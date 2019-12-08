Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>İki önemli CD
"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

İki önemli CD

8 Aralık 2019

LİLA MÜZİK kaynak niteliği taşıyan iki CD çıkardı.

Biri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın düzenlediği Ulusal Beste Yarışması’nı kazananların besteleri, diğeri de MİAM’da eğitim görenlerin çalışmaları.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği yarışmayı kazananlar, jüride yer alanlar, besteleri icra edenler konusunda 1 Mart 2019’da çıkan yazımda bilgi vermiştim.

Şimdi o bestelerin CD’si yayımlandı.

Müziksever okurlarıma bir hatırlatmada bulunayım:

Yarışmanın adı:

“Piyanolu Dörtlüler”

Kazananlar:

- Birinci:

Doğaç İşbilen

- İkinci:

İkincilik ve Seyirci Özel Ödülü:

Recep Gül-Yolculuk

- Üçüncü:

Mustafa Kemal Saydam - Üç Renk

- Mansiyon Ödülü:

Yusuf İzzeddin Mesçi - Firuze

Jüri üyeleri:

- Ayşegül Sarıca

- Gülsin Onay

- Yalçın Tura

- Cihat Aşkın

- Oğuzhan Balcı

- Turgay Erdener

- Özkan Manav

Yorumlayanlar:

- Özcan Ulucan (keman)

- Ulrich Mertin (viyola)

- Ozan Evrim Tunca (viyolonsel)

- Birsen Ulucan (piyanist)

MİAM 20. YILINI KUTLUYOR

İSTANBUL Teknik Üniversitesi ‘Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ öğrencilerinin eserlerinden oluşan “MİAM Elektroacoustic” albümü yayımlandı.

İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) da eğitim görenlerin 14 eseri bu CD’de yer aldı:

- Emre Malikler,

- Ekin Cengizkan,

- Zeynep Özcan,

- Sabina Khujaeva,

- Laçin Şahin,

- Gökalp Kanatsız,

- Meltem Ural,

- Anıl Bozkırlı,

- Bartu Çankaya,

- Mehmet Korkmaz,

- Safa Kocaoğlu,

- Fulya Uçanok,

- Ozan Özvatan

- Mirko Ettore D’Agostino.

Albüm Dr. Erol Üçer’e ithaf edildi. Albümün sanat yönetmenliğini Dr. Reuben de Lautour yaptı.

MİAM, müzik alanında ihtiyaç duyulan çağdaş müzik eğitimine yön vermek amacıyla 1999 yılında, dönemin rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer öncülüğünde, Prof. Dr. Kamran İnce ve Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın eşbaşkanlığında kurulmuştu. Merkez, ses mühendisliği, kompozisyon, müzik teorisi, performans, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik işletmeciliği ve yönetimi gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra, son yıllarda sonik sanatlar alanında da birçok ürün vermektedir.

*

MÜZİK dünyasından gençlerin kazandığı ödüllü besteleri ve yeni çalışmaları dinlerseniz, müzikte yenilenmeye yer verirsiniz.

 

X
Doğan HIZLAN Doğan HIZLANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Fransız mutfağında madalyonun iki yüzü: GELENEK VE YENİLİKVedat MİLORFransız mutfağında madalyonun iki yüzü: GELENEK VE YENİLİK08.12.2019
Giydiklerimiz üzerimizde hayat bulmalıdırAysun KABAGiydiklerimiz üzerimizde hayat bulmalıdır08.12.2019
Oyun Alanyaya maç ve 3 puan Muslerayaİlker YASİNOyun Alanya'ya maç ve 3 puan Muslera'ya08.12.2019
Gol iptali ve penaltı doğru, Leminada hatalıBülent YAVUZGol iptali ve penaltı doğru, Lemina'da hatalı08.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.