Genç heykelcilere destek Milliyet Sanat’tan

MİLLİYET Sanat dergisi tarafından Kemer Country Club işbirliğiyle düzenlenen ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren ve yaz boyunca Kemer Country Hotel’in bahçesinde sergilenen 10 eserin müzayedesi geçen cumartesi günü yapıldı.
Heykelle ilgili her sergi, heykele ve sanatçısına yapılan her yatırım bana göre özel bir önem taşıyor.
Çünkü heykel türü çok desteklenen, kurumların ilgisini çeken bir tür değil. Oysa holdinglerin, kurumların geniş alanlarını tek süsleyen, havasını ısıtan heykeldir.
Bir binaya girer girmez, gözlerim önce beni karşılayacak heykeli arar, sonra da duvarlara bakarım. Resim ararım.
‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisinin açılışına gitmiştim, gerçekten de genç kuşağın yapıtları heykel sanatının geleceği açısından umutlandırdı.
Müzayedeyi Maya Portakal Bitargil yönetti. Raffi Portakal’ın kızı. Dört kuşaktır müzayedeleriyle, sergileriyle sanat ve kültür hayatımıza katkıda bulunuyorlar.
Gençliğimde müzayede ilanlarına baktığımda, belleğimde kalan tek ad var: ‘Portakal’.
Portakal Ailesi’nin, Raffi Portakal’ın hayatını, yaptıklarını öğrenmek isterseniz Enis Batur’un hazırladığı kitabı salık veririm.
Bitargil, müzayededen önce eserlerin yanına giderek öykülerini gelenlere anlattı.
Şöyle konuştu:
“Eserlerin son derece kıymetli, özgün, çok iyi sanatçıların elinden çıktığını gördüm, onlara dokundum, okşadım ve okudum. Hem sanatçılarla hem de heykellerin kendileriyle konuştum. Hepsi bir şey söylüyor ve bir meselenin peşinden koşuyor.
Bence, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Yeni evlerine girmelerine aracılık edeceğim için son derece de mutluyum. Bu müzayedenin bir başlangıç olmasını diliyorum. Umarım sanat hepimize iyi gelir.”
Müzayedeye katılan sanatçıların yapıtları üzerine Bitargil bilgi verdi, onlar da kendi yapıtlarını anlattılar:
*
- Bitargil, Ferit Yazıcı’nın ‘İmkânsız İletişim’ adlı heykeli hakkında bilgi verdi. Beş yaşındaki oğlu Batu Demir Yazıcı da heykeli bakın nasıl tanımladı: “İki insan birbirine tutunmuş ve konuşuyormuş gibi görünüyor.”
- Genco Gülan, ‘Kithara Çalan Apollon’a atıfta bulunarak, Türkiye’de daha az heykel yapılıyor. Heykel sanatıyla barışmak ve genç sanatçıların motive edilmesi gerekiyor dedi.
- ‘İsimsiz’ heykeliyle sergide olan Yılmaz Bulut, “Genç sanatçılar için bir yarışma düzenlenmesi ve dereceye giren eserlerin müzayedeye çıkarılması hem güzel hem de heyecan verici” dedi.
-‘D-503’ isimli ahşap heykeliyle yarışmaya katılan Nihal Konar Naş, ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasının ve müzayedesinin önemli bir farkındalık yarattığını vurguladı.
Uzun yıllar devam etsin dileğinde bulundu.
- ‘Geçmişte Bir Gün’ün sanatçısı Canan Demir, “Bence ‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisi çok öncü bir güç olacak. Genç sanatçıların desteklenmesini de önemsiyorum” diyor.
- ‘Duomo’ adlı çelik heykelin sanatçısı Tanzer Arığ, “Umarım bir sanat eserini yeni sahibiyle buluşturabiliriz. Bu buluşmayı sağladıktan sonra da genç kuşak sanatçılara destek oluruz” dileğini iletti.
- Songül Girgin’in paslanmaz çelikten heykeli ‘Balık’ da sergideydi. Yarışma için düşünceleri:
“Bu yarışmanın, serginin ve müzayedenin genç heykel sanatçılarına çok iyi geleceğini düşünüyorum. Daha şimdiden kendi çevremdeki herkesin heyecanlandığını biliyorum.”
‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması danışmanı Banu Çarmıklı, “Önümüzdeki sene ikinci ayağı gelecek olan bu yarışmanın devamında genç sanatçılara üretim desteği verilecek” açıklamasında bulundu.
‘Heykelde Yeni Keşifler’ danışmanı Sabiha Kurtulmuş da yarışmanın geleceğine değindi:
“Buradaki amaç, katılan heykel sanatçılarını desteklemek. Aynı zamanda ayrılacak bir katkı payıyla da önümüzdeki sene yeni heykel projelerine destek olmak istiyoruz.”
*
BU yarışmanın heykel sanatına ve heykelciye yararlı olduğuna hiç kuşkum yok.
