İstanbul Müzik Festivali'ni bekliyorum

46. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 23 Mayıs ile 12 Haziran arasında gerçekleştirilecek.



Başlangıcından bugüne izlediğim festivalin önemini 46 yıl öncesini yaşayanlar bilir. Issız yazların can sıkıcılığını anımsamak bile istemiyorum.



Elbet festivali bugüne getirenleri, aramızdan ayrılanları anmak istiyorum.



Nejat F. Eczacıbaşı, Şakir Eczacıbaşı ve bugün ailenin görevi sürdüren bireyi olarak Bülent Eczacıbaşı. Festivalin yöneticiliğini yapmış olan Aydın Gün’ü de unutmayalım. Ki adına bir yarışma düzenleniyor.



Festivallerin programlarını incelerken iki ölçütüm vardır.



Biri dinlediklerim, diğeri de her ay okuduğumu klasik müzik dergilerindeki adlar, topluluklar.



Her yıl festival bir tema belirliyor ve bu yılın teması ‘aile bağları’.



Bir rastlantıyla aylar önce ben de müzisyen aileleri yazmıştım.



İstanbul’un çeşitli mekânlarından ezgiler duyacağız?



Nereleri mi: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Aya İrini Müzesi, Babylon, Boğaziçi Üniversitesi, İş Sanat Konser Salonu, Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi, Süreyya Operası, Sirkeci Garı Peronu, St. Antuan Alt Kilisesi, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Galata, Karaköy.





PROGRAMDAN benim seçtiklerime gelirsek...



Sacha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Van Cliburn Piyano Yarışması birincisi Yakwon Sunwood’a eşlik edecek. Önemli bir yarışmayı kazanan solist.



Filarmonica Della Scala’yı Daniel Harding yönetecek. Beğendiğim bir şef. Bir Mozart operası kaydı mükemmeldi. Eşlik edeceği solist piyanist Daniil Trifanov, bu yıl içinde bütün müzik dergilerinin kapağında gördüğüm, övülen bir ad.



İki iyi, ünlü solist, piyanist Khatia Buniatishvili-kemancı Renaud Capuçon.



‘Savaşta ve Barışta’da Joyce Didonato. Çok ünlü ve çok beğenilen bir projede dinleyeceğiz. Onu Sevgi Gönül’ü Anma Konseri’nde İstanbul’da dinlemiştik.



Ünlü çellist Mischa Maisky ve Franz Liszt Oda Orkestrası.



İstanbul’un Ezgileri’ni Kalpakçılar Çarşısı’nda dinleyeceğim ki İstanbul’un ses tarihi çınlasın kulaklarımda.



Sirkeci Garı’nda ‘İstanbul Şarkıları’nı dinlerken, o garla ilgili bütün anılarım bir bir belleğimde tazelenir. Meral Azizoğlu söyleyecek, Gypsy Fire Ensemble eşlik edecek.



Soprano Diana Damrau’yu kaçırmayın. Geçen yılın övülen solistlerinden biri. Nicolas Teste de bas/bariton. Konserin başlığı ‘Verdissimo’. Damrau ve Verdi, bu beraberlik ancak bir festival şöleninde olabilir.



Amsterdam Sinfoniatta ve Ferhan&Ferzan Kardeşler. Beğenerek dinlediğim ikili.



Gülsin Onay’ı elbet dinleme listemize alacağız.



Piyanonun efsane ikilisi Güher&Süher Pekinel’e Gerarad Schwarz yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası eşlik edecek.



Yarının Kadın Yıldızları da ilgi alanınıza girsin.



MÜZİK şölenini kaçırmayın. En iyi, en beğenilen, en çok övülen solistler ve topluluklar bu festivalde.