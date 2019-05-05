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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

İstanbul’un semtlerinde müzik dinlemek

5 Mayıs 2019

47. İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran’da başlıyor.

Bu demektir ki İstanbul’un çeşitli semtlerinde sabahtan akşama kadar müzik yankılanacak.

Yaşadığınız ya da bilmediğiniz mekânları müzikle tanıyacaksınız.

Bu yılın teması “Var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı”.

30 Haziran’a kadar yaşamınızı seslendirecek günleri ajandanıza kaydedin.

Klasik Batı müziğinin tanınmış solistlerini, topluluklarını dinleyeceksiniz.

Müzik dışında birçok yazar, müzisyen program hakkında konuşmalar yapacak.

Bildiğiniz salonların yanı sıra, sabahları da yeni tanıyacağınız mekânlarda müzik dinleyeceksiniz.

15 Haziran saat 11.00’de Avusturya Kültür Ofisi bahçesinde Viyanalı blok flüt üçlüsünü seveceğinizden kuşkum yok.

Müzik rotası Samatya’yı gösteriyor.

Bildiğim, yaşadığım bir eski İstanbul semti.

Kozmopolit İstanbul’un simge semtlerinden biri.

Çocukluğumu anımsıyorum.

Deniz kıyısında Ara Güler’le birlikte deniz suyuyla ıslatılmış yazmaların fotoğrafını çekerken onu seyrediyorum.

Narlıkapı’da gazinoda Behçet Necatigil, Ali Tanyeri, Kâmuran Şipal oturup şiirden söz ederlerdi. Bazı haftalar ben de katılırdım.

Rotada nereler var?

Altımermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi

Surp Anarad Hığutyun

Yedikule Aya Konstantinos ve Eleni Rum Ortodoks Kilisesi

Narlıkapı Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi

23 Haziran saat 18.00’de Nuruosmaniye Kapısı’nda Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi’ndeki yerinizi alın: Seyir Ensemble’ın konserini dinleyin.

Başka hangi mekânlarda konserler var.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Aya İrini Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi

Galata Kulesi Meydanı

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Neve Şalom Sinagogu

Süreyya Operası

İş Sanat Konser Salonu

*

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festival için bakın ne diyor:

“47. İstanbul Müzik Festivali programında önemli solistler, genç yetenekler, büyük orkestralar, merakla beklenen topluluklar, en sevilen klasik müzik yapıtları ve dinleyiciyle ilk kez buluşacak yeni eserler yer alıyor. Hayatı, müziği, kültürü ve sanatı, tüm aydınlığı ve renkliliğiyle yaşayacağımız, ruhumuzu zenginleştirecek bir festival dönemi bizi bekliyor. Konservatuvar öğrencilerinin her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak katılabilecekleri festivali bu yıl 2 bin üniversite öğrencisinin de kendilerine hediye ettiğimiz İKSV Kültür Sanat Kart ile belki de ilk kez takip edecek olmaları bize büyük bir heyecan veriyor. Kültür yaşamına erişim ve katılımı arttırmaya yönelik bu girişimimizin yanı sıra genç müzisyenlere destek vermeye de devam ediyoruz. 2018 Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü, genç piyanist Can Çakmur’a, 47. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde sunacağız. İstanbul Kültür Sanat Vakfı adına, festivalimize katılan tüm sanatçılara, izleyicilerimize, festivale verdiği değer ve destek için festival sponsorumuz ECA Presdöküm Sanayi AŞ’ye ve 47. İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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ŞİMDİDEN yerinizi ayırtın.

 

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