Ezgiden ezgiye enstrümantal müzik

BU pazar enstrümantal müziğin iki CD’sini salık vereceğim.

Sözlü parçaları enstrümantal olarak dinlemek çok başka bir müzik beğenisini temsil eder. Eğer sözlerini bilmiyorsanız sadece müziği sizin için yeterlidir. Sözlerini biliyorsanız, bazen o müziğe eşlik edersiniz.

Müzik CD’den, sözler sizden.

Azerbaycan Aşk Şarkıları’nı (Azerbaijan Love Songs)(1) dinledim. Azerbaycan müziği bizim kulaklarımıza yabancı değil. Birçoğunu dinlemişizdir, ses belleğimizde yeri vardır.

İki genç sanatçı Utku Barış Andaç (keman) ile Ozan Sarıboğa (piyano) bazısını bildiğimiz parçaları icra etmişler.

Düşüncelerini söze dökmüşler:

“Biz bu albümde size müzik yapmak istemedik, müziğin kendisi olmaya karar verdik... Keman çalarken kemanı, piyano tuşlarına dokunurken piyanoyu unutuyorsanız, piyano da sizsiniz, keman da, müzik de... İstedik ki dinlerken siz de sadece dinleyici olmayın. Bizimle beraber müzik olun.

Sözlü müziğin çokça rağbet gördüğü bir dünyada, enstrümantal müzik yapmak doğrusu cesaret istiyor... Ama biz inanıyoruz ki müzik zaten her dilde konuşur.”

İki genç sanatçının kısa biyografilerini okumalısınız.

Utku Barış Andaç 1987’de İzmir’de doğdu, ortaokul yıllarında müzikle ilgilenmeye başladı.

Andaç, halen popüler müzik sanatçılarına sahnede ve albüm kayıtlarında eşlik etmekte, yaylı düzenlemelerini ve kayıtlarını yönetmektedir.

Ozan Sarıboğa 1990’da Kayseri’de doğdu. Beş yaşında yeteneğini fark eden müzisyen babasının desteği ile vurmalı sazlar, bağlama ve piyano eğitimine başladı.

Stüdyosunda birçok albüm, reklam cıngılı ve film müzikleriyle uğraşmaktadır.

Seslendirdikleri bütün parçaların sözleri de kitapçıkta yer almıştır.

Bir parça ile ilgili bilgiyi yazalım:

“Sene de Galmaz”, Resul Rıza’nın sözleriyle lirik vokallerin harika bir örneği olarak kabul edilir.

Şarkı Reşid Behbudov tarafından ilk kez 1957’de Moskova’da düzenlenen Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nde seslendirildi. Tofig Guliyev’e özgü nadir ve hassas melodiler ile “Sene de Galmaz” dönemin en popüler şarkılarından biri haline gelmiştir.

CD’de 20 parça yer alıyor.

POPÜLER MÜZİĞİ KANUNLA ÇALIYOR

KANUNİ Aytaç Doğan da “Kanun Resitali”nde(2) birçok sanatçıdan dinlediğimiz popüler parçaları kanunla icra ediyor.

Doğrusu ben beğendim, bir oda müziği gibi sadece bir enstrümanla değişik sanatçılarımızdan dinlediğimiz parçaları tek bir sazdan dinlemenin ayrı bir lezzeti olduğu kanısındayım.

Özellikle iki icrayı birkaç kez üst üste dinledim.

Biri sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Sorma” parçası, diğeri de “Odam Kireç Tutmuyor” parçası.

Neleri seslendirmiş sanatçı?

Aşk ve İstanbul - Aytaç Doğan

Sonuna Kadar Geldim Aşkım – Mustafa Sandal&Ferda Anıl Yarkın

Kurşun Adres Sormaz ki – Kenan Doğulu

Çabuk Olalım Aşkım - Yıldız Tilbe

Dön Bebeğim – Ümit Sayın

Aşktan Öte (Tahadoh) – Mishal Alarouj

Seninle Olmak Var Ya – Metin Özülkü&Eda Özülkü

Alışamadım – Ercan Saatçi&Ufuk Yıldırım

Hasret (Mata sa taref) – Mohamed Abdel Wahab

Dil Yarası – Orhan Gencebay

Sorma – Sezen Asu

Memleketimde Sabah (Sabah Alwatan) – Mishal Alarouj

Odam Kireç Tutmuyor – Anonim

Sezen Aksu’nun “Sorma”sı ve “Odam Kireç Tutmuyor” hariç hiçbirini dinlemiş değilim.

İlk kez Aytaç Doğan’dan dinledim.

Beatles’ı da Berlin Filarmoni’nin çellistinden dinlemiştim.

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ENSTRÜMANTAL icraları sevenler dinleyebilirler.

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(1) Ahenk Müzik (2) Dokuz Sekiz Müzik Yapım