Eskişehir’de sempozyum

ANADOLU’nun çeşitli kentlerinde, bölgelerinde gerçekleştirilen festivallere, sanat etkinliklerine, sanatı büyük kentlerin dışına taşıdığı için çok önem veriyorum.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bunlara bir örnektir.

Tepebaşı Belediyesi şiir günleri ile de sanata katkıda bulunuyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, on yıldır artık kentin ‘kimliklerinden’ biri haline gelen pişmiş toprağı uluslararası bir etkinlikle gündeme taşıyıp yaşatmaya çalışıyor. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda pişmiş toprak, bilimsel, sanatsal ve sektörel olarak ele alınıyor.

Pişmiş toprağa yönelik bilimsel sunumların yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışından davet edilen sanatçıların çalıştığı heykeller Tepebaşı bölgesinde parklara yerleştiriliyor, bu alanda üretim yapan işletmeler de etkinliğe davet edilerek onların da ürünlerini tanıtma olanağı sağlanıyor.

On beş gün süren sempozyumun düzenleyicisi Tepebaşı Belediyesi olsa da bölgenin en önemli işletmelerinden biri olan Başak Kiremit ana sponsor olarak sempozyuma katkı sağlıyor. Anadolu Üniversitesi de Prof. Bilgehan Uzuner’in sempozyum danışmanlığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ile bir anlamda akademik ve sanatsal destek sunuyor.

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2001, 2002 ve 2003 yıllarında başlayan ve zorunlu bir aradan sonra 2010 yılında tekrar düzenlenmeye başlanan sempozyum bu yıl 8 Eylül’de başladı, 24 Eylül’de son bulacak.

11’inci kez düzenlenen sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından katılacak sanatçılar tasarladıkları heykelleri Eskişehir’e armağan edecekler.

Sempozyumda bugüne kadar sanatçıların vücuda getirdiği irili ufaklı heykeller, Tepebaşı bölgesindeki parkları süslüyor.

İlk dönem heykellerin yer aldığı Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi karşısındaki ‘Heykel Park’tan sonra, pek çok parka yerleştiriliyor.

Bu yıl, sempozyuma yurtdışından Hosig Bank (G. Kore), Thatree Muangekaew (Tayland), Kenichi Harayama (Japonya), Judith Püschel (Almanya), Christine Lübge (Almanya), Penelope Vallejo (İspanya) ve ülkemizden Kaan Canduran, Vedat Kacar, Aysun Çölbayır Diniz, Nurtaç Çakar ile Nurdan Arslan katıldı.

Bu yılki sempozyumun teması Adalet Kavramı idi.

10’uncu Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda ortaya çıkan özgün heykellerden dikkat çeken bir heykel, Alman sanatçı Reinhard Keitel’e ait. Kitapları üst üste dizerek bir bakıma ‘kitapkale’ oluşturan sanatçı, Alman şair Goethe ile Türk şairi Nâzım Hikmet’i eserinde buluşturmuş.

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HİÇ kuşkusuz bu tür sempozyumlar, etkinlikler Eskişehir’i daha da tanınır kılıyor. Darısı diğer şehirlerin başına.