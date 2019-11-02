‘Hoş Sadâ’ üzerine

Bazı kitaplar vardır ki o konuda bir kitaplık kuruyorsanız mutlaka onu bulundurmalısınız. Bu tür kitaplardan biri de İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın ‘Hoş Sadâ’sıdır.
Kitabın başında şu açıklama yer alır: “Sekiz forması İbnülemin Mahmut Kemal İnal tarafından yazılan bu eser, evrakı arasında çıkan vesikalara dayanılarak ve birçok ilâveler yapılmak suretiyle Avni Aktuç tarafından tamamlanmıştır.”
Kitabın içerik sıralaması:
* Soluk Hatıralardan Yankılanan Nağmeler
* Takdim
* İbnülemin Mahmut Kemal İnal
* Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri
* Üstad İbnülemin Mahmut Kemal İnal
* Üstad İbnülemin’e Dair
* İbnülemin Mahmut Kemal İnal’a Dair
* Bazı Hususiyetleri ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal
* Vasiyetname
* Hoş Sadâ
‘İbnülemin’in ‘Hoş Sadâ’sı başlıklı yazıda hem yazar hem de yazarın diğer kitapları hakkında bilgi verilmektedir: “İbnülemin Mahmut Kemal İnal (1871-1957), kendine has bir şahsiyet, araştırdığı konularda başkalarını hayran bırakan eski usûl bir tetkikçi idi. O, elini attığı her konuda söylediği cümleyi belgeye dayandırmasıyla, zaman, yönetim ve şahsiyetler üçlüsünün olaylar içindeki fotoğrafını en doğru sayılacak ölçülerle tesbit etmesiyle şöhret kazanmıştır. Ketebe Yayınları olarak, İbnülemin Mahmut Kemal İnal eserlerini külliyat olarak yayınlamaya başlıyoruz. Elinizdeki bu baskıya, Sayın Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın kaleme aldığı çok değerli bir yazı eklendi.”
Nevzat Atlığ’ın yazısının adı ‘Soluk Hatıralardan Yankılanan Nağmeler’. O yazıdan bazı alıntıları okuyacaksınız: Atlığ, Mithat Cemal Kuntay’ın musiki ziyafetleri verilen odayı tasvir eden yazısını aynen almıştır. Daha sonra da o eve gidişini anlatır. Musiki toplantılarının yapıldığı o konağa nasıl gittiğini, nasıl karşılandığını, İbnülemin’le nasıl tanıştığını, ilk icralardan sonra nasıl bir icra düzeyine geldiğini anlatıyor. Toplantıya nasıl kabul edildiğin ve içeri adım attıktan sonra nasıl davranıldığını da yazısında belirtiyor. Konağa gelenlerin kimler olduğunu yazdıktan sonra musiki toplantılarının yapıldığı başka evlerden de söz ediyor.Hiç kuşkusuz bu evler iyi eserlerin icra edildiği evlerdi. O zaman İbnülemin Mahmut Kemal, ‘Hoş Sadâ’ eserinden söz edermiş.
Bu eserin bir an önce yayımlanmasını beklerdik. İbnülemin, Hasan Âli Yücel’e de büyük sevgi duyarmış.
Atlığ yazısında başka yazıların da okunmasını öneriyor, bu adlar arasında Faruk Kadri Timurtaş, Kâzım İsmail Bey, Tanpınar, Yusuf Ziya Ortaç yer alıyor.
Portre yazılarını seviyorsanız, Yusuf Ziya Ortaç’ın ‘Takdim’ini okuyunuz. Kişiliğini öyle ustaca tasvir eder ki yakından tanımış olursunuz. Yaptıklarından, yazdıklarından söz ederken, müthiş bir ironi ile onu yakından tanımamızı sağlar.
‘İbnülemin Mahmut Kemal İnal-Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri’ bölümünde aşağıdaki adların yazılarını okuyabilirsiniz:
* Hasan Âli Yücel
* Kâzım İsmail Gürkan
* Ahmet Hamdi Tanpınar
* Muzaffer Esat Güçhan
* Avni Aktuç
Bu yazıları Vasiyetname’si izler. Giriş yazısı, müzik konusunda estetik şartlar üzerinedir. Türk musikisinin önemli bestecilerini, eserlerini öğrenmek için lezzetle okunacak bir kitap.
