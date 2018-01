İyi polisiye iyi edebiyattır

Çınla Akdere, ‘Siz hiç dedektif gördünüz mü? - İlk Dedektifler Bow Street Runners’ yazısında bunu açıklıyor:

“J.M. Beattie’nin iddiasına göre, Bow Street dünyanın ilk dedektifinin doğduğu caddedir.”

İkincisi de bilindiği gibi Sherlock Holmes’un adresi: 221B

Derginin dosyası:

“Son Dönemin Yıldızı: Kuzey Polisiyeleri”.

Her ulusun polisiye yazarının eserinde ülkesine özgü bir yan vardır.

Dosyayı hazırlayan: Yıllarca Norveç’te yaşayan ve polisiye yazmaya da orada başlayan Ayşe Erbulak.

Hangi ülkelerin yazarları yer alıyor:

- İsveç

- Norveç

- Danimarka

- İzlanda

- Finlandiya

Yazarlar:

- Kurt Wallander

- Lisbeth Salander

- Harry Hole

- Saga Noren

- Andri Olafsson

- Martin Beck

- Sarah Lund

- Jo Nesbo

- Liza Marklund

- Per Wahlöö

- Henning Mankel

Dilimize birçok kitabı çevrilen Jo Nesbo ile Ufuk Kaan Altın’ın röportajından satırlar:

“İstediğin kadar güzel bir öykü kurgula, kalp atışlarını duymuyorsan ölecektir.”

Okuduğu yazarlar: Mark Twain, Bukowski, Knut Hamsun, Nabokov, Yaşar Kemal.

Nesbo, yaşadığı ülke ile yazar arasındaki bağlantıya da değiniyor:

“Tabii ki bulunduğum kültür, yaşadığım ülke bir şekilde yazdıklarıma sirayet ediyor.”

ARKA KAPAK’ın (2) özel dosyası da Sherlock Holmes üzerine.

Esad Baki Koç’un yazısı, “Polisiye Romanın ‘Kültü’ Sherlock Holmes” adını taşıyor.

1 Editör / 1 Çevirmen / 1 Yazar ne diyor?

Yankı Enki, iki eseri okumamızı salık veriyor:

- Erol Üyepazarcı’nın ‘Korkmayınız Mister Sherlock Holmes’ kitabı.

- Seval Şahin’in ‘Cinai Meseleler’i.

Tufan Göbekçin, “Sherlock Holmes her çağın ve her kuşağın kahramanı” diyor.

Çağatay Yaşmut, Türkiye’de polisiye romanın ve yazarlarının tarihini özetledikten sonra şöyle bir yazı başlığı koymuş:

‘Uykusundan Uyanan Polisiye Roman’.

Deniz Sayınhan, sinemaya ve televizyona uyarlanan Sherlock Holmes eserlerini sıralamış:

- Sherlock Jr. - Buster Keaton

- The Hound of the Baskervilles - Sidney Lanfield

- The Private Life of Sherlock Holmes - Billy Wilder

- They Might Be Giants - Anthony Harvey

- The Seven-Per-Cent Solution - Herbert Ross

- The Return of Sherlock Holmes - John Hawkesworth

- Without a Clue - Thom Eberhardt

- Sherlock Holmes - Guy Ritchie

- Gnomeo & Juliet: Sherlock Holmes - John Stevenson

- Elementary - Robert Doherty

