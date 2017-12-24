İncesaz 20 yaşında

27 Aralık Çarşamba günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek dokuzuncu albüm lansman konserinde İncesaz’a Melihat Gülses, Oya Küçümen, Cengiz Özkan, Muammer Ketencoğlu ve İncesaz’ın kurucularından Derya Türkan eşlik edecek.

Yeni albümlerinin adı Peşindeyim*.

Türk müziğini yorumlamada özgün bir kimliği olan İncesaz’ın yeni albümünde 11 şarkı var.

Cengiz Onural ve Murat Aydemir’in bestelerinin yer aldığı albümde, onların yanı sıra Haris Alexiou’nun da Türkçe sözlerle bir şarkısını dinleyebilirsiniz.

Albümün solistleri: Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu.

CD’de yer alan parçalar:

1- İnce Ayar

2- Fotoroman

3- Geçmesen

4- Akdeniz

5- Susmak

6- Masal

7- Şairin Adı Yok

8- Peşindeyim

9- Şaka

10- Tahta Bavul

11- Dua

İncesaz’ın bu albüm kaydında şu sanatçılar çalıyor:

Murat Aydemir - tanbur

Taner Sayacıoğlu - kanun

Emre Erdal - klasik kemençe

Türker Çolak - vurmalı çalgılar

Volkan Hürsever - kontrbas

Cengiz Onural - gitar

Hakkı Öztürk - viyolonsel

Evrim Güvemli - klarnet

Rezonans Korosu

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İNCESAZ şimdiye kadar 8 albüm yaptı. 7’nci Yollar adını taşıyan albümünde hem DVD hem de CD bulunuyordu.

İncesaz, “İkinci Bahar” ve “Ekmek Teknesi” dizilerinin de müziğini yaptı.

Türk müziğine alışık kulaklar, geleneğin deforme edilmeden yenileneceğini İncesaz’dan dinlemişlerdir.

Bildiğimiz enstrümanların bu bestelerle yeni tınılar çıkardığını fark edince, İncesaz’ın yeniliğini anlarsınız.

Aslında albüm, genç ustaların başarısını gösteriyor.

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CD dolabınızda yer alacak kalitede bir çalışma.

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