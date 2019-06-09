Festival İstanbul’un semtlerini de tanıtıyor

Önce başlangıcından bugüne bütün emek verenlerin yaşayanlarına uzun ömür diliyorum, aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyorum.
Hiç kuşkusuz bir ailenin çabasını yazmalıyım.
Nejat Eczacıbaşı, Şakir Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı.
Şakir Eczacıbaşı, festivale çağırdıklarının özellikle Aya İrini’de konserlerin sonuna kadar kalmalarını estetik bir dedektif olarak takip ederdi. Hele yanına oturduysanız, bisleri bile dinlemeden oradan ayrılamazdınız.
Festivallerin, semtlerin, ülkelerin tanınmasında ne kadar etkili olduğunu söylemeye gerek var mı?
İstanbul’a gelen bir yabancı, Beyoğlu’nu, Pera’yı tanıyor. Müzisyenlerle dost oluyor.
Her ırktan, her dinden, her inançtan insanların bir aradalığını görüyor.
Beyoğlu’nu tanıyor, yapılarını görüyor.
Yalnız yabancılar için değil, başka şehirlerden gelenlerin de bu fırsatı kullanmalarını öneririm.
Tarihi yarımadayı iyice gezin, Aya İrini’deki konserler gerçekten o bölgeyi tanımanız için vesiledir.
Müzeler semtidir, Topkapı Sarayı’nı, Türk-İslâm Eserleri Müzesi’ni, Arkeoloji Müzesi’ni, Ayasofya’yı gezdikten sonra konserden önce bir kahve için ya da yemeğinizi yiyin, iyi bir konseri dinleyin.
İş Sanat Konser Salonu’na konserden biraz önce gidin, Kibele Galerisi’nde Halûk Oral’ın hazırladığı Nâzım Hikmet Sergisi’ni gezin.
Boğaz’ı gezmek, dinlenmek, denizden esintiyi hissederek bir tatil gününüzü Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde geçirin. Saat 11.00 iyi bir saat.
İstanbul’un önemli özel müzelerinden Rahmi M. Koç Müzesi’ni gezmedinizse hem müzeyi görür hem de tanınmış bir trioyu dinlersiniz.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki konser bir kez daha sizin Boğaz’da vakit geçirmenizi sağlıyor.
Festivalin benim için önemli özelliklerinden biri de bilmediğim semtleri gezmek, tanımak.
Kadıköy’e geçin, Süreyya Operası’nda müzik dinleyin, oranın tarihini de öğrenin. Eğer başka kentlerden geldiyseniz Kadıköy’ün keyfini çıkarın, kitapçısına gidin, pastanelerini, lokantalarını tanıyın.
Galata Kulesi Meydanı’nda müzik dinlemenin zevki başka.
Orada ünlü şef Gustavo Dudamel’in yönettiği orkestrayı, Barış İçin Müzik topluluğunu da dinlemiştim.
Tarihi yerlerde yapılan festivallerin ayrı bir etkileyiciliği var.
Yabancı yaz festivallerinin televizyonda yerlerini görüyorum, klasik müzik dergilerinde okuyorum.
Adalar’da festival düzenlenebilir mi? Sık sık bu soruyu sorar cevabını bulamam.
Üstelik oraların edebiyat tarihi açısından da önemi var. Müzikle edebiyat neden birleşmesin?
Heybeliada’da Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, Burgazada’da Sait Faik Abasıyanık’ın evleri var, oraları da gezdirebilirsiniz.
Neve Şalom Sinagogu’nda, oda müziğinin yıldızları çalacak.
Topkapı Sarayı’nda da Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma Operası’nı seyrettiğim günleri de anımsadım.
İlgimi çeken, altını çizdiğim bir konser daha var:
*
KAPALIÇARŞI Kalpakçılar Cad. Nuruosmaniye Kapısı’ndan girin.
“Seyr ü Sefa”yı izleyin. 23 Haziran 18.00’de oyunuzu attıktan sonra müzik iyi gelir.
Kimler var?
Göksel Baktagir - kanun
Yurdal Tokcan - ut
Ross Daly - Girit lirası, rebab
Kelly Thoma - Girit lirası
Zohar Fresco - vurmalı sazlar
Müzik Rotası: Samatya
Doğduğum, büyüdüğüm bir semtin kozmopolit havasını müzikten soluyabilirsiniz.
Sahil yolu yapılmadan önce, kıyı gazinolarında çay içerdik.
O semti elbet Aydın Boysan’dan da okumak gerekir.
Surp Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Kilisesi’nde, Ahmed Adnan Saygun, Komitas Vardaped’in bestelerini dinleyeceksiniz.
Müzik Rotası’nda başka kiliselerde de konserler var.
İstanbul’un eski bir semtini görüp gezmiş olacaksınız.
Profesyonel rehber eşliğinde gezeceksiniz.
Narlıkapı’ya gittiğinizde de orada hafta sonu sohbetleri yapan rahmetli Behçet Necatigil, rahmetli Ali Tanyeri ve Kâmuran Şipal’i de anımsayın.
Ben de arada bir katılırdım.
Konser öncesi, konseri, besteciyi anlatan konuşmaları da kaçırmayın. Kimler konuşacak:
Evin İlyasoğlu
Zeynep Gedizlioğlu
Özkan Manav
Can Okan
Prof. Dr. Levent Kavas
Asuman Kafaoğlu-Büke
Fevzi Erçin
Prof. Dr. Bülent Gözkân
Murat Yetkin
Öznur Alumur
Dr. Gözde Durmuş.
*
İYİ toplulukları, iyi solistleri dinlemeden önce semtleri, mekânı tanımanızı salık veririm. İyi gezmeler ve iyi dinlemeler.
