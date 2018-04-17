Felsefe zihnimizi açar

Felsefeyi nasıl sevdirebiliriz? Bu çağda okunmasını nasıl sağlayabiliriz?

Norveçli yazar Jostein Gaarder’in Sofie’nin Dünyası kitabı felsefeyi sevdirerek öğretmişti.

Daha sonra da özet kitaplar yayımlandı.

Bizim kuşağın yakından tanıdığı felsefeciler Macit Gökberk, Halil Vehbi Eralp, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Hüseyin Batuhan, İonna Kuçuradi, Doğan Özlem.

Yıllarını felsefe öğretimine adayan Betül Çotuksöken’e Armağan(*) kitabını bu açıdan önemli buldum.

Felsefeye Giriş Yolları başlıklı kitabı üç kişi hazırlamış:

Ahu Tunçel-Zekiye Kutlusoy-Güncel Önkal.

Başlarken... yazısı Ahu Tunçel’in. Kitabın oluşumunun öyküsünü, yayınlanması için çaba göteren adları sıralıyor.

Betül Çotuksöken’le Söyleşi’de çoçukluğu, okul yaşamı, öğrenimi konusunda bilgi ediniyoruz. Bu söyleşiyi, Betül Çotuksöken’in Çalışmaları sayfaları izliyor.

Kitabın bölümleri şöyle:

- Anılar/İzlenimler

- Betül Çotuksöken’in Felsefi Söylemi Üzerine

- Akademik Yazılar

- Betül Çotuksöken’in Albümünden Seçilen Fotoğraflar

Kırkı aşan yazar, akademisyen bu kitapta yer alıyor.

Bu tür armağan kitaplarda, yakınlarının tanıtma yazıları, izlenimler, onun kişiliğinin anlaşılmasında benim ilk önce okuduğum yazılardır.

Onlardan birkaçının altını çizdim:

- Burcu Çotuksöken / Anne, Babaanne, Betül Çotuksöken

- S. Emre Çotuksöken/ Oğlunun Kaleminden Felsefeci Bir Anne

- Yusuf Çotuksöken / Bir Felsefeciyle, Düşünürle Kırk Yılı Yaşamak.

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DİLEK Arlı Çil, ‘Yaşama Uğraşı Olarak Felsefe’ yazısında Nermi Uygur ile Betül Çotuksöken’in ortak izlekler üzerinde gittiklerini belirtir. Nermi Uygur için şöyle yazıyor Çotuksöken:

“Bir yaşama hatta bilgelik felsefesi olarak ortaya çıkan N. Uygur’un felsefi söylemi, özgün bir söylem olarak ‘şimdi ve burada’ olanı kavramaya ve ardından da kavramlaştırmaya çalışır; terimler ve bunların ardındaki kavramlar hiçbir zaman içi boş kalıplar değildir.”

Yusuf Çotuksöken’in yazısının başlığı şu:

‘Nasrettin Hoca’nın Fıkralarında Trajik Olan ve Komik Olanın birlikteliği’.

İki kavramın nasıl birbirini bütünlediğini vurguluyor yazar:

“Yaşamda karşılaştığımız trajikomik olaylar, Nasrettin Hoca fıkralarında da karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan günlük yaşamdan alınan fıkralarda trajik olanla komik olan birbirini bütünlercesine birbirine eklemlenmiş olarak bulunmaktadır.”

Gerçekten de fıkraların yaşaması, yeniden yaratılması insanın vazgeçilmez iki özelliğini bir arada barındırmasıdır.

İonna Kuçuradi’nin ‘İnsansal Güvenliğin Öğeleri Olarak Beslenme ve Sağlık Hakları’ yazısı, felsefenin hayatla ve güncelle olan bağlantısını kanıtlamaktadır.

Gürol Irzık’ın ‘Hans Reichenbach’ın İstanbul Yılları’, onun Türkiye’deki yıllarını bilen, kitaplarını okuyanlar için, başta benim gibiler için ilgi çekici bir yazı.

Afşar Timuçin’in “Baudelaire’in Platon’cu Dünyası” felsefeciler kadar edebiyatçıların da okuması gereken bir yazı.

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FELSEFENİN ne olduğu, yaşamımızla bağlantıları, düşünmemizi etkileme oranı konusunda faydalanacağınız bir armağan kitap.

(*) Felsefeye Giriş Yolları

Dışdünya-Düşünme-Dil

Betül Çotuksöken’e Armağan

Papatya Bilim

Üniversite Yayıncılığı