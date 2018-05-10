Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor

KÜLTÜR ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n düzenlediÄŸi Ä°stanbul Kültür ÇalÄ±ÅŸtayÄ± yarÄ±n (11 MayÄ±s 2018) saat 09.30â€™da Lütfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ± Rumeli Salonuâ€™nda baÅŸlÄ±yor.

Ã‡alÄ±ÅŸtay 12 MayÄ±sâ€™ta da sÃ¼recek. Ana program ÅŸÃ¶yle:

BÄ°RÄ°NCÄ° GÃœN

09.30 KayÄ±t ve kokteyl

10.30 AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±

Ara

14.30-17.30 Komisyon toplantÄ±larÄ±

19.00 Konser: Ä°stanbul MÃ¼zikleriÂ

Ä°KÄ°NCÄ° GÃœN

10.00 Komisyon toplantÄ±larÄ±

14.30 Komisyon baÅŸkanlarÄ±nÄ±n sonuÃ§ raporlarÄ± sunum

16.00 KapanÄ±ÅŸ

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KOMÄ°SYONUN konu baÅŸlÄ±klarÄ± ve baÅŸkanlarÄ±:

Ä°stanbullu olmak: Åžehir, kimlik, ÅŸuur Komisyon BaÅŸkanÄ±: Korkut Tuna

- Ä°stanbul nedir? m Ä°stanbul neresidir? m Ä°stanbullu kimdir? m Eski ve yeni Ä°stanbulluluk m DeÄŸiÅŸen ÅŸehir ve kimlik m Aidiyet: TevarÃ¼s, temellÃ¼k, temessÃ¼l m GÃ¶Ã§ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼: Uyumluluk, hemÅŸericilik, gettolaÅŸma, taÅŸralÄ±laÅŸma

Ä°stanbulâ€™un KÃ¼ltÃ¼rel YÃ¶netimi: Yerel, ulusal, kÃ¼resel Komisyon BaÅŸkanÄ±: Ä°skender Pala

- KÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶netim m Devlet ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶netim m Mahalli kÃ¼ltÃ¼r yÃ¶netimi m KÃ¼resel kÃ¼ltÃ¼r yÃ¶netimi

Ä°stanbul: Mimari mirasKomisyon BaÅŸkanÄ±: Suphi SaatÃ§i

- Sivil mimari, Dini mimari, Askeri mimari m Teknik yapÄ±lar m Saraylar m Restorasyon, muhafaza, yeniden kullanÄ±m m Ä°stanbul arkeolojisi m Ä°stanbul envanteri m Ä°stanbul vakÄ±flarÄ± m Ä°stanbul Ã§arÅŸÄ±larÄ±

Ä°stanbulâ€™u Tasarlamak: 2023â€™ten 2053â€™e Komisyon BaÅŸkanÄ±: Murat GÃ¼l

- Yedi tepeli ÅŸehirden metropol Ä°stanbulâ€™a ÅŸehrin deÄŸiÅŸimi m Sivil, kamusal ve dini yapÄ±larÄ±n tasarÄ±mÄ± m KÃ¼ltÃ¼re eriÅŸim ve ulaÅŸÄ±m m Ä°stanbulâ€™un park ve bahÃ§elerinin tasarÄ±mÄ± ve yeÅŸil alan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼

Ä°stanbul: KÃ¼ltÃ¼rel MekÃ¢nlar Komisyon BaÅŸkanÄ±: BeÅŸir AyvazoÄŸlu

- Ä°nsan, kÃ¼ltÃ¼r, mekÃ¢n iliÅŸkisi m KÃ¼tÃ¼phaneler, mÃ¼zeler m Dini yapÄ±lar m Sahaflar, antikacÄ±lar, eskiciler

- KÃ¼ltÃ¼r merkezleri m Sinemalar, tiyatrolar m Sergi salonlarÄ±, sanat galerileri, atÃ¶lyeler m Sanat merkezleri

- Ä°stanbulâ€™un kÃ¼ltÃ¼r endÃ¼strileri m YaygÄ±n ve sÃ¼rekli eÄŸitim merkezleri m AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, kafeler, kahvehaneler

