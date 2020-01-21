İstanbul Müzik Festivali’nden eser siparişleri

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. sponsorluğunda düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya prömiyerine, birinin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak.
Beste siparişlerinin önemini müzik tarihini bilenler destekler.
Birçok konser ve opera binası için yeni besteler sipariş edilmiştir.
Ayrıca festivaller müzik dünyasının güncel tarihini de yansıtırlar. Ben de beste sipariş eden bütün kurumlara yazılarımda yer veriyorum.
Çünkü gerek ustalar gerek yeni bestecelerin tanınması, başka orkestralarca çalınması, dünya repertuvarlarına alınması için de bu tür desteklemelere gereksinim vardır.
Gelelim bu yılın bestelerine...
◾ Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumundaki BTHVN2020 kapsamında gerçekleştirilen Beethoven Pastoral Projesi, doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları insanlık ile doğanın uyumlu birlikteliğine dair kendi vizyonlarını geliştirmeye çağırıyor. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Turgay Erdener’e verdiği eser siparişi, Beethoven’ın Pastoral Senfoni’si ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak hem ülkemizden hem de klasik Batı müziğinden çalgıları bir araya getirdiği yepyeni bir eser yaratıyor. Dünya prömiyeri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılacak Pastoral Dokuzlu ‘alla turca’ adlı eser, usta sanatçılar Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Serkan Mesut Halili ve Aykut Köselerli, Kağan Yıldız ve Semplice Quartet’i bir araya getiriyor.
◾ Çağdaş Türk kültürünün ‘dünya’ sesleri arasında önemli bir yeri olan Hasan Uçarsu’nun son eseri Toprak Sever İnsanları Birer Birer, 8 Haziran Pazartesi akşamı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.
Hasan Uçarsu, İstanbul Müzik Festivali siparişi olan yeni eserinde doğa sevgisinin yanı sıra Beethoven’ın insani ve toplumsal yönlerine de gönderme yapıyor. Uçarsu’nun orkestra ve koro için bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini kullanırken doğadaki birliktelik ve uyumun toplumsal bir varlık olan insan için de geçerli olduğunu ve daha adil ve dengeli bir yaşamın mümkün olduğunu derinlikli bir müzik diliyle anlatıyor.
◾ İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Wigmore Hall ortak siparişi, Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6, 17 Haziran Cuma akşamı Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak. Beethoven’ın 250. doğum yılı nedeniyle 2020’de topluluğun konser programlarında mutlaka bestecinin bir eseri yer alıyor.
★ ★ ★
İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’nin şimdiye kadar verdiği eser siparişleri:
2010 - Arvo Part - Adem’in Yakarışı
2011 - İlhan Usmanbaş - Konçerto
Turgut Pöğün - Müzikler I
2012 - Giya Kancheli - Lingering
Fazıl Say - 2. Senfoni, Op. 38, Mezopotamya
2013 - Kamran İnce - Nasreddin Hoca
Peteris Vasks - Viyolonsel ve Yaylı Orkestra için Konçerto, Klatbutne,
2014 - Alexander Raskatov - “Yabanda Çığlık”, Karma Koro ve Büyük Orkestra İçin Suriyeli Efrem’in Metinleri Üzerine Eser
Fazıl Say - Sait Faik
2015 - Hasan Niyazi Tura - Şehidin Türküsü
Tigran Mansurian - Komitas Vardapet Anısına Viyola ve Piyano İçin Kilise Sonatı
2016 - Michael Ellison- “Deniz Küstü”, Yaşar Kemal’in romanından uyarlanan müzik tiyatrosu
Özkan Manav - Ludus Modalis
2017 - Philip Glass - Senfoni No. 11
2018 - Dobrinka Tabakova - İki Piyano, Perküsyon ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, “Together Remember to Dance” (Birlikte Hatırla Dans Etmeyi)
2019 - Alexander Tchaikovsky - 3/7/12
Zeynep Gedizlioğlu - İki Piyano İçin ‘Şimdi’
★ ★ ★
FESTİVALİN programı 4 Şubat’ta açıklanacak.
