İstanbul’da da müzik susmadı

İSTANBUL artık eskisi gibi yazları bir kültür çölü değil.

Mukayese benim vazgeçemediğim bir alışkanlığımdır.

Çocukluğumda, gençliğimde yaz aylarında sadece Türk musikisinin icra edildiği bahçe gazinoları vardı.

Bazı yazlık otellerde, plajlarda da yemek müziği çalınırdı.

Artık öyle değil.

Yazlık yörelerdeki sanat etkinliklerinden, festivallerinden söz ettik.

İstanbul’da da değişik türlerde konserler veriliyor, önemli gruplar, solistler geliyor. Benim dinlediğim tür müzik olmasa da yoğun bir kesiminin ilgisini çekiyor.

Açıkhava Tiyatrosu, Bomontiada gibi yerlerdeki etkinliklerin gazetelerdeki haberlerini, reklamlarını görüyorum, canlılığı bunlardan izliyorum.

İstanbul’daki belediyeler de İstanbullular için konserler düzenliyor, etkinlikler yapıyor.

Kartal’dan Sarıyer’e, Beşiktaş’tan Küçükçekmece’ye, Büyükçekmece’ye kadar geniş bir yüzölçümünde bütün bu saydıklarım gerçekleştiriliyor.

İstanbul’da kalanlar ayrıca sergileri gezebilirler, müzelere uğrayabilirler. Çocuklarını, müzelerde organize edilen görsel çalışmalarda eğitebilirler.

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EDEBİYAT da es geçilmiyor.

İthaki Yayınları, söyleşilerle yaz günlerini edebiyatla beziyor.

Yeni bir ‘Yazarlarla Kahve Sohbetleri’ başlıyor. Bu tür yazar/okur buluşmalarının samimi havası benim çok hoşuma gider. Okur, yazarın kitabıyla kendisi arasında bağları keşfetmekten gizli bir haz duyar.

Yalnız üstünlüklerini değil zaaflarını da keşfetme çabasında bulunur. Özellikle ben gençliğimdeki buluşmalarda böyle davranırdım.

‘Yazarlarla Kahve Sohbetleri’ Balat’ta yapılacak.

Bu sohbetlerde yazarlarla kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbet yapılacak.

Etkinlik dizisi, ayda iki kez cumartesi günleri 14.00-16.00 saatleri arasında ‘Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleştirilecek. 19 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek ilk etkinliğin konuğu Sezgin Kaymaz.

Yeni nesil yazar platformu ‘Yazım Kılavuzu’ ile ‘Olmadık Projeler’in hayata geçirdiği program, her çarşamba 19.00-21.00 ve cumartesi günleri 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Ekim sonuna kadar devam edecek program kapsamındaki ‘Hikâyeye Dair Her Şey’ ve ‘Editörlerle Baş Başa’ etkinlikleri, yazmaya meraklı olan herkese açık.

Sezgin Kaymaz kimdir?

1962’de Sinop’ta doğdu. Konya Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

1976’dan itibaren oyuncu ve teknik direktör olarak hentbolla uğraşmaya başladı.

Eserlerinden bazıları: ‘Bugün Bize Kim Geldi’, ‘Son Şûra’, ‘Farfara’, ‘Kün’.

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İSTANBUL’da kalmanın güzelliklerini yaşayın.

‘Yazarlarla Kahve Sohbetleri’

Tel: 0212 635 70 60

Gökhan Doğru - gokhan@olmadikprojeler.com