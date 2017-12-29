Halman ödülü Sevimay’ın

İSTANBUL KÜLTÜR ve SANAT VAKFI tarafından düzenlenen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü James Joyce’un ‘Finnegan Uyanması’ (Finnegan’s Wake) çevirisiyle Fuat Sevimay kazandı.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı Halman, 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Başkanlığımdaki seçici kurul üyeleri, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyordu. Seçici kurul, bu yıl kaybettiğimiz jüri üyesi Ahmet Cemal’i anarak toplantıya başladı.

Seçici kurul, aşağıdaki gerekçeyle ödülü Sevimay’a verdi:

“James Joyce’un 1939 tarihli ‘Finnegans Wake’in geceye ve düşlere açılan, dilleri ve tarihleri bir araya getiren cümlelerini Türkçe söylemekteki yaratıcılığı, cesareti ve oyunculuğu gerekçesiyle 15 bin TL değerindeki Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne Fuat Sevimay’ı layık buldu.”

2015 yılında başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için bu yıl İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Japonca, Yunanca, Bulgarca, Çince, Korece ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş 50’ye yakın edebiyat eseri başvurdu.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilki 2015’te Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Reves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen’e, ikincisi ise Anna Seghers’in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad’a verilmişti.

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BU yıl ödülü kazanan Fuat Sevimay kimdir?

1972 yılında doğdu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli dergilerde yayımlanan öykülerini derlediği Ara Nağme kitabı 2014 Orhan Kemal Öykü Ödülü’ne layık görüldü. Haydar Paşa’nın Evi isimli çocuk kitabı Ankara Mimarlar Odası Kent Öyküleri Yarışması’nda birincilik alırken Kapalıçarşı adlı romanı Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Yarışması’nda ödül kazandı.

Sevimay, Kadıköy Anadolu Lisesi tarafından 2015 yılında Kristal Martı Ödülü’ne layık görüldü.

İngilizceden James Joyce, Henry James ve Oscar Wilde, İtalyancadan Luigi Pirandello ve Italo Svevo eserlerinin çevirilerini yapan Sevimay, Literature Ireland ve Trinity Colleqe’in desteği ve kazandığı bursla Dublin’de, James Joyce’un Finnegans Wake eserinin çevirisi üzerine çalıştı ve eser 2016’da ‘Finnegan Uyanması’ adıyla yayımlandı. Sevimay, muhtelif mekânlarda Türk edebiyatı ve çeviri üzerine dersler veriyor.

Sel Yayınları arasında çıkan kitabın başında Enis Batur’un girişi yer alıyor.

Adına ödül verdiğimiz rahmetli dostum Talât Sait Halman, 1931 yılında İstanbul’da doğdu.

Amerika’da çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı, Bilkent Üniversitesi’nde Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nü kurdu. UNESCO Yönetim Kurulu’nda bulundu.

Yazıları ve çevirileriyle Türk edebiyatına önemli eserler kazandırdı.

İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3 bini aşkın makale, inceleme, deneme, 5 binin üzerinde şiir çevirisi yayımlandı.

Türkiye’de ve dünyada birçok önemli ödüller kazandı.

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FUAT SEVİMAY’a ödülü 15 Ocak’ta düzenlenecek törenle verilecek.