Genç heykelcilere destek Milliyet Sanat’tan
MİLLİYET Sanat dergisi tarafından Kemer Country Club işbirliğiyle düzenlenen ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren ve yaz boyunca Kemer Country Hotel’in bahçesinde sergilenen 10 eserin müzayedesi geçen cumartesi günü yapıldı.
Heykelle ilgili her sergi, heykele ve sanatçısına yapılan her yatırım bana göre özel bir önem taşıyor.
Çünkü heykel türü çok desteklenen, kurumların ilgisini çeken bir tür değil. Oysa holdinglerin, kurumların geniş alanlarını tek süsleyen, havasını ısıtan heykeldir.
Bir binaya girer girmez, gözlerim önce beni karşılayacak heykeli arar, sonra da duvarlara bakarım. Resim ararım.
‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisinin açılışına gitmiştim, gerçekten de genç kuşağın yapıtları heykel sanatının geleceği açısından umutlandırdı.
Müzayedeyi Maya Portakal Bitargil yönetti. Raffi Portakal’ın kızı. Dört kuşaktır müzayedeleriyle, sergileriyle sanat ve kültür hayatımıza katkıda bulunuyorlar.
Gençliğimde müzayede ilanlarına baktığımda, belleğimde kalan tek ad var: ‘Portakal’.
Portakal Ailesi’nin, Raffi Portakal’ın hayatını, yaptıklarını öğrenmek isterseniz Enis Batur’un hazırladığı kitabı salık veririm.
Bitargil, müzayededen önce eserlerin yanına giderek öykülerini gelenlere anlattı.
Şöyle konuştu:
“Eserlerin son derece kıymetli, özgün, çok iyi sanatçıların elinden çıktığını gördüm, onlara dokundum, okşadım ve okudum. Hem sanatçılarla hem de heykellerin kendileriyle konuştum. Hepsi bir şey söylüyor ve bir meselenin peşinden koşuyor.
Bence, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Yeni evlerine girmelerine aracılık edeceğim için son derece de mutluyum. Bu müzayedenin bir başlangıç olmasını diliyorum. Umarım sanat hepimize iyi gelir.”
Müzayedeye katılan sanatçıların yapıtları üzerine Bitargil bilgi verdi, onlar da kendi yapıtlarını anlattılar:
*
- Bitargil, Ferit Yazıcı’nın ‘İmkânsız İletişim’ adlı heykeli hakkında bilgi verdi. Beş yaşındaki oğlu Batu Demir Yazıcı da heykeli bakın nasıl tanımladı: “İki insan birbirine tutunmuş ve konuşuyormuş gibi görünüyor.”
- Genco Gülan, ‘Kithara Çalan Apollon’a atıfta bulunarak, Türkiye’de daha az heykel yapılıyor. Heykel sanatıyla barışmak ve genç sanatçıların motive edilmesi gerekiyor dedi.
- ‘İsimsiz’ heykeliyle sergide olan Yılmaz Bulut, “Genç sanatçılar için bir yarışma düzenlenmesi ve dereceye giren eserlerin müzayedeye çıkarılması hem güzel hem de heyecan verici” dedi.
-‘D-503’ isimli ahşap heykeliyle yarışmaya katılan Nihal Konar Naş, ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasının ve müzayedesinin önemli bir farkındalık yarattığını vurguladı.
Uzun yıllar devam etsin dileğinde bulundu.
- ‘Geçmişte Bir Gün’ün sanatçısı Canan Demir, “Bence ‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisi çok öncü bir güç olacak. Genç sanatçıların desteklenmesini de önemsiyorum” diyor.
- ‘Duomo’ adlı çelik heykelin sanatçısı Tanzer Arığ, “Umarım bir sanat eserini yeni sahibiyle buluşturabiliriz. Bu buluşmayı sağladıktan sonra da genç kuşak sanatçılara destek oluruz” dileğini iletti.
- Songül Girgin’in paslanmaz çelikten heykeli ‘Balık’ da sergideydi. Yarışma için düşünceleri:
“Bu yarışmanın, serginin ve müzayedenin genç heykel sanatçılarına çok iyi geleceğini düşünüyorum. Daha şimdiden kendi çevremdeki herkesin heyecanlandığını biliyorum.”
‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması danışmanı Banu Çarmıklı, “Önümüzdeki sene ikinci ayağı gelecek olan bu yarışmanın devamında genç sanatçılara üretim desteği verilecek” açıklamasında bulundu.
‘Heykelde Yeni Keşifler’ danışmanı Sabiha Kurtulmuş da yarışmanın geleceğine değindi:
“Buradaki amaç, katılan heykel sanatçılarını desteklemek. Aynı zamanda ayrılacak bir katkı payıyla da önümüzdeki sene yeni heykel projelerine destek olmak istiyoruz.”
*
BU yarışmanın heykel sanatına ve heykelciye yararlı olduğuna hiç kuşkum yok.