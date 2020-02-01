“Hamsun’u çevirmek şiir yazmak gibi”

Knut Hamsun’un ‘Rosa’ kitabı ‘Benoni’yle başlayan hikâyenin devamı, bir diptiğin ikinci kısmı... Nordland’ın kendine has doğası, Hamsun’un diğer eserlerinde olduğu gibi yine başlı başına bir kahraman olarak yer alıyor romanda. Behçet Necatigil’in çevirisinden Knut Hamsun’u okumak da okur için ayrıcalık. Necatigil, yazar için bakın ne diyor: “Hamsun’u çevirmek benim için şiir yazmak gibi bir şey.”
ROSA (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Knut Hamsun
Çevirmen: Behçet Necatigil
Timaş Yayınları
Behçet Necatigil’in çevirisinden Knut Hamsun’u okumak bir okur için ayrıcalık. Hem iyi bir yazar hem iyi bir şair ve çevirmen. Bu kitabı okurken Necatigil ile Kâmuran Şipal’in çeviri konusunda mektuplaşmalarını anımsadım.
Kitap şöyle başlıyor: “18** kışında Rönneberg’in balıkçı motorlarından biriyle Aalesund’dan Lofot Adaları’na gittim. Yolculuk ucu ucuna dört hafta sürdü; Skroven’de motordan ayrıldım, yoluma devam için bir fırsat kollamaya başladım. Paskalya’ya doğru, bir alamana kayığı Saltenland’a geçiyordu; bu yol beni tam hedefime ulaştırmazdı, ama yine de ona bindim.”
Kitap bir devam özelliği taşıyor. ‘Rosa’, ‘Benoni’yle başlayan hikâyenin devamı, bir diptiğin ikinci kısmı. Okurun, ‘Pan’dan da aşina olduğu karakterlerin de uzak yuvası. Nordland’ın kendine has doğası, Hamsun’un diğer eserlerinde olduğu gibi yine başlı başına bir kahraman olarak vücut buluyor bu romanda. Bu defa Rosa’ya âşık gezgin öğrenci Parelius’un peşinde sürükleniyor okur, yeni çatışmalar, kavuşmalar ve ayrılıklarla... Necatigil, yazar için bakın ne diyor: “Hamsun’u çevirmek benim için şiir yazmak gibi bir şey.”
Felsefeye sanatla bakmak
GENÇLER İÇİN FELSEFE (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Metinlerle Eleştirel Okuma ve Düşünme Çalışmaları - Nuran Direk
Pan Yayınları
Bu kitabın okuma ve anlama özelliğini vurgulamalıyız önce... Yazarın okuma yöntemi şöyle özetlenebilir: ‘Felsefeye sanatla bakmak’. İşte uygulama: Örneğin, ‘Adalet’ kavramını irdelemek istediğimizi varsayalım. Bu kavramı felsefe tarihi içinde incelemeye girmeden önce, Sophokles’ten ‘Antigone’, Dostoyevski’den ‘Karamazov Kardeşler’, Borges’ten ‘Babil Piyangosu’, Nabokov’dan ‘Pnin’, Kafka’dan ‘Dava’ gibi eserlerden seçilmiş uygun metinlerle işe başlamakta sonsuz yarar vardır. Çünkü sanat yapıtları, sorunları doğrudan doğruya sezgisel bir duyuşla anlamamızı sağlayarak felsefece kavramsallaştırmayı kolaylaştırıcı bir rol oynar. Bu saydığım kitaplardan seçilen bir-iki metinden sonra Platon, Aristoteles, Aquinaz, Leibniz, Hume, Kant, Stuart Mill, Karl Marx gibi filozofların adalet konusundaki görüşlerinin özünü ortaya koyan metinler seçerek okumalar yapabiliriz. Bu soruların felsefeye başlayan gençlerin ilgisini çekeceğini umuyorum.