İstanbul Müzik Festivali’nden eser siparişleri
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. sponsorluğunda düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya prömiyerine, birinin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak.
Beste siparişlerinin önemini müzik tarihini bilenler destekler.
Birçok konser ve opera binası için yeni besteler sipariş edilmiştir.
Ayrıca festivaller müzik dünyasının güncel tarihini de yansıtırlar. Ben de beste sipariş eden bütün kurumlara yazılarımda yer veriyorum.
Çünkü gerek ustalar gerek yeni bestecelerin tanınması, başka orkestralarca çalınması, dünya repertuvarlarına alınması için de bu tür desteklemelere gereksinim vardır.
Gelelim bu yılın bestelerine...
◾ Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumundaki BTHVN2020 kapsamında gerçekleştirilen Beethoven Pastoral Projesi, doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları insanlık ile doğanın uyumlu birlikteliğine dair kendi vizyonlarını geliştirmeye çağırıyor. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Turgay Erdener’e verdiği eser siparişi, Beethoven’ın Pastoral Senfoni’si ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak hem ülkemizden hem de klasik Batı müziğinden çalgıları bir araya getirdiği yepyeni bir eser yaratıyor. Dünya prömiyeri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılacak Pastoral Dokuzlu ‘alla turca’ adlı eser, usta sanatçılar Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Serkan Mesut Halili ve Aykut Köselerli, Kağan Yıldız ve Semplice Quartet’i bir araya getiriyor.
◾ Çağdaş Türk kültürünün ‘dünya’ sesleri arasında önemli bir yeri olan Hasan Uçarsu’nun son eseri Toprak Sever İnsanları Birer Birer, 8 Haziran Pazartesi akşamı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.
Hasan Uçarsu, İstanbul Müzik Festivali siparişi olan yeni eserinde doğa sevgisinin yanı sıra Beethoven’ın insani ve toplumsal yönlerine de gönderme yapıyor. Uçarsu’nun orkestra ve koro için bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini kullanırken doğadaki birliktelik ve uyumun toplumsal bir varlık olan insan için de geçerli olduğunu ve daha adil ve dengeli bir yaşamın mümkün olduğunu derinlikli bir müzik diliyle anlatıyor.
◾ İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Wigmore Hall ortak siparişi, Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6, 17 Haziran Cuma akşamı Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak. Beethoven’ın 250. doğum yılı nedeniyle 2020’de topluluğun konser programlarında mutlaka bestecinin bir eseri yer alıyor.
★ ★ ★
İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’nin şimdiye kadar verdiği eser siparişleri:
2010 - Arvo Part - Adem’in Yakarışı
2011 - İlhan Usmanbaş - Konçerto
Turgut Pöğün - Müzikler I
2012 - Giya Kancheli - Lingering
Fazıl Say - 2. Senfoni, Op. 38, Mezopotamya
2013 - Kamran İnce - Nasreddin Hoca
Peteris Vasks - Viyolonsel ve Yaylı Orkestra için Konçerto, Klatbutne,
2014 - Alexander Raskatov - “Yabanda Çığlık”, Karma Koro ve Büyük Orkestra İçin Suriyeli Efrem’in Metinleri Üzerine Eser
Fazıl Say - Sait Faik
2015 - Hasan Niyazi Tura - Şehidin Türküsü
Tigran Mansurian - Komitas Vardapet Anısına Viyola ve Piyano İçin Kilise Sonatı
2016 - Michael Ellison- “Deniz Küstü”, Yaşar Kemal’in romanından uyarlanan müzik tiyatrosu
Özkan Manav - Ludus Modalis
2017 - Philip Glass - Senfoni No. 11
2018 - Dobrinka Tabakova - İki Piyano, Perküsyon ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, “Together Remember to Dance” (Birlikte Hatırla Dans Etmeyi)
2019 - Alexander Tchaikovsky - 3/7/12
Zeynep Gedizlioğlu - İki Piyano İçin ‘Şimdi’
★ ★ ★
FESTİVALİN programı 4 Şubat’ta açıklanacak.