BUGÜN Erzurum’da kitap fuarı açılıyor. Bir hafta kitabın başkenti bu önemli şehir olacak.

Erzurum’a bir kitap fuarı yakışır ve o şehrin hakkıdır.

Birkaç kez Erzurum’a gittim. Hürriyet Erzurum Bürosu’nu açmak için ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde bir konuşma yapmak için.

Üniversitenin kütüphanesini gezdim, oranın önemini aziz dostum Prof. Dr. Mustafa İsen söylemişti.

Anadolu’nun hangi kentine gidersem gideyim daima ondan bilgi alırım.

TÜYAP Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, Ortadoğu’nun en büyük fuar merkezi olarak açılıyor. Salonlardan birine de Nene Hatun ismi verilmiş.

Fuar merkezi 25 bin metrekare kapalı alan, otopark ve diğer sosyal birimlerle birlikte toplamda ise 40 bin metrekare açık alanı kapsıyor. “Ortadoğu’nun en büyük fuar merkezi” unvanına sahip olan fuar merkezi, 1000 araç kapasiteli. 4 holden oluşan binada 2 bin 100 metrekare koridor alanı ve 3 bin 100 metrekare de yeşil alan bulunuyor.

Toplam 4 ana salonda düzenlenen fuara 202 yayınevi katılıyor.

Fuara 200 yazar katılıyor ve 40 kültür etkinliği düzenleniyor.

Hiç kuşkusuz bir şehri, ben her zaman edebiyatçılardan, şairlerden tanırım.

Hasan Ali Kasır’ın (1958-2000) Erzurumlu Şairler (Dergâh Yayınları) kitabını okudum, o topraklardan ne kadar çok iyi şair çıkmış. Kitabı yayına İsmail Bingöl hazırlamış.

Kitabın başında Ezel Erverdi’nin Erzurum üstüne bir yazısı var.

Erzurum’a gitmeden önce Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’inden Erzurumu’u okuyun, yoksa o şehrin can damarını tutamazsınız. Onun tarihini, ruhunu, edebiyata, müziğe yansıyışını, bunları yaratanları ancak ondan öğrenirsiniz.

Türküleri de ondan okuduğunuzda, türkünün bir şehri, bir yöreyi nasıl sesle tanımladığının zevkine varacaksınız.

Bu antolojide 100’e yakın şairin yaşamı ve şiirlerinden seçmeler yer alıyor.

Kimler var listede:

- Nef’i

- Erzurumlu Emrah

- Sadullah Paşa

- Erzurumlu Zihni

- Ethem Pertev Paşa

- Sümmani

- Kemalettin Kâmi Kamu

- Refik Durbaş

- Özkan Mert

- Erzurumlu Zihni

- Cahit Koytak

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FUARA kimler katılıyor: Ercan Kesal, Ayla Kutlu, Canan Tan, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Mine Söğüt, Atilla Dorsay, Uğur Koşar, İsmail Saymaz, Nil Sakman, Şükrü Erbaş, Kemal Hamamcıoğlu, Füsun Çetinel, Yavuz Bahadıroğlu, Beyza Akyüz, Tolga Gümüşay, Nurullah Genç, Ercan Karakaş, Burcu Bahar, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Tekin Sönmez.

Hafta içi günlerde farklı yaş gruplarına yönelik okuma ve yazarlarla söyleşilerin yanı sıra atölye çalışmaları yer alacak. Bu kapsamda 9 Mayıs Çarşamba günü Tolga Gümüşay, Burcu Bahar ve Beyza Akyüz, 11 Mayıs Cuma günü Füsun Çetinel söyleşilerde yer alacak.

Genç okurlar ise genç kuşak yazarlar Zeynep Sey, Koray Yersüren ve Emre Gül ile 11 Mayıs 2018 Cuma günü düzenlenecek söyleşide buluşacaklar.

Erzurum Kitap Fuarı, Demkar Yayınevi tarafından hazırlanan “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” Fotoğraf Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Araştırmacı yazar Atilla Oral’ın arşivinde bulunan, az bilinen ve çoğu yayımlanmamış olan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi, fuar boyunca ziyarete açık olacak.

Ayrıca gençler için atölye çalışmaları, söyleşiler fuar etkinliğini zenginleştirmektedir.

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YAZIMI Erzurumlu şair Cahit Koytak’ın ‘Millerce... Millerce Öteden’ şiirinden dizeleriyle noktalayacağım:

“Kış günleri

İkindi güneşi vurduğu zaman

Küçük bir pencerenin önünde

- Karlı yollara

Esrarlı resim çizerek uzaklaşan

Küçük bir oğlanla

Küçük bir köpeği

Genç bir annenin gülümseyişi

Millerce, millerce öteden görülebilir.”