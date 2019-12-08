İki önemli CD

LİLA MÜZİK kaynak niteliği taşıyan iki CD çıkardı.
Biri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın düzenlediği Ulusal Beste Yarışması’nı kazananların besteleri, diğeri de MİAM’da eğitim görenlerin çalışmaları.
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği yarışmayı kazananlar, jüride yer alanlar, besteleri icra edenler konusunda 1 Mart 2019’da çıkan yazımda bilgi vermiştim.
Şimdi o bestelerin CD’si yayımlandı.
Müziksever okurlarıma bir hatırlatmada bulunayım:
Yarışmanın adı:
“Piyanolu Dörtlüler”
Kazananlar:
- Birinci:
Doğaç İşbilen
- İkinci:
İkincilik ve Seyirci Özel Ödülü:
Recep Gül-Yolculuk
- Üçüncü:
Mustafa Kemal Saydam - Üç Renk
- Mansiyon Ödülü:
Yusuf İzzeddin Mesçi - Firuze
Jüri üyeleri:
- Ayşegül Sarıca
- Gülsin Onay
- Yalçın Tura
- Cihat Aşkın
- Oğuzhan Balcı
- Turgay Erdener
- Özkan Manav
Yorumlayanlar:
- Özcan Ulucan (keman)
- Ulrich Mertin (viyola)
- Ozan Evrim Tunca (viyolonsel)
- Birsen Ulucan (piyanist)
MİAM 20. YILINI KUTLUYOR
İSTANBUL Teknik Üniversitesi ‘Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ öğrencilerinin eserlerinden oluşan “MİAM Elektroacoustic” albümü yayımlandı.
İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) da eğitim görenlerin 14 eseri bu CD’de yer aldı:
- Emre Malikler,
- Ekin Cengizkan,
- Zeynep Özcan,
- Sabina Khujaeva,
- Laçin Şahin,
- Gökalp Kanatsız,
- Meltem Ural,
- Anıl Bozkırlı,
- Bartu Çankaya,
- Mehmet Korkmaz,
- Safa Kocaoğlu,
- Fulya Uçanok,
- Ozan Özvatan
- Mirko Ettore D’Agostino.
Albüm Dr. Erol Üçer’e ithaf edildi. Albümün sanat yönetmenliğini Dr. Reuben de Lautour yaptı.
MİAM, müzik alanında ihtiyaç duyulan çağdaş müzik eğitimine yön vermek amacıyla 1999 yılında, dönemin rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer öncülüğünde, Prof. Dr. Kamran İnce ve Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın eşbaşkanlığında kurulmuştu. Merkez, ses mühendisliği, kompozisyon, müzik teorisi, performans, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik işletmeciliği ve yönetimi gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra, son yıllarda sonik sanatlar alanında da birçok ürün vermektedir.
*
MÜZİK dünyasından gençlerin kazandığı ödüllü besteleri ve yeni çalışmaları dinlerseniz, müzikte yenilenmeye yer verirsiniz.
İki önemli CD
LİLA MÜZİK kaynak niteliği taşıyan iki CD çıkardı.
Biri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın düzenlediği Ulusal Beste Yarışması’nı kazananların besteleri, diğeri de MİAM’da eğitim görenlerin çalışmaları.
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği yarışmayı kazananlar, jüride yer alanlar, besteleri icra edenler konusunda 1 Mart 2019’da çıkan yazımda bilgi vermiştim.
Şimdi o bestelerin CD’si yayımlandı.
Müziksever okurlarıma bir hatırlatmada bulunayım:
Yarışmanın adı:
“Piyanolu Dörtlüler”
Kazananlar:
- Birinci:
Doğaç İşbilen
- İkinci:
İkincilik ve Seyirci Özel Ödülü:
Recep Gül-Yolculuk
- Üçüncü:
Mustafa Kemal Saydam - Üç Renk
- Mansiyon Ödülü:
Yusuf İzzeddin Mesçi - Firuze
Jüri üyeleri:
- Ayşegül Sarıca
- Gülsin Onay
- Yalçın Tura
- Cihat Aşkın
- Oğuzhan Balcı
- Turgay Erdener
- Özkan Manav
Yorumlayanlar:
- Özcan Ulucan (keman)
- Ulrich Mertin (viyola)
- Ozan Evrim Tunca (viyolonsel)
- Birsen Ulucan (piyanist)
MİAM 20. YILINI KUTLUYOR
İSTANBUL Teknik Üniversitesi ‘Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ öğrencilerinin eserlerinden oluşan “MİAM Elektroacoustic” albümü yayımlandı.
İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) da eğitim görenlerin 14 eseri bu CD’de yer aldı:
- Emre Malikler,
- Ekin Cengizkan,
- Zeynep Özcan,
- Sabina Khujaeva,
- Laçin Şahin,
- Gökalp Kanatsız,
- Meltem Ural,
- Anıl Bozkırlı,
- Bartu Çankaya,
- Mehmet Korkmaz,
- Safa Kocaoğlu,
- Fulya Uçanok,
- Ozan Özvatan
- Mirko Ettore D’Agostino.
Albüm Dr. Erol Üçer’e ithaf edildi. Albümün sanat yönetmenliğini Dr. Reuben de Lautour yaptı.
MİAM, müzik alanında ihtiyaç duyulan çağdaş müzik eğitimine yön vermek amacıyla 1999 yılında, dönemin rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer öncülüğünde, Prof. Dr. Kamran İnce ve Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın eşbaşkanlığında kurulmuştu. Merkez, ses mühendisliği, kompozisyon, müzik teorisi, performans, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik işletmeciliği ve yönetimi gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra, son yıllarda sonik sanatlar alanında da birçok ürün vermektedir.
*
MÜZİK dünyasından gençlerin kazandığı ödüllü besteleri ve yeni çalışmaları dinlerseniz, müzikte yenilenmeye yer verirsiniz.