İyi bir yazardan özel seçki

ANKARA Sinema Derneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival 25. kez yola çıkıyor. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak festivalin bu yılki özel seçkisi sinema yazarı iyi çevirmen Fatih Özgüven’den.
Gezici Festival, her yıl sinema dünyasından bir kişinin hazırladığı özel bir film seçkisine programında yer veriyor. 25. Gezici Festival’de bu bölümün konuğu, bazen kışkırtan, bazen güldüren ama hemen her zaman zihinde kapılar açan, düşündüren, hayranlık uyandıran özgün sinema yazılarıyla tanıdığımız usta çevirmen.
Yazarın, kararsızlıktan mustarip tipik bir Terazi burcu insanı gibi iki uç arasında gidip gelen karakterleri ve bu karakterlerin yaptıkları seçimleri düşünerek oluşturduğu ve ‘Terazi Filmleri’ diye adlandırdığı seçkide üç film seyirciyle buluşacak.
- Luis Bunuel’in, ülkesi İspanya’da çektiği ve İspanyol yazar Benito Perez Galdos’un aynı adlı romanından uyarladığı Tristana (1970).
- Özgüven film için ne diyor:
“Şu Tristana denen kızı alın mesela. Birbirine benzeyen iki nohut tanesinden birini seçip ağzına atıyor ya da birbirine benzeyen iki sütundan birini seçiyor, seçebildiğini sanıyor da bir hayat boyu durmadan yanlış-yanlış-yanlış seçimler yapıyor. Yoksa bize mi öyle geliyor? Seçim nedir? Biz gerçekten seçer miyiz? Yoksa başka bir şey mi bizim yerimize seçer?”
- Carl Theodor Dreyer’in Danimarkalı rahip Kaj Munk’un tiyatro oyunundan uyarladığı 1955 yapımı şaheseri ‘Söz’ (Ordet) için de yorumu şöyle:
“Başkaları, özellikle de sevdiklerimiz, çok sevdiklerimiz hakkında, özellikle de ölüm-kalım bahsinde nasıl seçim yapabiliriz, yapabilir miyiz? ‘Söz’ bu bahiste sadece tek bir biçimde davranmamızı önerir: saf bir kalp ile. Bu film sinemanın en iddialı ve en sade filmlerinden biridir.”
- Louis Malle’in, en karanlık ve kişisel filmlerinden biri olan Saman Alevi (Le Feu Follet, 1963) ile ilgili düşünceleri de şöyle:
“Başkalarının seçimleri karşısında ne yapacağız? Kendimizle ilgili seçimlerimiz, sevdiğimiz insanlara ilişkin seçimlerimiz bir biçimde bize değerken, tanımadığımız başkalarının bizi hiç umursamadan verdiği bazı büyük kararlar da vardır. ‘Onun yerinde ben olsaydım’ diyemeyeceğimiz insanların seçimleri. Onları ancak karşıdan seyredebiliriz. Edebiyatı ve sinemayı vazgeçilmez yapan bu seçimler karşısında ürperişimizdir. Yabancı’nın kararı, Anna Karenina’nın kararı bizi hesaba katmaz ama bizi değiştirir. Louis Malle’in Le Feu Follet/Saman Alevi’nin alkolik kahramanı Alain’in hikâyesi de böyle. Alain bir ‘saman alevi’dir, hafifçe yanıp sönerek yaşayıp giden sayısız insandan biri. Ama onların da seçimleri vardır. Bize ancak seyretmek düşer.”
BURSA’DA AHMET HAMDİ TANPINAR KONUŞULACAK
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ’nce 18 yıldır Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen edebiyat yarışması, önemli edebiyatçıların jürisinde görev aldığı ve pek çok genç yazarın yetişmesine vesile olan ülkemizin önde gelen edebiyat etkinliklerinden biri haline geldi.
Her yıl Tanpınar’ın eser verdiği 7 farklı dalda gerçekleştirilen yarışma bu yıl Makale dalında düzenlendi. Yarışmaya yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 100 makale katıldı. Yarışma jürisi aşağıdaki adlardan oluşuyordu:
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci
- Prof. Dr. Abdullah Uçman
- Prof. Dr. Baki Asiltürk
- Metin Önal Mengüşoğlu
- İhsan Deniz.
