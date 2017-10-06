Halıya bakarak dinlenebilir misiniz?

ARKAS KOLEKSİYONU’nda Kumkapı Halıları Sergisi İstanbul’da ilk kez çarşamba akşamı Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı.

Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki nadide Kumkapı halıları, İstanbul’da ilk defa Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergileniyor.

Sergi, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 1-5 Ekim tarihlerinde ikincisi düzenlenen İstanbul Carpet Week (İstanbul Halı Haftası) kapsamında açıldı.

İHİB Başkanı Uğur Uysal, sergi ve hafta nedeniyle ABD’den 200’e yakın halıcının da Türkiye’ye geldiğini açıkladı.

Anadolu halıları ve Osmanlı saray halıları olarak iki ana tema çerçevesinde oluşturulan Arkas Halı Koleksiyonu, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan döneme ait önemli örnekler içeriyor ve dünyadaki önemli halı koleksiyonları arasında gösteriliyor. Koleksiyonun dünyada çok az örneği bulunan ipek Kumkapı halılarından oluşan bölümü İstanbul’da ilk defa Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergileniyor. İki ay boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergide, dünyadaki en geniş Kumkapı halı koleksiyonundan örnekler yer alıyor.

İki çok önemli koleksiyon bir araya geldi bu sergiyle.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Anadolu’nun çeşitli yörelerindeki cami, türbe ve diğer dini yapılardan toplanan ve zaman zaman da satın alınma yoluyla elde edilen ve sayısı 1700’ü bulan nadide halılarla dünyadaki en önemli koleksiyona sahip. Bu nedenle müze uzun yıllar yabancı yayınlarda bir ‘Halı Müzesi’ olarak tanınmış.

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SERGİNİN açılışında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, geçmişten bugüne binlerce yıllık geleneği yansıtan halının, Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğuna dikkat çekerek, halı sanatının korunması ve desteklenmesi gereken bir değer olduğunu vurguladı.

Ailesinden gelen halı sevgisini de 90’lı yılların başından beri geliştirdiğini belirtti.

Ayrıca yorgun günlerinde halılara bakarak dinlendiğini sözlerine ekledi.

Bu koleksiyon 2015 yılında İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde sergilenmişti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bu topraklarda yaşayan insanlar sergen kullanmışlar. Daha sonra halı ve kilim birlikte gelmiş. Resim sanatının bazı nedenlerle gelişememesi dolayısıyla insanlar fikirlerini, hayallerini halıya nakşetmiş” dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise “Bizim bir kelimede halı deyip geçtiğimiz, evimizde kışın ayaklarımız üşümesin diye ezdiğimiz obje, aslında özellikle bu topraklarda yaşayan insanların kadim geçmişini de yansıtıyor” diye ifade etti düşüncelerini.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Seracettin Şahin de Türk halıları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Avrupa ve ABD’de müze ve özel koleksiyonlarda önemli sayıda örnekleri bulunan Kumkapı halıları, özellikle 1950’li yıllardan itibaren yurtdışındaki müzayedelerde sıkça gündeme geliyor.

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BU önemli sergiyi bilerek gezmeniz için ‘Arkas Koleksiyonu’nda Kumkapı Halıları’ kitabını okumanızı salık veririm.

Katalogda Lucien Arkas, Uğur Uysal, Seracettin Şahin, Müjde Unustası, M. Önder Çokay, Altuğ Önder’in yazıları yer alıyor.

Kitapta aynı zamanda tanınmış ustalar hakkında da bilgi var.