Festival İstanbul’un semtlerini de tanıtıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, 47 yaşına bastı.
Önce başlangıcından bugüne bütün emek verenlerin yaşayanlarına uzun ömür diliyorum, aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyorum.
Hiç kuşkusuz bir ailenin çabasını yazmalıyım.
Nejat Eczacıbaşı, Şakir Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı.
Şakir Eczacıbaşı, festivale çağırdıklarının özellikle Aya İrini’de konserlerin sonuna kadar kalmalarını estetik bir dedektif olarak takip ederdi. Hele yanına oturduysanız, bisleri bile dinlemeden oradan ayrılamazdınız.
Festivallerin, semtlerin, ülkelerin tanınmasında ne kadar etkili olduğunu söylemeye gerek var mı?
İstanbul’a gelen bir yabancı, Beyoğlu’nu, Pera’yı tanıyor. Müzisyenlerle dost oluyor.
Her ırktan, her dinden, her inançtan insanların bir aradalığını görüyor.
Beyoğlu’nu tanıyor, yapılarını görüyor.
Yalnız yabancılar için değil, başka şehirlerden gelenlerin de bu fırsatı kullanmalarını öneririm.
Tarihi yarımadayı iyice gezin, Aya İrini’deki konserler gerçekten o bölgeyi tanımanız için vesiledir.
Müzeler semtidir, Topkapı Sarayı’nı, Türk-İslâm Eserleri Müzesi’ni, Arkeoloji Müzesi’ni, Ayasofya’yı gezdikten sonra konserden önce bir kahve için ya da yemeğinizi yiyin, iyi bir konseri dinleyin.
İş Sanat Konser Salonu’na konserden biraz önce gidin, Kibele Galerisi’nde Halûk Oral’ın hazırladığı Nâzım Hikmet Sergisi’ni gezin.
Boğaz’ı gezmek, dinlenmek, denizden esintiyi hissederek bir tatil gününüzü Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde geçirin. Saat 11.00 iyi bir saat.
İstanbul’un önemli özel müzelerinden Rahmi M. Koç Müzesi’ni gezmedinizse hem müzeyi görür hem de tanınmış bir trioyu dinlersiniz.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki konser bir kez daha sizin Boğaz’da vakit geçirmenizi sağlıyor.
Festivalin benim için önemli özelliklerinden biri de bilmediğim semtleri gezmek, tanımak.
Kadıköy’e geçin, Süreyya Operası’nda müzik dinleyin, oranın tarihini de öğrenin. Eğer başka kentlerden geldiyseniz Kadıköy’ün keyfini çıkarın, kitapçısına gidin, pastanelerini, lokantalarını tanıyın.
Galata Kulesi Meydanı’nda müzik dinlemenin zevki başka.
Orada ünlü şef Gustavo Dudamel’in yönettiği orkestrayı, Barış İçin Müzik topluluğunu da dinlemiştim.
Tarihi yerlerde yapılan festivallerin ayrı bir etkileyiciliği var.
Yabancı yaz festivallerinin televizyonda yerlerini görüyorum, klasik müzik dergilerinde okuyorum.
Adalar’da festival düzenlenebilir mi? Sık sık bu soruyu sorar cevabını bulamam.
Üstelik oraların edebiyat tarihi açısından da önemi var. Müzikle edebiyat neden birleşmesin?
Heybeliada’da Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, Burgazada’da Sait Faik Abasıyanık’ın evleri var, oraları da gezdirebilirsiniz.
Neve Şalom Sinagogu’nda, oda müziğinin yıldızları çalacak.
Topkapı Sarayı’nda da Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma Operası’nı seyrettiğim günleri de anımsadım.
İlgimi çeken, altını çizdiğim bir konser daha var:
*
KAPALIÇARŞI Kalpakçılar Cad. Nuruosmaniye Kapısı’ndan girin.
“Seyr ü Sefa”yı izleyin. 23 Haziran 18.00’de oyunuzu attıktan sonra müzik iyi gelir.
Kimler var?
Göksel Baktagir - kanun
Yurdal Tokcan - ut
Ross Daly - Girit lirası, rebab
Kelly Thoma - Girit lirası
Zohar Fresco - vurmalı sazlar
Müzik Rotası: Samatya
Doğduğum, büyüdüğüm bir semtin kozmopolit havasını müzikten soluyabilirsiniz.
Sahil yolu yapılmadan önce, kıyı gazinolarında çay içerdik.
O semti elbet Aydın Boysan’dan da okumak gerekir.
Surp Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Kilisesi’nde, Ahmed Adnan Saygun, Komitas Vardaped’in bestelerini dinleyeceksiniz.
Müzik Rotası’nda başka kiliselerde de konserler var.
İstanbul’un eski bir semtini görüp gezmiş olacaksınız.
Profesyonel rehber eşliğinde gezeceksiniz.
Narlıkapı’ya gittiğinizde de orada hafta sonu sohbetleri yapan rahmetli Behçet Necatigil, rahmetli Ali Tanyeri ve Kâmuran Şipal’i de anımsayın.
Ben de arada bir katılırdım.
Konser öncesi, konseri, besteciyi anlatan konuşmaları da kaçırmayın. Kimler konuşacak:
Evin İlyasoğlu
Zeynep Gedizlioğlu
Özkan Manav
Can Okan
Prof. Dr. Levent Kavas
Asuman Kafaoğlu-Büke
Fevzi Erçin
Prof. Dr. Bülent Gözkân
Murat Yetkin
Öznur Alumur
Dr. Gözde Durmuş.
*
İYİ toplulukları, iyi solistleri dinlemeden önce semtleri, mekânı tanımanızı salık veririm. İyi gezmeler ve iyi dinlemeler.