Jürisinin değerlendirmesi sonucunda kazananlar belli oldu:
- Birinci Çağatay Balkaya
- İkinci Abdullah Yurtvermez
- Üçüncü Mehmet Akif Sever
- Mansiyon ödülleri:
- Özlem Tuzcu
- Ceren Altuntaşgil
16 Kasım 2019 Cumartesi günü (yarın) 14.00’te Ördekli Kültür Merkezi’nde bu yıl “Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardı” başlığı altında düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve Doğan Hızlan, Birol Emil, Beşir Ayvazoğlu, Abdullah Uçman’ın konuşmacı olacağı bir konferans gerçekleştirilecek.
Gelenler belediyenin Tanpınar etkinlikleri kapsamında hazırladığı kitap, dergi gibi yayınları alabilecekler.
Osmangazi Belediyesi son üç yıldır Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen yarışmanın dışında, Tanpınar anısına düzenlenen etkinliklerini çeşitlendirerek, sempozyum, söyleşi ve konferans etkinlikleri düzenliyor, “Tanpınar Zamanı Dergisi” yayınlıyor ve Tanpınar Edebiyat Atölyesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmaları bu yıl Uludağ Üniversitesi’nden Seher Özkök ile Makale dalında ve 2019 Tanpınar Şiir Yarışması ödülünün sahibi de olan Ercan Yılmaz ile Şiir Atölyesi olarak devam ediyor. Atölyeler için son başvuru tarihi 29 Kasım 2019.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bir edebiyat etkinliği için ülkemizde 18 yıllık bir geçmişe sahip olmak oldukça özel bir durum. Bu vesileyle bugüne kadar Tanpınar Edebiyat Yarışmalarında jüri olarak görev alan değerli edebiyatçılarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu organizasyon vesilesiyle bugüne kadar yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından katılan tüm edebiyatçılarımıza da gösterdikleri ilgi için teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.
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SİNEMA ve edebiyatın gündeminden iki etkinlik. Seyircinin ve dinleyicinin seçimine yardımcı olmayı amaçladım.
İyi bir yazardan özel seçki
ANKARA Sinema Derneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival 25. kez yola çıkıyor. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak festivalin bu yılki özel seçkisi sinema yazarı iyi çevirmen Fatih Özgüven’den.
Gezici Festival, her yıl sinema dünyasından bir kişinin hazırladığı özel bir film seçkisine programında yer veriyor. 25. Gezici Festival’de bu bölümün konuğu, bazen kışkırtan, bazen güldüren ama hemen her zaman zihinde kapılar açan, düşündüren, hayranlık uyandıran özgün sinema yazılarıyla tanıdığımız usta çevirmen.
Yazarın, kararsızlıktan mustarip tipik bir Terazi burcu insanı gibi iki uç arasında gidip gelen karakterleri ve bu karakterlerin yaptıkları seçimleri düşünerek oluşturduğu ve ‘Terazi Filmleri’ diye adlandırdığı seçkide üç film seyirciyle buluşacak.
- Luis Bunuel’in, ülkesi İspanya’da çektiği ve İspanyol yazar Benito Perez Galdos’un aynı adlı romanından uyarladığı Tristana (1970).
- Özgüven film için ne diyor:
“Şu Tristana denen kızı alın mesela. Birbirine benzeyen iki nohut tanesinden birini seçip ağzına atıyor ya da birbirine benzeyen iki sütundan birini seçiyor, seçebildiğini sanıyor da bir hayat boyu durmadan yanlış-yanlış-yanlış seçimler yapıyor. Yoksa bize mi öyle geliyor? Seçim nedir? Biz gerçekten seçer miyiz? Yoksa başka bir şey mi bizim yerimize seçer?”
- Carl Theodor Dreyer’in Danimarkalı rahip Kaj Munk’un tiyatro oyunundan uyarladığı 1955 yapımı şaheseri ‘Söz’ (Ordet) için de yorumu şöyle:
“Başkaları, özellikle de sevdiklerimiz, çok sevdiklerimiz hakkında, özellikle de ölüm-kalım bahsinde nasıl seçim yapabiliriz, yapabilir miyiz? ‘Söz’ bu bahiste sadece tek bir biçimde davranmamızı önerir: saf bir kalp ile. Bu film sinemanın en iddialı ve en sade filmlerinden biridir.”
