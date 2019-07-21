İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 43. yılında

İzmir gibi bir kentte bir senfoni orkestrası mutlaka olmalıydı. İZDSO 43. yaşına basmış. Orkestra 43 yıldır İzmirli, Egeli bütün müzikseverlere müzik dünyasının en güzel eserlerini, en iyi solistlerin katılımıyla ulaştırıyor. Hiç kuşkusuz her kentin bir orkestrası, bir operası olmalı. Müzik zevkinin yaygınlaşması, en başta estetik beğenilerin karşılanması için şehir orkestraları gerekir.
Üstelik İZDSO, belli bir coğrafyanın içinde kalmadı; yurt çapında, dünya ölçeğinde de birçok başarılı konserler verdi, kayıtlar yaptı.
Bizim orkestralarımızın bence yazılması gereken bir yanı da ünleri dünyaya ulaşan solistlerin, icracıların, şeflerin yetişmesini sağlamak. Senfoni orkestralarımız bizim bestecilerimizin eserlerini de seslendiriyorlar, böylece yalnız ustaların değil yeni kuşak bestecilerin de başarılı bestelerini bu orkestralardan dinliyoruz.
Yurtdışı turnelerinde de bu eserleri çaldıklarında yabancı orkestraların repertuvarlarında yer almaları da mümkün oluyor.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 1975 yılında dönemin Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel’in önerisi ve Kültür Bakanı Nermin Nefçi’nin onayı ile Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek önderliğinde, Ankara Devlet Operası keman sanatçılarından Tuncer Olcay’ın kurucu müdür olarak atanmasıyla bir oda müziği topluluğu niteliğinde kurulmuş, çok kısa süre içerisinde olağanüstü büyüme ve gelişme göstererek senfonik bir orkestra hacmine kavuşmuştur.
Mehmet Özel (1932-2017) görevi sırasında çok başarılı olmuş, yeni kültürel birimler açmıştır.
Nermin Nefçi de (1924-2003) bu projeyi onaylayarak İzmir’e bir orkestra kazandırmıştır.
Orkestra şeflerinden Hikmet Şimşek’in (1924-2001) Türk bestecilerinin tanınması, eserlerinin kaydedilmesi konusunda yaptığı başarılı çalışmalar bizim müzik tarihimizde yerini almıştır.
Bugün bünyesinde bulunan 78 kişilik sanatçı kadrosu ile ülkemizin en büyük ve köklü sanat kurumlarından biri olan orkestramız, çok sesli müzik alanında başarılı olmuştur.
İZDSO, 1975 yılından bu yana öncelikle İzmir ve Ege Bölgesi’nde konser vermekle kalmamış; köy, kasaba ve ilçelerde konserler düzenlemiştir. Yurtiçinde ve dışında verdiği konserlerde, Tokyo’da gerçekleştirdiği CD kaydıyla ‘Japon En İyi Plak Ödülü’ne layık görülmüş ve jüri tarafından ‘Takdirname’ ile onurlandırılmıştır.
*
İYİ Şef Hakan Şensoy, İstanbul’da doğdu, keman eğitimine Prof. Ayhan Turan gözetiminde ‘Hızlı Eğitim Özel Keman Birimi’nde başladı. 1984 yılında verdiği ilk resitalinden bu yana Türkiye’de birçok yabancı memleketteki konserlere şef ve solist olarak katıldı. Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde eğitim gördü.
Kemancı ve orkestra şefi olarak çoğu kendine ithaf edilen onlarca eserin Türkiye ve yurtdışında ilk seslendirişlerini gerçekleştirdi.
2015’te Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Müzik Direktörlüğü’ne getirildi.
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olan Şensoy, 2018-2019 sezonundan itibaren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.
CD’deki eserler:
Münir Nurettin Beken (1964-...)
“Dino ile Ceren Bale Süiti” (26.51)
Gece
Düğün
Dino ve Leyla’nın Dansı
Çiftçilerin Dansı
Düello
Ud: Münir Nurettin Beken
Kanun: Caner Can
Kemençe: Hatice Doğan Sevinç
Ney: Ali Tüfekçi
Bu eser Türk müziği çalgılarının büyük orkestra içinde kullanılışının ilk örnekleri arasında gösterilebilir. Hakan Şensoy’un ricasıyla eser 2014 yılında, özgün şekline mümkün olduğunca sadık kalınarak, besteci tarafından tekrar gözden geçirilmiş ve büyük orkestra ve Türk Müziği Çalgıları için süit olarak yeniden yazılmıştır.
Ahmet Adnan Saygun (1907-1991)
“Orkestra Süiti op.14” (12.24)
Meşeli
Doğaçlama
Horon
Dimitri Shostakovich (1906-1975)
“Altın Çağ Bale Süiti op.22”
İntroduction
Adagio
Polka
Dans
Şef: Hakan Şensoy
*
İYİ bir orkestramızı dinlemenizi salık veririm.
.............................................................
