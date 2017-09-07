‘İstanbul Photo Awards’ sergisi İzmir’de açılıyor

ANADOLU AJANSI’nın üç yıldır düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması ‘İstanbul Photo Awards’ın bu yıl yurtiçindeki üçüncü sergisi İzmir Folkart Galeri’de açılıyor.

Bugün saat 19.00’da açılacak sergi 7 Ekim akşamına kadar gezilebilecek.

Sergi kataloğunun başında Şenol Kazancı’nın bir yazısı yer alıyor.

Mart ayında Kapadokya’da buluşan dünyaca ünlü fotoğraf editörleri ve foto muhabirlerinden oluşan jüri 2016’ya damga vuran kareleri belirledi. Suriye’den ABD’ye, Musul’dan Etiyopya’ya, Çin’den Filipinler’e ve Türkiye’ye kadar birçok çarpıcı hikâyeyi barındıran fotoğraflar 2016’nın görsel bir özetini sunuyor.

Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da jüri üyeleri arasında dünyada alanlarında ün kazanmış isimler yer alıyor. Paris Match dergisinin Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Noor Ajansı’nın ünlü fotoğrafçısı Yuri Kozyrev, Getty Images’in spor alanında usta foto muhabiri Cameron Spencer yarışmanın 2017 jürisindeki isimlerden birkaçı.

Jüri başkanlığını Marion Mertens yüklendi.

Yarışmada bu yıl kategori sayısı 8’e çıkarıldı. Ayrıca kategorilerden bağımsız olarak bu yıl ilk kez 28 yaş altındaki bir fotoğrafçıya 3 bin dolarlık “Genç Foto Muhabiri” ödülü verilmiş. Ödül ile genç foto muhabirlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yarışmada “Yılın Fotoğrafı” ödülü 10 bin ABD Doları olurken bütün kategorilerdeki birinciler 8 bin, ikinciler 5 bin, üçüncüler de 3 bin ABD Doları ödülün sahibi olmuş.

Bu yıl 17 farklı ülkeden 22 foto muhabirinin ödül aldığı yarışmada 133 bin dolar ödül verilmiş.

KİMLER ÖDÜL ALDI

2017 Yılın Fotoğrafı ödülünü Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue’ın Paris Match dergisi için Irak’ta çektiği “DEAŞ’tan Kaçış” başlıklı fotoğrafı kazanmış. Fotoğrafta hamile bir kadının DEAŞ’ın çevrelediği bölgeden bin bir zorlukla kaçışına ve hayatta kalma mücadelesinin sarsıcılığına tanık oluyoruz.

Lafargue, ödül kazandığı fotoğrafın hikâyesine ilişkin şunları anlatıyor:

“Yazar arkadaşım ile Paris Match için Musul bölgesindeki sivil nüfusa ilişkin fotoğraf ve yazıdan oluşan bir hikâye hazırlamak için görevlendirilmiştik. Musul bölgesindeki sivil nüfusun, DEAŞ etkisinden kaçış sürecini göstermek fikrinden yola çıktık. Kaçan sivil nüfusun nasıl güvenlik altına alındığını açıklamak istedik.”

Frederic Lafargue, uzun zamandır Türkiye’deki fotoğrafçılığı takip ettiğini, yüksek seviyede, nitelikli işler yapıldığını gördüğünü belirtiyor:

“Türkiye’de rekabetçi bir fotoğrafçılık ekolü olduğunu düşünüyorum. Birçok Türk fotoğrafçı arkadaşım oldu. AFP’den Bülent Kılıç, Istanbul Photo Awards’a katılmak konusunda beni cesaretlendirdi. Ödül kazandığım için onur duyuyorum. Çünkü Türk fotoğrafçılığı da bu ödüle özel önem atfediyor. Serginin müstesna bir sergi olduğunu ve diğer yarışmaların da bundan esinlenebileceğini düşünüyorum.”

DİĞER KAZANAN İSİMLER

Aris Messinis, AFP için çektiği “Akdeniz’de Ölüm” başlıklı serisiyle “Seri Haber” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Adam Pretty, Getty Images için çektiği “Yüzeyin Altında” başlıklı fotoğraf ile “Tekil Spor” dalında birinciliği alırken Patrick Smith de “Seri Spor” alanında birinciliğe layık görüldü.

Yarışmanın kazanan fotoğraflarından oluşan ilk sergi nisan ayında Tophane-i Âmire’de açılmıştı, ikinci sergi 4 Mayıs’ta Ankara’da Cer Modern’de açıldı. Folkart Galeri de yeni sergi mekânı. Yurtdışı sergilerinin ilki ekim ayında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde, ikincisi ise kasım ayında Moskova’da açılacak.

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BİR yılın görsel tarihini bu fotoğraflardan izleyeceksiniz. Foto muhabirliğinin de zor bir meslek olduğunu fark edeceksiniz.