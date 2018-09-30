Erol Evgin’i başka seslerden dinlerken

İlk müzikalinden beri Erol Evgin severek dinlediğim bir sanatçı. Tavrıyla, üslubuyla müziğin ustaları arasında sayıyorum.
Bir bestecinin, sanatçının yapıtlarını başka seslerden dinlemenin ayrı bir lezzeti olduğu kanısındayım.
Özellikle düetler benim sevdiğim birlikteliklerdir. Bir başka sanatçının yorumu ile kendi yorumunun seslendirilmesi o şarkıya yeni bir müzikalite getirir.
Diskoteğimde ihmal edilmiş bir CD buldum ve gecikmeyi gidermek için yazdım.
CD’nin adı “Erol Evgin-Altın Düetler”(1)
Kimler var?
Sezen Aksu
Nükhet Duru
Candan Erçetin
Göksel
Zuhal Olcay
Şevval Sam
Emel Sayın
Sıla
Hande Yener
Aşkın Nur Yengi
Erol Evgin’in albümün iç kapağında bir sunuş ve teşekkür yazısı var:
“Altın Düetler, yakın tarihimize fon müziği olmuş, Türk pop müziğinin altın şarkılarına bir kadın dokunuşu.
Yıllardır aynı heyecanla yorumladığım şarkılarımı benimle paylaşarak ‘Altın Düetler’ albümüyle bana onur veren ülkemizin en güçlü kadın sesleri sevgili dostlarım.
Birçoğu bu yıl 40 yaşına basan bu eşsiz şarkılar için kadim dostlarım söz yazarı Çiğdem Talu ve besteci Melih Kibar’ı özlem ve şükranla anıyorum.
İlk versiyonları düzenleyen Atilla Özdemiroğlu, Esin Engin ve Uzay Heparı’yı sevgi ve özlemle anıyorum.”
Yıllar aramızdan ayrılan dostları bize hatırlatır.
Belleklerde yaşayan 10 besteyi bir de bu düzenlemeden dinleyin. Seveceksiniz.
ALPER KÖMÜRCÜ’NÜN ‘MAT’I (2)
ONUN bestelerini dinledim, dinlendirici bir özellik dikkatimi çekti.
Besteler:
1 Sofula
2 Kumru
3 Çığ Gibi
4 Ethem
5 Git
6 Sar Beni
7 Aşk İçin
8 İki Eli Boş Kaderim
9 Rüya
10 Son Söz
Onların da adları:
Cihan Sezer
İskender Paydaş
Özgün Uğurlu
Güntaç Özdemir
Albüm kitapçığında ve kapağında müzik dünyasının tanınmış adları onu nasıl tanıtıyorlar:
İskender Paydaş:
“Derinlikli duyguları notalara döken, mütevazı ve güçlü bir sanatçıdır.”
Alpay:
“Bana göre Türkiye’nin en yetkin bestecilerinden. Sizi bilmem ama benim başucu albümüm olacak bu albüm.”
Cihan Sezer:
“Alper Kömürcü... Bir virtüöz, seçkin bir besteci ve de alkışlanacak bir aranjör...”
Atilla Özdemiroğlu:
“Alper yumuşak stili, güzel keman icrasıyla iyi bir iş çıkarmış ve sizi hoşlanacağınız sulara davet ediyor.”
DÜNDEN bugüne güzel bir müzik yolculuğu yapabilirsiniz.
...............................
(1) EMI Universal
(2) esenmüzik
Erol Evgin’i başka seslerden dinlerken
İlk müzikalinden beri Erol Evgin severek dinlediğim bir sanatçı. Tavrıyla, üslubuyla müziğin ustaları arasında sayıyorum.
Bir bestecinin, sanatçının yapıtlarını başka seslerden dinlemenin ayrı bir lezzeti olduğu kanısındayım.
Özellikle düetler benim sevdiğim birlikteliklerdir. Bir başka sanatçının yorumu ile kendi yorumunun seslendirilmesi o şarkıya yeni bir müzikalite getirir.
Diskoteğimde ihmal edilmiş bir CD buldum ve gecikmeyi gidermek için yazdım.
CD’nin adı “Erol Evgin-Altın Düetler”(1)
Kimler var?
Sezen Aksu
Nükhet Duru
Candan Erçetin
Göksel
Zuhal Olcay
Şevval Sam
Emel Sayın
Sıla
Hande Yener
Aşkın Nur Yengi
Erol Evgin’in albümün iç kapağında bir sunuş ve teşekkür yazısı var:
“Altın Düetler, yakın tarihimize fon müziği olmuş, Türk pop müziğinin altın şarkılarına bir kadın dokunuşu.
Yıllardır aynı heyecanla yorumladığım şarkılarımı benimle paylaşarak ‘Altın Düetler’ albümüyle bana onur veren ülkemizin en güçlü kadın sesleri sevgili dostlarım.
Birçoğu bu yıl 40 yaşına basan bu eşsiz şarkılar için kadim dostlarım söz yazarı Çiğdem Talu ve besteci Melih Kibar’ı özlem ve şükranla anıyorum.
İlk versiyonları düzenleyen Atilla Özdemiroğlu, Esin Engin ve Uzay Heparı’yı sevgi ve özlemle anıyorum.”
Yıllar aramızdan ayrılan dostları bize hatırlatır.
Belleklerde yaşayan 10 besteyi bir de bu düzenlemeden dinleyin. Seveceksiniz.
ALPER KÖMÜRCÜ’NÜN ‘MAT’I (2)
ONUN bestelerini dinledim, dinlendirici bir özellik dikkatimi çekti.
Besteler:
1 Sofula
2 Kumru
3 Çığ Gibi
4 Ethem
5 Git
6 Sar Beni
7 Aşk İçin
8 İki Eli Boş Kaderim
9 Rüya
10 Son Söz
Onların da adları:
Cihan Sezer
İskender Paydaş
Özgün Uğurlu
Güntaç Özdemir
Albüm kitapçığında ve kapağında müzik dünyasının tanınmış adları onu nasıl tanıtıyorlar:
İskender Paydaş:
“Derinlikli duyguları notalara döken, mütevazı ve güçlü bir sanatçıdır.”
Alpay:
“Bana göre Türkiye’nin en yetkin bestecilerinden. Sizi bilmem ama benim başucu albümüm olacak bu albüm.”
Cihan Sezer:
“Alper Kömürcü... Bir virtüöz, seçkin bir besteci ve de alkışlanacak bir aranjör...”
Atilla Özdemiroğlu:
“Alper yumuşak stili, güzel keman icrasıyla iyi bir iş çıkarmış ve sizi hoşlanacağınız sulara davet ediyor.”
DÜNDEN bugüne güzel bir müzik yolculuğu yapabilirsiniz.
...............................
(1) EMI Universal
(2) esenmüzik