve albümün geliriyle de ihtiyacı olan gençlerimizin eğitimine katkı sağlayalım diye büyük bir heyecanla söyledik şarkılarımızı, türkülerimizi...”
Stüdyo okumaları sırasında Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı hekimlere vokal koçluğu yaptılar. Göksel Baktagir:
“Dr. Özlem Kaya’nın proje koordinatörlüğünü yaptığı albümde yurdun dört bir yanından bir araya gelen otuz kadın hekimimiz sizlere ‘müziğin şifa gücüyle’ seslenmek için amatör ruh ve büyük bir heyecanla seçtikleri birbirinden güzel eserleri yorumlamaya çalıştılar.”
Selçuk Murat Kızılateş:
“Tarihte birçok ilki başaran Türk kadını, sanırım bu proje ile dünyada başka bir ilke, hem hekim hem de kadın olarak imza atıyor. ‘Hekimler Söylüyor’ projesi, tıp biliminin disiplini ile yoğrulmuş hekimlerimizin gönüllerindeki müzik sevdasının mütevazı bir harmanı oldu.”
*
CD’lerde söyleyen hekimler:
Özlem Kaya
Buket Peker
Seher Tanıdık
Mediha Bostancı Kahraman
Demet Acar
Ebru Şimşek
Pınar Yozgatlı Karagülle
Lale Yoldaş Zengin
Ruksan Çopuroğlu
Yeşim Telci Kıyım
Neslihan Hatice Sütpideler Köksal
Damla Sarıgüney
Elvan Bayraktar
Ayça Tuzcu
Gül Babacan Abanonu
Hatice Gamze Demirdağ
Emel Memetoğlu
Emel Taşçıoğlu
Sibel Çakır Sarı
Neşe Güveneroğlu Üstün
Ayça Özkan Tan
Seçil Kapar Yavaşi
Gülay Şengel
Gülfidan Elaldı Karadeniz
Âzer Aras Uluğ
Ayşegül Uryan Karabay
Nefise Akdemir
Nazlı Akman Görgün
Kanarya Samancı
Merve Aybal
Hülya Güç
2 CD ve içindeki 44 sayfa kitapçıktan oluşan albüm, 12 Mayıs Anneler Gününde müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda Ege Şafak Orpheus Yapım etiketiyle dinleyicisiyle buluşmuştu.
Kutlanacak bir proje.