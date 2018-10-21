Her ülkeden türküler

İki türkü CD’si dinledim geçen hafta, biri Anadolu’dan diğeri Azerbaycan’dan.
Türküler o ülkenin bütün duygularını, acılarını, sevinçlerini yansıtır, onun için de bir tür, ülke hatta bölgeyi tanımak için birer turnusol kâğıdıdır.
Müzikle ilgilenmeye başladığımdan beri, müzik çeşitlerinin hepsini dinlerim. Ne var ki hangi müziği seversiniz diye sorduğumda bazı kişiler, güzel olan hepsini diye cevap verirler.
Onun güzellik ölçütünü tayin edemediğimden susarım.
Eski yıllarda gazino zamanlarında Türk müziği sanatçılarının yanı sıra, halk müziği sanatçıları da vardı. Böyle bir bileşim sunulurdu gazino müşterisine.
Şimdi türler ayrıldığı için böyle bir bileşime rastlanmıyor.
Müzeyyen Senar’ın, Zeki Müren’in okuduğu gazinolarda Muzaffer Akgün de, Zehra Bilir de türküler söylerdi.
Bir zamanlar radyolarda izahlı müzik başlığı altında türküler tanıtılır, örnekler verilirdi. Yurttan Sesler Korosu’nun konserleri sık sık radyolardan verilirdi.
TRT, bu tür öğretici programları yapabilecek tek kurumdur.
Zeynep Bakşi Karatağ’ın CD’sinin adı Usulca (1).
Usulca’nın albüm kitapçığının ilk yazısı sanatçının imzasını taşıyor:
“Kayalar içinden, kendi halinde akıp giden bir dağ suyudur ‘Usulca’...
Kaynağı belli... Kaynağı; sevgi, aşk, emek, dostluk, sabır, umut...
Bu dağ suyunu çoğaltan her bir damlaya, yağmur sonrası gelen toprak kokusunda sevgiler, selâmlar...”
Gerçekten de iyi seçilmiş türküler ve iyi bir icra.
Burak Abatay’ın yazısından bir bölüm de hem solisti hem de repertuvarı tanıtıyor:
“Şimdi arkana yaslan. Murat Karatağ’ın muhteşem düzenlemeleri ve Zeynep’in belki de ilk kez şahit olduğumuz sesinin bu denli güçlü yanı, seni, beni, hepimizi büyük bir yolculuğa çıkarıyor..
Büyük bir ekip, baslar, ziller...
Yılmaz Güney’in Filiz Akın’a bakışı, Umutsuzlar filmi... Yalçın Tura’nın unutulmaz bestesi bu kez Zeynep’in sesinde umut buluşuyor: ‘Soluyor gülümüz, kırılmış dalımız / Perişan halımız nedendir’.
‘Usulca’ albümünde yine hareket, yine renk, yine hüzün,y ine ayrılık, yine sevda... Yine pop, yine synth, yine bağlama.”
CD’de 11 prça yer alıyor:
Sardır beni
Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı
(Feat.Ozbi)
Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
(Feat.Ahmet Aslan)
Umutsuz
Gül Yüzlü Sultanım
Yol Ayrı Düştü
Uğurlama
Kaçma
Odam Kireç Tutmuyor
(Feat.Ahmet Aslan )
Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada
Ere Xora
(Feat.Umut Altınçağ )
Türkülerin sözlerini CD kitapçığından takip edebilirsiniz.
Bir türkü şöleni diye nitelendirebilirsiniz.
SEVGİLİM - OYA ERGÜN
AZERBAYCAN’DAN AŞK ŞARKILAR (2) I
Reşid Behbudov’un anısına...
Düzenlemeleri Uğraş Durmuş’un yaptığı CD’deki parçalar şöyle sıralanıyor:
Ayrılık
Sevgilim
Küçelere Su Serpmişem
İnce Giyersin
Nazende Sevgilim
Girdim Yarın Bağçasına
Laleler
Sene de Galmaz
Reyhan
Eziz Suret
N Proşay (Affetme)
Moskova Gecesi
Dinlediğinizde çoğuna eşlik edeceksiniz, bilinen türküleri yeni bir dilde, yeni bir sesten dinlemenin tadını çıkarın.
...................................
