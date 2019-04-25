Erzurum’da kitap fuarı

ÜNİVERSİTE şehri Erzurum’a bir kitap fuarı gerekirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde bir konuşma yaptım. Türk dilinin ve edebiyatının birçok değerli ismi o üniversitede ders verdi. Üniversiteye gittiğimde aziz dostum Prof. Dr. Mustafa İsen’in hatırlatmasıyla Seyfettin Özege Kütüphanesi’ni ziyaret ettim.
Erzurum’dan sonra Bayburt’a 45 km uzaklıktaki Bayraktar Köyü’nde Hüsamettin Koçan’ın kurduğu Baksı Müzesi’ne gittim.
Bu yıl ikinci kez düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde 27 Nisan’da açılıyor. Fuar 5 Mayıs’a kadar sürecek.
Katkıda bulunan kuruluşlar:
- TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ.
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi.
- Türkiye Yayıncılar Birliği.
Bu fuarda 135 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu, söyleşi, panel ve çocuk etkinlikleriyle 40 kültür etkinliği düzenleyecek.
FUARA GELECEK YAZARLAR:
- Metin Celâl,
- Haydar Ergülen,
- Hidayet Karakuş,
- Ömer Erdem,
- İsmail Saymaz,
- Ercan Karakaş,
- Ertan Aksoy,
- Gülsevin Kıral,
- Necati Güngör,
- Aslı Tohumcu,
- Hicabi Demirci,
- İlkin Başar Özal,
- Gri Koç,
- Emre Gül,
- Koray Yersüren,
- Seval Şahin,
- Didem Ardalı Büyükarman,
- Ayla Duru Karadağ,
- Sara Gürbüz Özeren,
- Erdal Güzel,
- Faruk Dilaver,
- Fatih Duman,
- Mesut Turan,
- İsmail Bingöl,
- Ömer Özden,
- Yavuz Bahadıroğlu.
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AYRICA Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Çocuk ve gençlik kitabı yazarları, çocuklarla söyleşecek. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde Gülsevin Kıral, Aslı Tohumcu, Necati Güngör, Hicabi Demirci, Gri Koç, Emre Gül, Koray Yersüren ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.
*
DOKUZ gün boyunca kitabın başkenti Erzurum olacak.
Girişin ücretsiz olduğu Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, her gün 10.30-20.00, kapanış günü olan 5 Mayıs tarihinde ise 10.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Erzurum’da kitap fuarı
ÜNİVERSİTE şehri Erzurum’a bir kitap fuarı gerekirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde bir konuşma yaptım. Türk dilinin ve edebiyatının birçok değerli ismi o üniversitede ders verdi. Üniversiteye gittiğimde aziz dostum Prof. Dr. Mustafa İsen’in hatırlatmasıyla Seyfettin Özege Kütüphanesi’ni ziyaret ettim.
Erzurum’dan sonra Bayburt’a 45 km uzaklıktaki Bayraktar Köyü’nde Hüsamettin Koçan’ın kurduğu Baksı Müzesi’ne gittim.
Bu yıl ikinci kez düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde 27 Nisan’da açılıyor. Fuar 5 Mayıs’a kadar sürecek.
Katkıda bulunan kuruluşlar:
- TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ.
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi.
- Türkiye Yayıncılar Birliği.
Bu fuarda 135 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu, söyleşi, panel ve çocuk etkinlikleriyle 40 kültür etkinliği düzenleyecek.
FUARA GELECEK YAZARLAR:
- Metin Celâl,
- Haydar Ergülen,
- Hidayet Karakuş,
- Ömer Erdem,
- İsmail Saymaz,
- Ercan Karakaş,
- Ertan Aksoy,
- Gülsevin Kıral,
- Necati Güngör,
- Aslı Tohumcu,
- Hicabi Demirci,
- İlkin Başar Özal,
- Gri Koç,
- Emre Gül,
- Koray Yersüren,
- Seval Şahin,
- Didem Ardalı Büyükarman,
- Ayla Duru Karadağ,
- Sara Gürbüz Özeren,
- Erdal Güzel,
- Faruk Dilaver,
- Fatih Duman,
- Mesut Turan,
- İsmail Bingöl,
- Ömer Özden,
- Yavuz Bahadıroğlu.
*
AYRICA Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Çocuk ve gençlik kitabı yazarları, çocuklarla söyleşecek. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde Gülsevin Kıral, Aslı Tohumcu, Necati Güngör, Hicabi Demirci, Gri Koç, Emre Gül, Koray Yersüren ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.
*
DOKUZ gün boyunca kitabın başkenti Erzurum olacak.
Girişin ücretsiz olduğu Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, her gün 10.30-20.00, kapanış günü olan 5 Mayıs tarihinde ise 10.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.