Her yerde müzik var

Müziğin yaygınlaştığının derecesini merak ediyorsanız, birçok kişinin her yerde kulaklık taktığını görürsünüz.

Elbette ayaküstü hangi müzik dinlenir, bunun yanıtı bir istatistik çalışmasını gerektiriyor.

Birçok müzik kanalları, dinleyici sayısını arttırıyor, müzik beğenisini geliştiriyor, hayatın her anına müziği getiriyor.

Mağazalarda rastladığım bazı CD’ler üzerine düşüncelerimi ileteyim.

Çocukların eğitiminde müziğin etkisi tartışılmaz, bu doğrultuda büyük bestecilerin eserlerinden seçmeler çocuklar için CD haline getiriliyor.

Burada bir problem benim kafamı kurcalıyor. Kaç aile bireyi müziğin insanın estetik yeteneklerini geliştirdiğine inanıyor.

Oysa müziğin insanı geliştirmede işlevi öylesine savunuluyor ki, bu tür müzik yazılarında hamilelerin karnında çocuk müzik dinlesin diye kulaklık takılıyor.

Pop, caz ve diğer türler üzerine ahkâm kesmemeliyim.

Gerek klasik Türk müziği, gerek klasik Batı müziği her ortamda dinlenebilir mi?

Bir Itrî bestesinin günlük çalışma içinde dinlenip gerçek değerinin anlaşılacağını sanmıyorum.

Bir Wagner operasının da çalışmaya eşlik edecek bir müzik olduğunu sanmıyorum.

Müzik dinlemenin de başlı başına bir iş, uğraş olduğu kanısındayım.

Kendi de keman çalan Nadir Nadi bu görüşü savunurdu.

***

GELELİM mağaza standlarındaki çeşitlere.

Çocuklar için yapılanların doğru bir seçim ve sınıflama olduğu tartışılmaz bir gerçek.

Ama bazı başlıklar bilmem sizi şaşırtacak mı?

Kitap okurken dinleyecekleriniz.

Hangi kitapla hangi parçanın dinleneceği belirtilmemiş.

Mevsimlere göre değişir mi? Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’i mutlaka bulunmalı.

Peki bir aşk romanına ne eşlik etmeli, Prokofiev’in ‘Romeo ve Juliet’i yakışır.

Mevsimlere göre seçilecekse Türk müziğinin de bahara dair şarkıları dinlenmeli.

Soğuk kış gecelerine ait bir roman okurken, Kuzey bestecilerini dinleyeceksiniz.

Bir polisiye okurken ayrı bir kitap.

Bir de kahvaltıda dinleyecekleriniz.

Çalışanların çoğu mükellef bir sabah kahvaltısı yapmadan evden çıkıyor. Kulaklığından bunu dinlerse bilmiyorum.

Bence tatil günleri, hafta sonları için.

Acaba kahvaltıda yiyeceklere göre bir müzik düşünülebilir mi? Acaba Van kahvaltısında ne dinlemeli?

Otomobil kullanırken de ayrı bir CD var.

Belki ‘Otomobil uçar...’ uygun olur.

***

BENCE yeni bir işkolu doğuyor, yaşam koçları gibi müzik koçları gerekiyor. Ya da herkes kendi özel zevki için bir DJ’e başvurmalı.