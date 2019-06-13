İzmir Edebiyat Festivali’nin ‘Onur Konuğu’ Murathan Mungan

4. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali 14-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Yurtiçinden ve yurtdışından önemli şair ve yazarlar İzmir’de buluşacak.
Bu yılın sloganı: “Edebiyat Güldürür”.
İzmir’in yanı sıra, festival kapsamında Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire’de de etkinlikler yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalde Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları, mizah yazarları, çizerler, sinema ve tiyatro oyuncuları, müzisyenleri ve yurtdışından gelecek olan katılımcılar, İzmirlilerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda ve gösterilerde bir araya gelecek. Festival kapsamında ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu’nun sahnelediği ‘Yarına Davet-Nâzım Hikmet’ gösterisinin ve ‘Sevgili Arsız Ölüm’ tiyatro oyununun yanı sıra açılış akşamında Grup Gündoğarken de bir konser verecek.
Türkiye’nin en önemli şair, yazar ve mizahçılarını İzmirlilerle buluşturan festivalin bu yılki Onur Konuğu, Türkçenin en önemli şair ve yazarlarından Murathan Mungan olacak. Mungan 14 Haziran’daki açılışta ve 15 Haziran’daki söyleşide Kültürpark’ta edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Murathan Mungan ayrıca festival kapsamında 16 Haziran’da Selçuk’ta okurlarıyla buluşacak.
Festivalde bu yıl İtalya’dan, Macaristan’dan, Polonya’dan, Suriye’den ve Filistin’den konuklar yer alacak.
Ayrıca festivalde atölyeler de kurulacak.
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FESTİVALİN programı ise şöyle:
14 Haziran Cuma
Kültürpark Etkinlik Alanı
ŞİİR KÜRSÜSÜ
Yönlendirici şair: Gülce Başer
AÇILIŞ KONUŞMALARI
- Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
Murathan Mungan (Onur Konuğu)
Haydar Ergülen (Festival Direktörü)
Konser: Gündoğarken
15 Haziran Cumartesi
Kültürpark Etkinlik Alanı
ŞİİR KÜRSÜSÜ
PANEL
Yeni Edebiyat, Yeni Mizah
Ahmet Önel, Alper Canıgüz, Cezmi Ersöz
*Yöneten: Ahmet Önel
SÖYLEŞİ
Murathan Mungan (Onur Konuğu)
Yöneten: Haydar Ergülen
16 Haziran Pazar
Kültürpark Etkinlik Alanı
SÖYLEŞİ
“68’li ve Gazeteci”
Tuğrul Eryılmaz
SÖYLEŞİ
Sinema ve Edebiyat
Mehmet Güreli, Onur Ünlü
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FESTİVAL çeşitli söyleşiler, şiir okumalarıyla 22 Haziran akşamına kadar sürecek.
İzmir Edebiyat Festivali’nin ‘Onur Konuğu’ Murathan Mungan
4. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali 14-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Yurtiçinden ve yurtdışından önemli şair ve yazarlar İzmir’de buluşacak.
Bu yılın sloganı: “Edebiyat Güldürür”.
İzmir’in yanı sıra, festival kapsamında Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire’de de etkinlikler yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalde Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları, mizah yazarları, çizerler, sinema ve tiyatro oyuncuları, müzisyenleri ve yurtdışından gelecek olan katılımcılar, İzmirlilerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda ve gösterilerde bir araya gelecek. Festival kapsamında ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu’nun sahnelediği ‘Yarına Davet-Nâzım Hikmet’ gösterisinin ve ‘Sevgili Arsız Ölüm’ tiyatro oyununun yanı sıra açılış akşamında Grup Gündoğarken de bir konser verecek.
Türkiye’nin en önemli şair, yazar ve mizahçılarını İzmirlilerle buluşturan festivalin bu yılki Onur Konuğu, Türkçenin en önemli şair ve yazarlarından Murathan Mungan olacak. Mungan 14 Haziran’daki açılışta ve 15 Haziran’daki söyleşide Kültürpark’ta edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Murathan Mungan ayrıca festival kapsamında 16 Haziran’da Selçuk’ta okurlarıyla buluşacak.
Festivalde bu yıl İtalya’dan, Macaristan’dan, Polonya’dan, Suriye’den ve Filistin’den konuklar yer alacak.
Ayrıca festivalde atölyeler de kurulacak.
*
FESTİVALİN programı ise şöyle:
14 Haziran Cuma
Kültürpark Etkinlik Alanı
ŞİİR KÜRSÜSÜ
Yönlendirici şair: Gülce Başer
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Murathan Mungan (Onur Konuğu)
Haydar Ergülen (Festival Direktörü)
Konser: Gündoğarken
15 Haziran Cumartesi
Kültürpark Etkinlik Alanı
ŞİİR KÜRSÜSÜ
PANEL
Yeni Edebiyat, Yeni Mizah
Ahmet Önel, Alper Canıgüz, Cezmi Ersöz
*Yöneten: Ahmet Önel
SÖYLEŞİ
Murathan Mungan (Onur Konuğu)
Yöneten: Haydar Ergülen
16 Haziran Pazar
Kültürpark Etkinlik Alanı
SÖYLEŞİ
“68’li ve Gazeteci”
Tuğrul Eryılmaz
SÖYLEŞİ
Sinema ve Edebiyat
Mehmet Güreli, Onur Ünlü
*
FESTİVAL çeşitli söyleşiler, şiir okumalarıyla 22 Haziran akşamına kadar sürecek.