CD’yi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 43. yılında
İzmir gibi bir kentte bir senfoni orkestrası mutlaka olmalıydı. İZDSO 43. yaşına basmış. Orkestra 43 yıldır İzmirli, Egeli bütün müzikseverlere müzik dünyasının en güzel eserlerini, en iyi solistlerin katılımıyla ulaştırıyor. Hiç kuşkusuz her kentin bir orkestrası, bir operası olmalı. Müzik zevkinin yaygınlaşması, en başta estetik beğenilerin karşılanması için şehir orkestraları gerekir.
Üstelik İZDSO, belli bir coğrafyanın içinde kalmadı; yurt çapında, dünya ölçeğinde de birçok başarılı konserler verdi, kayıtlar yaptı.
Bizim orkestralarımızın bence yazılması gereken bir yanı da ünleri dünyaya ulaşan solistlerin, icracıların, şeflerin yetişmesini sağlamak. Senfoni orkestralarımız bizim bestecilerimizin eserlerini de seslendiriyorlar, böylece yalnız ustaların değil yeni kuşak bestecilerin de başarılı bestelerini bu orkestralardan dinliyoruz.
Yurtdışı turnelerinde de bu eserleri çaldıklarında yabancı orkestraların repertuvarlarında yer almaları da mümkün oluyor.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 1975 yılında dönemin Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel’in önerisi ve Kültür Bakanı Nermin Nefçi’nin onayı ile Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek önderliğinde, Ankara Devlet Operası keman sanatçılarından Tuncer Olcay’ın kurucu müdür olarak atanmasıyla bir oda müziği topluluğu niteliğinde kurulmuş, çok kısa süre içerisinde olağanüstü büyüme ve gelişme göstererek senfonik bir orkestra hacmine kavuşmuştur.
Mehmet Özel (1932-2017) görevi sırasında çok başarılı olmuş, yeni kültürel birimler açmıştır.
Nermin Nefçi de (1924-2003) bu projeyi onaylayarak İzmir’e bir orkestra kazandırmıştır.
Orkestra şeflerinden Hikmet Şimşek’in (1924-2001) Türk bestecilerinin tanınması, eserlerinin kaydedilmesi konusunda yaptığı başarılı çalışmalar bizim müzik tarihimizde yerini almıştır.
Bugün bünyesinde bulunan 78 kişilik sanatçı kadrosu ile ülkemizin en büyük ve köklü sanat kurumlarından biri olan orkestramız, çok sesli müzik alanında başarılı olmuştur.
İZDSO, 1975 yılından bu yana öncelikle İzmir ve Ege Bölgesi’nde konser vermekle kalmamış; köy, kasaba ve ilçelerde konserler düzenlemiştir. Yurtiçinde ve dışında verdiği konserlerde, Tokyo’da gerçekleştirdiği CD kaydıyla ‘Japon En İyi Plak Ödülü’ne layık görülmüş ve jüri tarafından ‘Takdirname’ ile onurlandırılmıştır.
*
İYİ Şef Hakan Şensoy, İstanbul’da doğdu, keman eğitimine Prof. Ayhan Turan gözetiminde ‘Hızlı Eğitim Özel Keman Birimi’nde başladı. 1984 yılında verdiği ilk resitalinden bu yana Türkiye’de birçok yabancı memleketteki konserlere şef ve solist olarak katıldı. Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde eğitim gördü.
Kemancı ve orkestra şefi olarak çoğu kendine ithaf edilen onlarca eserin Türkiye ve yurtdışında ilk seslendirişlerini gerçekleştirdi.
2015’te Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Müzik Direktörlüğü’ne getirildi.
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olan Şensoy, 2018-2019 sezonundan itibaren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.
CD’deki eserler:
Münir Nurettin Beken (1964-...)
“Dino ile Ceren Bale Süiti” (26.51)
Gece
Düğün
Dino ve Leyla’nın Dansı
Çiftçilerin Dansı
Düello
Ud: Münir Nurettin Beken
Kanun: Caner Can
Kemençe: Hatice Doğan Sevinç
Ney: Ali Tüfekçi
Bu eser Türk müziği çalgılarının büyük orkestra içinde kullanılışının ilk örnekleri arasında gösterilebilir. Hakan Şensoy’un ricasıyla eser 2014 yılında, özgün şekline mümkün olduğunca sadık kalınarak, besteci tarafından tekrar gözden geçirilmiş ve büyük orkestra ve Türk Müziği Çalgıları için süit olarak yeniden yazılmıştır.
Ahmet Adnan Saygun (1907-1991)
“Orkestra Süiti op.14” (12.24)
Meşeli
Doğaçlama
Horon
Dimitri Shostakovich (1906-1975)
“Altın Çağ Bale Süiti op.22”
İntroduction
Adagio
Polka
Dans
Şef: Hakan Şensoy
*
İYİ bir orkestramızı dinlemenizi salık veririm.
.............................................................
CD’yi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.