Ä°stanbul: KÃ¼ltÃ¼r ve diplomasi Komisyon BaÅŸkanÄ±: Bekir KarlÄ±ÄŸa

- Bir dÃ¼nya ÅŸehri olarak Ä°stanbul m Ä°stanbulâ€™un kardeÅŸ ÅŸehirleri m UluslararasÄ±/misafir Ã¶ÄŸrenciler m UluslararasÄ± organizasyonlar [festivaller, kongreler, sempozyumlar vs] m UluslararasÄ± medya m Gezginler, rehberler

Ä°stanbul: Sanat Komisyon BaÅŸkanÄ±: Erol Parlak

- Yeni sanat anlayÄ±ÅŸÄ± ve imkÃ¢nlarÄ± m Geleneksel sanatlarÄ±n geleneÄŸi ve geleceÄŸi m Geleneksel temaÅŸa sanatlarÄ± m Sanat ve sokak m Ä°stanbulâ€™un mÃ¼zikleri m Sinema, fotoÄŸraf, tiyatro, plastik sanatlar

Ä°stanbul: Edebiyat Komisyon BaÅŸkanÄ±: Hayati Develi

- Edebiyatta Ä°stanbulâ€™a bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ± m Ä°stanbulâ€™un kÃ¼ltÃ¼rel katmanlarÄ± ve edebi tÃ¼rleri m Ä°stanbulâ€™un kÃ¼ltÃ¼rel hayatÄ±nÄ±n edebiyata yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri m Ä°stanbul odaklÄ± edebiyat m EdebiyatÄ±n Ä°stanbulâ€™daki odak mekÃ¢nlarÄ±

Ä°stanbul: YayÄ±ncÄ±lÄ±k KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Komisyon BaÅŸkanÄ±: Cevat Ã–zkaya

- YazÄ±lÄ±, gÃ¶rsel, dijital yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geÃ§miÅŸi, bugÃ¼nÃ¼ ve yarÄ±nÄ± m EÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r, sanat yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± m YayÄ±ncÄ±lÄ±kta korsan iÅŸler, Ã¶zgÃ¼nlÃ¼k, uluslararasÄ±lÄ±k m YayÄ±ncÄ±lÄ±k organizasyonlarÄ±: Fuarlar, telif haklarÄ± buluÅŸmalarÄ± vb m Yazmalar, sahaflar, yayÄ±nevleri, matbaalar m Devlet, belediye, STK, sivil, akademik yayÄ±ncÄ±lÄ±k

Ä°stanbul: GÃ¼ndelik YaÅŸam Komisyon BaÅŸkanÄ±: Edibe SÃ¶zen

- Merasimler, Ã¢detler ve gelenekler m FarklÄ± kimliklerin gÃ¼ndelik yaÅŸam kÃ¼ltÃ¼rÃ¼

- Lezzetler, mekÃ¢nlar m Giyim kuÅŸam kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ m Mahalle ve komÅŸuluk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ m AlÄ±ÅŸveriÅŸ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ m Bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ve hayvan Ã§eÅŸitliliÄŸi m Deniz ve su kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ m CoÄŸrafya-mimari etkileÅŸimi m Mesire alanlarÄ±, parklar, dereler, gÃ¶ller, su havzalarÄ± m Kent bostanlarÄ±

Ä°stanbul: Ä°nsanlar Komisyon BaÅŸkanÄ±: AyÅŸe BÃ¶hÃ¼rler

- Ã‡ocuklarÄ±n Ä°stanbulâ€™u Â Â Â Â

- GenÃ§lerin Ä°stanbulâ€™u

- YaÅŸlÄ±larÄ±n Ä°stanbulâ€™u m Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ä°stanbulâ€™u m Kimsesizlerin Ä°stanbulâ€™u m GÃ¶Ã§menlerin Ä°stanbulâ€™u m DezavantajlÄ±larÄ±n Ä°stanbulâ€™u

- Gezginlerin Ä°stanbulâ€™u