Hoş Sadâ
İbnülemin Mahmut Kemal İnal Ketebe
‘Hoş Sadâ’ üzerine
Bazı kitaplar vardır ki o konuda bir kitaplık kuruyorsanız mutlaka onu bulundurmalısınız. Bu tür kitaplardan biri de İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın ‘Hoş Sadâ’sıdır.
Kitabın başında şu açıklama yer alır: “Sekiz forması İbnülemin Mahmut Kemal İnal tarafından yazılan bu eser, evrakı arasında çıkan vesikalara dayanılarak ve birçok ilâveler yapılmak suretiyle Avni Aktuç tarafından tamamlanmıştır.”
Kitabın içerik sıralaması:
* Soluk Hatıralardan Yankılanan Nağmeler
* Takdim
* İbnülemin Mahmut Kemal İnal
* Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri
* Üstad İbnülemin Mahmut Kemal İnal
* Üstad İbnülemin’e Dair
* İbnülemin Mahmut Kemal İnal’a Dair
* Bazı Hususiyetleri ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal
* Vasiyetname
* Hoş Sadâ
‘İbnülemin’in ‘Hoş Sadâ’sı başlıklı yazıda hem yazar hem de yazarın diğer kitapları hakkında bilgi verilmektedir: “İbnülemin Mahmut Kemal İnal (1871-1957), kendine has bir şahsiyet, araştırdığı konularda başkalarını hayran bırakan eski usûl bir tetkikçi idi. O, elini attığı her konuda söylediği cümleyi belgeye dayandırmasıyla, zaman, yönetim ve şahsiyetler üçlüsünün olaylar içindeki fotoğrafını en doğru sayılacak ölçülerle tesbit etmesiyle şöhret kazanmıştır. Ketebe Yayınları olarak, İbnülemin Mahmut Kemal İnal eserlerini külliyat olarak yayınlamaya başlıyoruz. Elinizdeki bu baskıya, Sayın Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın kaleme aldığı çok değerli bir yazı eklendi.”
Nevzat Atlığ’ın yazısının adı ‘Soluk Hatıralardan Yankılanan Nağmeler’. O yazıdan bazı alıntıları okuyacaksınız: Atlığ, Mithat Cemal Kuntay’ın musiki ziyafetleri verilen odayı tasvir eden yazısını aynen almıştır. Daha sonra da o eve gidişini anlatır. Musiki toplantılarının yapıldığı o konağa nasıl gittiğini, nasıl karşılandığını, İbnülemin’le nasıl tanıştığını, ilk icralardan sonra nasıl bir icra düzeyine geldiğini anlatıyor. Toplantıya nasıl kabul edildiğin ve içeri adım attıktan sonra nasıl davranıldığını da yazısında belirtiyor. Konağa gelenlerin kimler olduğunu yazdıktan sonra musiki toplantılarının yapıldığı başka evlerden de söz ediyor.Hiç kuşkusuz bu evler iyi eserlerin icra edildiği evlerdi. O zaman İbnülemin Mahmut Kemal, ‘Hoş Sadâ’ eserinden söz edermiş.
Bu eserin bir an önce yayımlanmasını beklerdik. İbnülemin, Hasan Âli Yücel’e de büyük sevgi duyarmış.
Atlığ yazısında başka yazıların da okunmasını öneriyor, bu adlar arasında Faruk Kadri Timurtaş, Kâzım İsmail Bey, Tanpınar, Yusuf Ziya Ortaç yer alıyor.
Portre yazılarını seviyorsanız, Yusuf Ziya Ortaç’ın ‘Takdim’ini okuyunuz. Kişiliğini öyle ustaca tasvir eder ki yakından tanımış olursunuz. Yaptıklarından, yazdıklarından söz ederken, müthiş bir ironi ile onu yakından tanımamızı sağlar.
‘İbnülemin Mahmut Kemal İnal-Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri’ bölümünde aşağıdaki adların yazılarını okuyabilirsiniz:
* Hasan Âli Yücel
* Kâzım İsmail Gürkan
* Ahmet Hamdi Tanpınar
* Muzaffer Esat Güçhan
* Avni Aktuç
Bu yazıları Vasiyetname’si izler. Giriş yazısı, müzik konusunda estetik şartlar üzerinedir. Türk musikisinin önemli bestecilerini, eserlerini öğrenmek için lezzetle okunacak bir kitap.
Hoş Sadâ
İbnülemin Mahmut Kemal İnal Ketebe