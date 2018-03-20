Heykele yatırım

KURUM, holding binalarına girerken, gözüm mutlaka bir heykel arar. O boşluk beni rahatsız eder. Nedense bizim kurumlarımızda da heykel çok azdır.

Finansbank’ın girişini, koleksiyonunu onun için severim.

Pamukkale’de yapılan Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi 7’ncisine ulaşmış.

Çalışmaları gerçekleştirenler: Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kömürcüoğlu Mermer ve Nihat Kömürcüoğlu Vakfı.

Belediye Başkanı Osman Zolan, hazırlanan kitabın başında Denizli’nin taş rezervlerinin zenginliğinden söz ediyor, Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi’ni desteklediklerini belirtiyor:

“Bu yıl yedincisi düzenlenen Taş Heykel Kolonisi, 19 antik kente sahip Denizli’nin kadim sanat anlayışını bugünlere taşıyan önemli bir adımdır.”

Heykeller Denizli’nin değişik yerlerinde sergileniyor.

Nihat Kömürcüoğlu da kuruluş hakkında bilgi veriyor.

Koloni sanatçıları aşağıdaki adlardan oluşuyor:

- Işıl Şen

- Gao Meng

- Adriano Ciarla

- Serhii Sbitniev

- Wu Ming Sheng

- Ebru Akıncı

- Marino Di Prospero

*

YUKARIDA adı geçen heykeltıraşların sırasıyla fotoğrafları, kişisel ve katıldıkları sergilerin listesi, aldıkları ödüller, katıldıkları çalıştaylar ve sempozyumlar da yer alıyor kitapta.

Yandaki sayfada da yapıtını görüyorsunuz.

Çalışırlarken çekilen fotoğraflar da bu heykel çalışmalarının nasıl sanat/zanaat ortaklığı olduğunu gösteriyor.

Bu sayfaları ‘Eğitmen Heykel Sanatçıları’nın yer aldığı sayfalar izliyor:

- Ali Dirier

- Kadriye İnal

- Ahmet Berkin Günsay

- Barış Dereli

- Bengisu Kınay

- Ebru Özkan

- Figen Şahan

- Hamdi Gök

- Hilal Bekçi

- Melike Aydın

- Mert Acaröz

- Muhammet Memoğlu

- Nesrin Yığ

- Özge Ay KÜçük

- Özgür Ünal

- Pınar Şay

- Samet Yokuş

- Tuba Baysal

- Zeynep Başak Dalbudak

- Zeynep Şule Çakır

Yukarıdaki genç kuşak adların da fotoğrafları, biyografileri, çalışma süresindeki görüntüleri ve yapıtları da sayfalarda görülebilir.

Dergideki makaleleri de salık veririm:

- Özgen Acar’ın ‘Anadolu’da Roma İmparator Portreleri’ ile Celâl Şimşek’in ‘Laodikeia ve Mermer’ yazıları.

*

HEYKELİN gerekliliğini gösteren bir çalışma.

.......................................

www.heykelkolonisi.com.tr