(1) Kalan
(2) Ahenk
Her ülkeden türküler
İki türkü CD’si dinledim geçen hafta, biri Anadolu’dan diğeri Azerbaycan’dan.
Türküler o ülkenin bütün duygularını, acılarını, sevinçlerini yansıtır, onun için de bir tür, ülke hatta bölgeyi tanımak için birer turnusol kâğıdıdır.
Müzikle ilgilenmeye başladığımdan beri, müzik çeşitlerinin hepsini dinlerim. Ne var ki hangi müziği seversiniz diye sorduğumda bazı kişiler, güzel olan hepsini diye cevap verirler.
Onun güzellik ölçütünü tayin edemediğimden susarım.
Eski yıllarda gazino zamanlarında Türk müziği sanatçılarının yanı sıra, halk müziği sanatçıları da vardı. Böyle bir bileşim sunulurdu gazino müşterisine.
Şimdi türler ayrıldığı için böyle bir bileşime rastlanmıyor.
Müzeyyen Senar’ın, Zeki Müren’in okuduğu gazinolarda Muzaffer Akgün de, Zehra Bilir de türküler söylerdi.
Bir zamanlar radyolarda izahlı müzik başlığı altında türküler tanıtılır, örnekler verilirdi. Yurttan Sesler Korosu’nun konserleri sık sık radyolardan verilirdi.
TRT, bu tür öğretici programları yapabilecek tek kurumdur.
Zeynep Bakşi Karatağ’ın CD’sinin adı Usulca (1).
Usulca’nın albüm kitapçığının ilk yazısı sanatçının imzasını taşıyor:
“Kayalar içinden, kendi halinde akıp giden bir dağ suyudur ‘Usulca’...
Kaynağı belli... Kaynağı; sevgi, aşk, emek, dostluk, sabır, umut...
Bu dağ suyunu çoğaltan her bir damlaya, yağmur sonrası gelen toprak kokusunda sevgiler, selâmlar...”
Gerçekten de iyi seçilmiş türküler ve iyi bir icra.
Burak Abatay’ın yazısından bir bölüm de hem solisti hem de repertuvarı tanıtıyor:
“Şimdi arkana yaslan. Murat Karatağ’ın muhteşem düzenlemeleri ve Zeynep’in belki de ilk kez şahit olduğumuz sesinin bu denli güçlü yanı, seni, beni, hepimizi büyük bir yolculuğa çıkarıyor..
Büyük bir ekip, baslar, ziller...
Yılmaz Güney’in Filiz Akın’a bakışı, Umutsuzlar filmi... Yalçın Tura’nın unutulmaz bestesi bu kez Zeynep’in sesinde umut buluşuyor: ‘Soluyor gülümüz, kırılmış dalımız / Perişan halımız nedendir’.
‘Usulca’ albümünde yine hareket, yine renk, yine hüzün,y ine ayrılık, yine sevda... Yine pop, yine synth, yine bağlama.”
CD’de 11 prça yer alıyor:
Sardır beni
Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı
(Feat.Ozbi)
Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar
(Feat.Ahmet Aslan)
Umutsuz
Gül Yüzlü Sultanım
Yol Ayrı Düştü
Uğurlama
Kaçma
Odam Kireç Tutmuyor
(Feat.Ahmet Aslan )
Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada
Ere Xora
(Feat.Umut Altınçağ )
Türkülerin sözlerini CD kitapçığından takip edebilirsiniz.
Bir türkü şöleni diye nitelendirebilirsiniz.
SEVGİLİM - OYA ERGÜN
AZERBAYCAN’DAN AŞK ŞARKILAR (2) I
Reşid Behbudov’un anısına...
Düzenlemeleri Uğraş Durmuş’un yaptığı CD’deki parçalar şöyle sıralanıyor:
Ayrılık
Sevgilim
Küçelere Su Serpmişem
İnce Giyersin
Nazende Sevgilim
Girdim Yarın Bağçasına
Laleler
Sene de Galmaz
Reyhan
Eziz Suret
N Proşay (Affetme)
Moskova Gecesi
Dinlediğinizde çoğuna eşlik edeceksiniz, bilinen türküleri yeni bir dilde, yeni bir sesten dinlemenin tadını çıkarın.
...................................
(1) Kalan
(2) Ahenk