Yararlanacağınız bir anılar birikimi
BASIN YAŞAMIMDA BİTMEYEN YILLAR (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Deniz Banoğlu
Salon Yayınları
Deneyimli gazeteci Banoğlu’nun bu kitabı size basın dünyasından bir kesit sunuyor. Kendi yaşamından örnekler; bir kişinin değil, bir kuşağın da dikkate değer tespitleri... Yararlanacağınız bir anılar birikimi. Banoğlu bu mesleği nasıl seçtiğini anlatıyor: “Tasarlanmış, planlanmış bir seçim değildi benimkisi. Bizim dönemin gençlerinin gelecekler için belli bir hedefleri var mıydı, oluyor muydu, bilmiyorum. Ama tanık olduğum gerçekler şöyleydi: Kimi gençler ailelerinin istediği mesleğin eğitimine yöneliyorlardı, kimileri ailelerinin isteklerine karşın kendi bildikleri yolu seçiyorlardı. Ne ki sonuçta, kendi seçkileri olan sevdikleri mesleğin eğitimini yapmış olsalar da okuduklarından çok daha farklı işlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda da kalıyorlardı.”
87 yazardan Dikmen Gürün’e...
DİKMEN GÜRÜN’E YAZILAR (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Hazırlayanlar: Yavuz Pekman ve Oğuz Arıcı
Doğan Kitap
Pekman, tiyatro dünyasında Dikmen Gürün’ün yerini tanımlıyor: “Tiyatro bir güneşse eğer, Dikmen Gürün de güneş sistemine benzer; Güneş’in etrafında dönen bütün gezegenleri mesleki kimliğinde barındırır adeta. Dikmen Gürün, oyunculuktan festival direktörlüğüne, akademisyenlikten eleştirmenliğe, hocalıktan dergi yöneticiliğine, tiyatro evrenini meydana getiren hemen bütün alanlarda emek vermiş; ortaya koyduğu bütün işlerde titiz, yaratıcı, özgün, entelektüel, ufuk açıcı, evrensel perspektifiyle, hem Türkiye ve dünya tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuş hem de güneş sisteminde yer alan diğer yıldızlara ışık vermiş.”
Kerem Karaboğa da Dikmen Gürün’ün kişiliğini irdeliyor: “Hocam Dikmen Gürün benim için, içerdiği tüm anlam ve boyutlarıyla, ‘aydınlık’ demektir. Ondaki aydınlık elinin değdiği işlere, birlikte çalıştığı insanlara ışık verir, onları canlandırır ve yaşam sevinciyle doldurur. “Kitapta
87 yazarın makalesi bulunuyor.
“Hamsun’u çevirmek şiir yazmak gibi”
Knut Hamsun’un ‘Rosa’ kitabı ‘Benoni’yle başlayan hikâyenin devamı, bir diptiğin ikinci kısmı... Nordland’ın kendine has doğası, Hamsun’un diğer eserlerinde olduğu gibi yine başlı başına bir kahraman olarak yer alıyor romanda. Behçet Necatigil’in çevirisinden Knut Hamsun’u okumak da okur için ayrıcalık. Necatigil, yazar için bakın ne diyor: “Hamsun’u çevirmek benim için şiir yazmak gibi bir şey.”
ROSA (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Knut Hamsun
Çevirmen: Behçet Necatigil
Timaş Yayınları
Behçet Necatigil’in çevirisinden Knut Hamsun’u okumak bir okur için ayrıcalık. Hem iyi bir yazar hem iyi bir şair ve çevirmen. Bu kitabı okurken Necatigil ile Kâmuran Şipal’in çeviri konusunda mektuplaşmalarını anımsadım.
Kitap şöyle başlıyor: “18** kışında Rönneberg’in balıkçı motorlarından biriyle Aalesund’dan Lofot Adaları’na gittim. Yolculuk ucu ucuna dört hafta sürdü; Skroven’de motordan ayrıldım, yoluma devam için bir fırsat kollamaya başladım. Paskalya’ya doğru, bir alamana kayığı Saltenland’a geçiyordu; bu yol beni tam hedefime ulaştırmazdı, ama yine de ona bindim.”
Kitap bir devam özelliği taşıyor. ‘Rosa’, ‘Benoni’yle başlayan hikâyenin devamı, bir diptiğin ikinci kısmı. Okurun, ‘Pan’dan da aşina olduğu karakterlerin de uzak yuvası. Nordland’ın kendine has doğası, Hamsun’un diğer eserlerinde olduğu gibi yine başlı başına bir kahraman olarak vücut buluyor bu romanda. Bu defa Rosa’ya âşık gezgin öğrenci Parelius’un peşinde sürükleniyor okur, yeni çatışmalar, kavuşmalar ve ayrılıklarla... Necatigil, yazar için bakın ne diyor: “Hamsun’u çevirmek benim için şiir yazmak gibi bir şey.”