- Louis Malle’in, en karanlık ve kişisel filmlerinden biri olan Saman Alevi (Le Feu Follet, 1963) ile ilgili düşünceleri de şöyle:
“Başkalarının seçimleri karşısında ne yapacağız? Kendimizle ilgili seçimlerimiz, sevdiğimiz insanlara ilişkin seçimlerimiz bir biçimde bize değerken, tanımadığımız başkalarının bizi hiç umursamadan verdiği bazı büyük kararlar da vardır. ‘Onun yerinde ben olsaydım’ diyemeyeceğimiz insanların seçimleri. Onları ancak karşıdan seyredebiliriz. Edebiyatı ve sinemayı vazgeçilmez yapan bu seçimler karşısında ürperişimizdir. Yabancı’nın kararı, Anna Karenina’nın kararı bizi hesaba katmaz ama bizi değiştirir. Louis Malle’in Le Feu Follet/Saman Alevi’nin alkolik kahramanı Alain’in hikâyesi de böyle. Alain bir ‘saman alevi’dir, hafifçe yanıp sönerek yaşayıp giden sayısız insandan biri. Ama onların da seçimleri vardır. Bize ancak seyretmek düşer.”
BURSA’DA AHMET HAMDİ TANPINAR KONUŞULACAK
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ’nce 18 yıldır Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen edebiyat yarışması, önemli edebiyatçıların jürisinde görev aldığı ve pek çok genç yazarın yetişmesine vesile olan ülkemizin önde gelen edebiyat etkinliklerinden biri haline geldi.
Her yıl Tanpınar’ın eser verdiği 7 farklı dalda gerçekleştirilen yarışma bu yıl Makale dalında düzenlendi. Yarışmaya yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 100 makale katıldı. Yarışma jürisi aşağıdaki adlardan oluşuyordu:
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci
- Prof. Dr. Abdullah Uçman
- Prof. Dr. Baki Asiltürk
- Metin Önal Mengüşoğlu
- İhsan Deniz.
Jürisinin değerlendirmesi sonucunda kazananlar belli oldu:
- Birinci Çağatay Balkaya
- İkinci Abdullah Yurtvermez
- Üçüncü Mehmet Akif Sever
- Mansiyon ödülleri:
- Özlem Tuzcu
- Ceren Altuntaşgil
16 Kasım 2019 Cumartesi günü (yarın) 14.00’te Ördekli Kültür Merkezi’nde bu yıl “Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardı” başlığı altında düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve Doğan Hızlan, Birol Emil, Beşir Ayvazoğlu, Abdullah Uçman’ın konuşmacı olacağı bir konferans gerçekleştirilecek.
Gelenler belediyenin Tanpınar etkinlikleri kapsamında hazırladığı kitap, dergi gibi yayınları alabilecekler.
Osmangazi Belediyesi son üç yıldır Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen yarışmanın dışında, Tanpınar anısına düzenlenen etkinliklerini çeşitlendirerek, sempozyum, söyleşi ve konferans etkinlikleri düzenliyor, “Tanpınar Zamanı Dergisi” yayınlıyor ve Tanpınar Edebiyat Atölyesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmaları bu yıl Uludağ Üniversitesi’nden Seher Özkök ile Makale dalında ve 2019 Tanpınar Şiir Yarışması ödülünün sahibi de olan Ercan Yılmaz ile Şiir Atölyesi olarak devam ediyor. Atölyeler için son başvuru tarihi 29 Kasım 2019.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bir edebiyat etkinliği için ülkemizde 18 yıllık bir geçmişe sahip olmak oldukça özel bir durum. Bu vesileyle bugüne kadar Tanpınar Edebiyat Yarışmalarında jüri olarak görev alan değerli edebiyatçılarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu organizasyon vesilesiyle bugüne kadar yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından katılan tüm edebiyatçılarımıza da gösterdikleri ilgi için teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.
*
SİNEMA ve edebiyatın gündeminden iki etkinlik. Seyircinin ve dinleyicinin seçimine yardımcı olmayı amaçladım.