Herkes için sanat kitapları

Büyük boy sanat kitaplarının alıcısı belli sayıdadır. Çünkü satış bedelleri yüksektir. Yıllardır Batı’da gördüğümüz örneklerin burada da basılabileceğini daha önce belirtmiştim. Hatta büyük kurumlar armağan için hazırladıkları kitapları bile küçük boyutta basabilirler. Türk yayıncılığı da bu yöntemi benimsemiş halde. Ünlü sanatçıların herkese ve her keseye uygun baskıları yapılıyor. Hayalperest Yayınları da bu anlayışta kitaplar yayımlıyor.
Hayalperest Yayınları, ‘Sanatın Büyük Ustaları’ serisinin amacını şöyle özetliyor: “Bu seri, sanat tarihinin dönüm noktalarında duran sanatçıları mercek altına alıyor. Serideki kitaplar, yalnızca sanatçıların yaşam öykülerini anlatmakla yetinmiyor, eserlerinin detayları hakkında da kapsamlı bilgiler sunuyor.
Seri, okurla sanatçı arasında bir bağ kurmayı, okurların eserleri görme biçimini derinleştirmeyi, sanatçıya ve eserlere karşı duyduğu ilgiyi artırmayı hedefliyor.
‘Sanatın Büyük Ustaları’ sanat tarihinin engin kaynakları içinde keşif turuna çıkmak isteyen tüm okurlara pratik bir kılavuz sunuyor.”
Kitapların düzeni için Paul Klee’yi örnek verelim:
Yirminci Yüzyılın En Yenilikçi Ressamı
Bauhaus’ta Sıradışı Bir Usta
Klee, Varlık ve Zaman Angelus Novus
Kuramcı Olarak Sanatçı
Nazilerin Modern Sanatla İmtihanı
Görünenin Ötesinde Geçen Bir Ömür
Yaşamı ve Eserleri
Notlar
Kaynakça
Dizin
Koleksiyon Listesi
Sanatçının fotoğrafıyla başlayan kitapta eserlerinden örnekler görebilirsiniz. Dizide kimler var:
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Caravaggio
Velázquez
Rembrandt
Albrecht Dürer
Monet
Cézanne
Van Gogh
Renoir
Klimt
Egon Schiele
Klee
Kandinski
Degas
Toulouse-Lautrec
Munch
Modigliani
Mondrian
Malevic
Yıldız Demiriz’in ‘Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler’ kitabında da çok önemli kitaplardaki çiçekleri görüp öğreneceksiniz. Demiriz’in (1929-2016) kitabının başında bir ithaf var: “Beni elyazması kitaplarla tanıştıran sevgili hocam Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in aziz anısına...” Dr. Arzu Akkaya, ‘Editörün Notu’ başlığı altında kitabın oluşumu, düzeni hakkında bilgi vermektedir. Onu izleyen başlıklar:
Konunun Yöntemi Hakkında
Çiçeğin Osmanlı Kültüründeki Yeri ve Sanatındaki Yeri
Örnekler
Kitap sanatı üzerine çok şey öğreneceğimiz bir eser.
‘Sanatın Büyük Ustaları’ serisi
Hayalperest Yayınları
Herkes için sanat kitapları
Büyük boy sanat kitaplarının alıcısı belli sayıdadır. Çünkü satış bedelleri yüksektir. Yıllardır Batı’da gördüğümüz örneklerin burada da basılabileceğini daha önce belirtmiştim. Hatta büyük kurumlar armağan için hazırladıkları kitapları bile küçük boyutta basabilirler. Türk yayıncılığı da bu yöntemi benimsemiş halde. Ünlü sanatçıların herkese ve her keseye uygun baskıları yapılıyor. Hayalperest Yayınları da bu anlayışta kitaplar yayımlıyor.
Hayalperest Yayınları, ‘Sanatın Büyük Ustaları’ serisinin amacını şöyle özetliyor: “Bu seri, sanat tarihinin dönüm noktalarında duran sanatçıları mercek altına alıyor. Serideki kitaplar, yalnızca sanatçıların yaşam öykülerini anlatmakla yetinmiyor, eserlerinin detayları hakkında da kapsamlı bilgiler sunuyor.
Seri, okurla sanatçı arasında bir bağ kurmayı, okurların eserleri görme biçimini derinleştirmeyi, sanatçıya ve eserlere karşı duyduğu ilgiyi artırmayı hedefliyor.
‘Sanatın Büyük Ustaları’ sanat tarihinin engin kaynakları içinde keşif turuna çıkmak isteyen tüm okurlara pratik bir kılavuz sunuyor.”
Kitapların düzeni için Paul Klee’yi örnek verelim:
Yirminci Yüzyılın En Yenilikçi Ressamı
Bauhaus’ta Sıradışı Bir Usta
Klee, Varlık ve Zaman Angelus Novus
Kuramcı Olarak Sanatçı
Nazilerin Modern Sanatla İmtihanı
Görünenin Ötesinde Geçen Bir Ömür
Yaşamı ve Eserleri
Notlar
Kaynakça
Dizin
Koleksiyon Listesi
Sanatçının fotoğrafıyla başlayan kitapta eserlerinden örnekler görebilirsiniz. Dizide kimler var:
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Caravaggio
Velázquez
Rembrandt
Albrecht Dürer
Monet
Cézanne
Van Gogh
Renoir
Klimt
Egon Schiele
Klee
Kandinski
Degas
Toulouse-Lautrec
Munch
Modigliani
Mondrian
Malevic
Yıldız Demiriz’in ‘Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler’ kitabında da çok önemli kitaplardaki çiçekleri görüp öğreneceksiniz. Demiriz’in (1929-2016) kitabının başında bir ithaf var: “Beni elyazması kitaplarla tanıştıran sevgili hocam Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in aziz anısına...” Dr. Arzu Akkaya, ‘Editörün Notu’ başlığı altında kitabın oluşumu, düzeni hakkında bilgi vermektedir. Onu izleyen başlıklar:
Konunun Yöntemi Hakkında
Çiçeğin Osmanlı Kültüründeki Yeri ve Sanatındaki Yeri
Örnekler
Kitap sanatı üzerine çok şey öğreneceğimiz bir eser.
‘Sanatın Büyük Ustaları’ serisi
Hayalperest Yayınları