Felsefeye sanatla bakmak
GENÇLER İÇİN FELSEFE (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Metinlerle Eleştirel Okuma ve Düşünme Çalışmaları - Nuran Direk
Pan Yayınları
Bu kitabın okuma ve anlama özelliğini vurgulamalıyız önce... Yazarın okuma yöntemi şöyle özetlenebilir: ‘Felsefeye sanatla bakmak’. İşte uygulama: Örneğin, ‘Adalet’ kavramını irdelemek istediğimizi varsayalım. Bu kavramı felsefe tarihi içinde incelemeye girmeden önce, Sophokles’ten ‘Antigone’, Dostoyevski’den ‘Karamazov Kardeşler’, Borges’ten ‘Babil Piyangosu’, Nabokov’dan ‘Pnin’, Kafka’dan ‘Dava’ gibi eserlerden seçilmiş uygun metinlerle işe başlamakta sonsuz yarar vardır. Çünkü sanat yapıtları, sorunları doğrudan doğruya sezgisel bir duyuşla anlamamızı sağlayarak felsefece kavramsallaştırmayı kolaylaştırıcı bir rol oynar. Bu saydığım kitaplardan seçilen bir-iki metinden sonra Platon, Aristoteles, Aquinaz, Leibniz, Hume, Kant, Stuart Mill, Karl Marx gibi filozofların adalet konusundaki görüşlerinin özünü ortaya koyan metinler seçerek okumalar yapabiliriz. Bu soruların felsefeye başlayan gençlerin ilgisini çekeceğini umuyorum.
Yararlanacağınız bir anılar birikimi
BASIN YAŞAMIMDA BİTMEYEN YILLAR (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Deniz Banoğlu
Salon Yayınları
Deneyimli gazeteci Banoğlu’nun bu kitabı size basın dünyasından bir kesit sunuyor. Kendi yaşamından örnekler; bir kişinin değil, bir kuşağın da dikkate değer tespitleri... Yararlanacağınız bir anılar birikimi. Banoğlu bu mesleği nasıl seçtiğini anlatıyor: “Tasarlanmış, planlanmış bir seçim değildi benimkisi. Bizim dönemin gençlerinin gelecekler için belli bir hedefleri var mıydı, oluyor muydu, bilmiyorum. Ama tanık olduğum gerçekler şöyleydi: Kimi gençler ailelerinin istediği mesleğin eğitimine yöneliyorlardı, kimileri ailelerinin isteklerine karşın kendi bildikleri yolu seçiyorlardı. Ne ki sonuçta, kendi seçkileri olan sevdikleri mesleğin eğitimini yapmış olsalar da okuduklarından çok daha farklı işlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda da kalıyorlardı.”
87 yazardan Dikmen Gürün’e...
DİKMEN GÜRÜN’E YAZILAR (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Hazırlayanlar: Yavuz Pekman ve Oğuz Arıcı
Doğan Kitap
Pekman, tiyatro dünyasında Dikmen Gürün’ün yerini tanımlıyor: “Tiyatro bir güneşse eğer, Dikmen Gürün de güneş sistemine benzer; Güneş’in etrafında dönen bütün gezegenleri mesleki kimliğinde barındırır adeta. Dikmen Gürün, oyunculuktan festival direktörlüğüne, akademisyenlikten eleştirmenliğe, hocalıktan dergi yöneticiliğine, tiyatro evrenini meydana getiren hemen bütün alanlarda emek vermiş; ortaya koyduğu bütün işlerde titiz, yaratıcı, özgün, entelektüel, ufuk açıcı, evrensel perspektifiyle, hem Türkiye ve dünya tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuş hem de güneş sisteminde yer alan diğer yıldızlara ışık vermiş.”
Kerem Karaboğa da Dikmen Gürün’ün kişiliğini irdeliyor: “Hocam Dikmen Gürün benim için, içerdiği tüm anlam ve boyutlarıyla, ‘aydınlık’ demektir. Ondaki aydınlık elinin değdiği işlere, birlikte çalıştığı insanlara ışık verir, onları canlandırır ve yaşam sevinciyle doldurur. “Kitapta
87 yazarın makalesi bulunuyor.