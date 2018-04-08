Film-dizi müzikleri... Burcu Güneş’in CD’si

Kendi başına dinlendiği zaman aynı etkiyi uyandırır mı, yoksa görüntüyle birlikte mi etkiler.

Bazı filmlerin müziği elbet ses belleğimizde kalmıştır ama ben Morricone dışında bir bestecinin CD’sini yalnız başıma dinlediğimi anımsamıyorum.

Belki de onun müziğini yaptığı western’lere olan tutkumdan.

Hiç kuşkusuz bizim dizilerimiz, filmlerimiz için yapılmış müzikler de ödüller kazandı.

Birçok kimsenin aklında Dr. Jivago, Aşk Hikâyesi, Baba’nın melodileri kalmıştır.

Bu hafta çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan söz edeceğim.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 2. ve 3. sezon dizi müzikleri.

Seyretmeyenler ile seyredenlerin dinlemeleri arasında sanırım bir fark olacaktır.

İki CD’den oluşan albümde birinci CD’de 16, ikinci CD’de 13 parça var.

Ben CD’deki sanatçılardan seçtiklerimi yazacağım:

- Üryan Geldim - Söz& Beste Anonim- Solist: Ahmet Arslan

- Metris - Söz& Beste: Mehmet Koç - Solist Hüseyin Ay

- Yarim Senden Ayrılalı - Söz: Âşık Kul (Anonim) - Beste: Yavuz Top - Solist: Zara

- Aldırma Gönül - Söz: Sabahattin Ali - Beste: Yavuz Örten

- O Vay Beni Ağlarum - Söz& Beste: Anonim - Solist: Çimen Yalçın

- Beyaz Giyme - Söz& Beste: Anonim - Solist: Zara

Diğer besteciler, solistler:

- Levent Güneş

- Ahmet Arslan

- Engin Arslan

- Ayla Çelik

- Kemal Sahir Günel

- Ayşe Önder

BURCU GÜNEŞ’TEN ANADOLU’NUN GÜNEŞİ

CD’nin ilk sayfasında Burcu Güneş, “Sanat hayatımın 20. yılında” başlıklı giriş yazısında CD’nin çıkmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyor.

Arka kapak yazısında Karacaoğlan’dan bir alıntı:

“Üryan geldim, gene üryan giderim der Karacaoğlun...

Önemli olan yıllar geçse de kalıcı bir eser bırakabilmekti tek gayem, yüreğimden gelen benden size...”

İyi seçilmiş, iyi okunmuş türküler. Çoğunu dinlerken siz de mırıldanacaksınız.

İçindekileri sıralıyorum:

- Yoh Yoh

- Minnet Eylemem - Konuk: Selda Bağcan - Söz: Nesimi - Müzik: Feyzullah Çınar

- Kıyamadığım - Söz: Sabahattin Ali- Müzik: Murat Karatağ

Türkünün sözleri:

“Hey bir zaman bakıp bakıp

Seyrine doyamadığım

Şimdi gurbette bırakıp

Sesini duyamadığım

Evde kapanıp kaldın mı

Seyrana çıkıp güldün mü

Başkalarının oldun mu

Benimsin diyemediğim

Dik yamaçların selisin

Sen benden daha delisin

Şimdi kimlerin kulusun

Başını eğemediğim

Akıtıp gözüm yaşını

Hatırlarım gülüşünü

Kıvırcık saçlı başını

Göğsüme koyamadığım

- Deniz Üstünde Fener - Konuk Sanatçı: Selçuk Balcı

- Ervah-ı Ezelde - Söz: Âşık Sümmani - Müzik: Yavuz Top

- Han Sarhoş Hancı Sarhoş - Söz/Müzik: Mahzuni Şerif

- Adaletin Bu mu Dünya - Söz/Müzik: Ali Ercan

- Sen Benimsin - Söz/Müzik: Neşet Ertaş

- Bir Ay Doğar - Söz/Müzik: Anonim

- Potpuri - Nar Danesi & Bahçe Duvarından Aştım - Neşet Ertaş & Muharrem Ertaş

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DEĞİŞİK müzik sevenler için bir sunum.

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(1) Z - Kalan

(2) DMC