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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Haluk Dursun’un anısına...

21 Aralık 2019

Kısa süre önce bir otomobil kazasıyla aramızdan ayrılan Haluk Dursun’a Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü verildi. Yakından tanıdığım birinin ödülle yaşatılması, kitaplarının okunması için de bir hatırlatma: ‘İstanbul’da Yaşama Sanatı’ kitabını bütün İstanbulluların okuması gerek.

Haluk Dursun’un (1957-2019 ) ‘İstanbul’da Yaşama Sanatı’ kitabının ‘Önsöz’ünden birkaç satır alıntı: “İstanbul’a ilk defa 1968 yılı sonbaharında geldim. Buradaki ‘geldim’ sözü İstanbul’u ‘görmeye’ değil, İstanbul’da ‘kalmaya’, ‘İstanbullu olmaya’ geldim olarak değiştirilebilir. Ortaköy’de Çırağan Sarayı’nın bir bölümü olan Fer’iye Sarayı’nda -Galatasaray Lisesi’nde- ilk gecem geçti. İstanbul’un ilk manolyasını o sarayın bahçesinde, ilk lüferini önündeki denizde, ilk Boğaziçi mehtabını oradaki bir gecede, ilk açılmış erguvanını hemen karşısındaki Fethi Paşa Korusu’nda gördüm. Hem Avrupa Yakası’nda, Rumelihisarı’nda Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olarak hem de çok daha uzun yıllar Marmara Üniversitesi’nin Anadoluhisarı Kampüsü’nde hoca olarak bulundum ve aradan bir hayli süre geçtikten sonra Boğaziçi’ni tekrar keşfetmek imkânına kavuştum. 1983 yılından beri İstanbul’u sadece ben yaşamıyor, İstanbul’a can gözü’yle sadece ben bakmıyor, talebelerime de aynı tavrı, aynı yaklaşımı vermek için çalışıyor, bu amaçla İstanbul gezileri yapıyorum.”

Sizi gezdirmiyor, sizinle birlikte geziyor

Yeni baskıya yeni ‘Önsöz’ün imzası: Haluk Hoca’nın boncuk kızı. “İstanbul’a ilk defa 1986’da ‘İstanbullu olmaya‘ gelmiş bir âlimin, bir gönül insanının, bir tarihçinin, bir çelebinin, bir kültür hafızasının ve en önemlisi bir hocanın İstanbul’da yaşamanın sanatını anlattığı bu kitabın yeni baskısında, vefatının 7’nci gününde  bu önsözü yazmanın ağırlığı, hüznü ve dahi garip bir mutluluğu ile, bu kitabın ilk baskısı için kendisinin yazdığı ‘Önsöz’den duygularını en güçlü anlattığına inandığım paragrafı tüm okurlarına örnek olması için yineleyerek sözlerime başlamak isterim: ‘İstanbulluların İstanbul’u sevmesi için tanıması, geçmişteki önemini ve tarihi güzelliklerini bilmesi gerekir. Yeni İstanbullu eski hemşehrilerinin nasıl yaşadığını, hangi güzellik ortamı içinde bulunduğunu görüp tadamamış olsa bile, en azından duyabilmeli, öğrenebilmeli ve imrenebilmelidir. Günümüzde maalesef artık kalmayan ortak İstanbul kültürü, ancak ortak İstanbul tarih bilinci ile oluşturulabilir’.”

Yazıların altında yer alan ‘Meraklısı için notlar’ geniş okumalara yelken açmamızı sağlıyor.

Dursun’un kitabında her semtin tarihi, edebiyatı var. O semt hakkında yazılmış en güzel şiirleri de bu kitapta bulacaksınız. Böylece semti niçin sevdiğinizi de anlamış olacaksınız.

Yazar sizi gezdirmiyor. Bilgiç bir rehber tavrı takınmıyor, sizinle birlikte geziyor, o zaman İstanbul’u bilen bir arkadaşla bir kenti tanıyorsunuz.

Kitap 8 ana bölümden oluşuyor:

* I. Bölüm: İstanbul’un Derunûna Âşık Olmak

* II. Bölüm: Yaşayan Boğaziçi

* III. Bölüm: İstanbulluluk

* IV. Bölüm: İstanbul’da Musiki

* V. Bölüm: İstanbul’un Kuşları

* VI. Bölüm: İstanbul’un Ağız Tadı

* VII. Bölüm: Su Şehri İstanbul

* VIII. Bölüm: İstanbul’un Böyledir Baharı

İstanbul’u daha çok  sevdiren bir kitap...

Haluk Dursun’un anısına...

BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
İstanbul’da Yaşama
Sanatı Haluk Dursun
Kapı Yayınları

Doğan Hızlan’ın seçtikleri

21. Yüzyılda Sanat... ?

Zeki Coşkun İkaros Yayınları

MSGSÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Zeki Coşkun modern çağ ve sonrasının izini sürerek kültür sanat alanında olgusal, kuramsal ve kurumsal düzeylerdeki değişimlerin panoramasını çiziyor. 

Haluk Dursun’un anısına...

Gölgeler Çekildiğinde

Alice Walker çeviren: Yeşim Seber Doğan Kitap

‘Renklerden Moru’ romanıyla Pulitzer kazanan Amerikalı yazar Alice Walker’ın ‘Meridian’ı, toplumsal eşitsizliklere, şiddet döngüsüne, kararlılığın gücüne, sevginin ve bağışlamanın önemine dair büyüleyici bir roman.

Haluk Dursun’un anısına...

Meridian

Cahide Birgül Kafka Kitap

Cahide Birgül’ün hasta ve yalnız babasıyla yaşayan Esin’in ansızın çıkıp gelen bir misafirle hayatının altüst oluşunu anlattığı romanı, yıllar önce ilk kez yayımlandığında edebiyat camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

Haluk Dursun’un anısına...Expat Sofra-Türkiye’de Yaşayan Yabancı Kadınların Mutfak Hikâyeleri

Francesca Rosa-Katherine Belliel, çeviren: İrem Kutluk Alfa Yayınları

33 yabancı kadın, beş sofra ve bir ülke... Bu kadınlar ABD, İngiltere, Hollanda, Polonya, Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve Güney Afrika’dan geldiler, Türkiye’nin yemeklerinden güç aldılar ve şimdi size hikâyelerini anlatıyorlar.

Haluk Dursun’un anısına...
 

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