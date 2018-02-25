‘İstanbul’dan Mektup’ var

İSTANBUL’DA nereye giderseniz gidin kulağınıza eski İstanbul’dan sesler gelir, o semti sesle de tanımış olursunuz.

İki kemençe virtüözü Derya Türkan ile Sokratis Sinopoulos buluşmuşlar, İstanbul’dan bize sesli bir mektup göndermişler. CD’nin adı: “İstanbul’dan Mektup”(1).

İthaflar beni cezbeder:

“Bu albümü Tanburi Cemil Bey ile zaman zaman Langa’daki kahvelerde müzik yapmış, Sakızlı, Giritli ve Midillili efsanevi müzisyenlere ithaf ediyoruz.”

CD’de İstanbul’dan adı geçen adalara uzanan, adalardan da İstanbul’a ulaşan, adalarda yankılanan sesleri, bugünden düne bizi bir müzik gezisine çağırıyor.

Çalınan parçalarda, yaşama sevincinin eğlencelere yansıyışını fark edeceksiniz.

Ben hep İstanbul’u bir kaynaşma, dillerin, kültürlerin birbiri içinde erimesiyle severim.

Bu CD, eski ustaların ‘ebedi sessizlik perdesi arkasında’ kalmamaları için de yapılmıştır.

Kemençeci Vasilaki ve Tanburi Cemil Bey, biri Rum, biri de Türk müzisyen.

Tanburi Cemil Bey, Vasilaki için bakın ne diyor:

“Kemençeye başladım, bir nebze şöhretim arttı, Vasilaki de o tarihte kemençenin Allah’ı, bana ders vermişti.”

Peki Vasilaki ne diyor:

“Hak kelâmı söylemek doğrudur. Bu memlekette kemençenin üstadı Cemil Bey’dir.”

CD ve içeriği hakkındaki bilgiyi albümdeki R. Hakan Talu’nun yazısından öğreniyoruz. Talu, Mesut Cemil’in fonografın icadından önceki icraları dinleyemeyişimizden yakınır. Talu yazısını şöyle bitiriyor:

“Şunu biliyoruz ki mektup hem geçmişi anlatır hem de gelecek için yazılır. Derya ve Sokratis’in mektubu önce geçmişe gidiyor. Sisler arasındaki Cemil ve Vasilaki’nin dostluğuna, onların İstanbul’una ve bir hamuşanda ebedi sessizlik perdesi arkasında yatanlara. Daha sonra ise geleceğe gidiyor. Mektup, eski İstanbul’u merak edenlere, özleyenlere, seslerin peşinden koşanlara, bakın bunlar bizim hikâyelerimiz diyor.”

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NELERİ seslendirdiler?

Repertuvarı daha çok anonim parçalardan oluşturmuşlar.

Müzisyenler kimler?

- Derya Türkan - İstanbul kemençesi,

- Sokratis Sinopoulos - İstanbul kemençesi,

- Giorgos Manolakis - Girit lavtası,

- Serkan Mesut Halili - Kanun,

- Pavlos Spyropoulos - Kontrbas,

- Fahrettin Yarkın - Perküsyon,

- Ferruh Yarkın - Perküsyon.

İstanbul’da yaşıyorsanız, bu şehri, insanın geçmişini tanımak için bu CD’yi dinlemelisiniz.

Doğaçlamanın, müzikte yeni alanlar keşfeden anlayışın güzel, başarılı örnekleri.

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DERYA TÜRKAN (kemençe) - Kudsi Erguner (ney) - Murat Aydemir (tanbur) - Zohar Fresco (perküsyon) CD’si TARAB(2) adını taşıyor.

İcra ettikleri parçalar şöyle sıralanıyor :

- Tiryaki - Üç sanatçının ortak bestesi

- Nihavent Saz Semaisi - Petraki Lampadarios

- Nikriz Semai - Sahibi meçhul

- Hayal - Üç sanatçının ortak bestesi

- Mahur Peşrevi - Gazi Giray Han

- Esrar - Üç sanatçının ortak bestesi

- Tarab - Üç sanatçının ortak bestesi

- Acem Peşrevi - Sultan Veled

- Acem Saz Semaisi - Garabi

- Taht - Üç sanatçının ortak bestesi

- Hüseyni Peşrevi - Gazi Giray Han

- Gerdaniye Saz Semaisi - Subhi Ezgi

Bizim ses tarihimizin başarılı bir örneği.

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(1) Kalan Müzik

(2) Kalan Müzik